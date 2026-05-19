Vaca Muerta: Continental Resources amplía su presencia con nuevas áreas en Neuquén

Continental Resources aceleró su expansión en Vaca Muerta con el ingreso a tres áreas estratégicas de Neuquén , en una operación que consolidó su alianza con Pan American Energy ( PAE ) y reforzó su apuesta por los desarrollos no convencionales en la principal cuenca hidrocarburífera del país. La petrolera estadounidense ganó participación en bloques clave y amplió su presencia en negocios energéticos.

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La incorporación fue autorizada por el gobierno neuquino y alcanzó a los bloques Coirón Amargo Sur Este, Aguada Cánepa y Bandurria Centro. La compañía pertenece al empresario Harold Hamm , referente del shale en Estados Unidos y cercano al presidente Donald Trump .

En paralelo, PAE mantuvo el rol de operadora en los tres proyectos, mientras Gas y Petróleo del Neuquén ( GyP ) conservó la titularidad de las concesiones en dos de las áreas involucradas.

En Coirón Amargo Sur Este (CASE) y Aguada Cánepa, la operación se concretó mediante adendas a los contratos de Unión Transitoria (UT) firmados entre GyP y PAE.

En ambos bloques, Continental ingresó a partir de la cesión de un 18% de participación de PAE. La nueva composición quedó integrada por un 72% para PAE, un 18% para Continental y un 10% para GyP.

Vaca Muerta Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources Argentina en tres áreas no convencionales de Vaca Muerta.

La petrolera estatal neuquina mantuvo la titularidad de las concesiones, mientras PAE continuó como operadora de las áreas.

En Bandurria Centro, cuya titularidad pertenece a PAE, se autorizó la cesión de un 20% de participación a favor de Continental Resources.

La nueva estructura accionaria quedó conformada con un 80% para PAE y un 20% para la compañía estadounidense, que se incorporó al desarrollo sin cambios en la operación del bloque.

Expansión de Continental en Neuquén

Las autorizaciones se otorgaron en el marco de la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319 y de la Ley Provincial N° 2.453, luego de las evaluaciones técnicas, ambientales, legales y económicas correspondientes.

El desembarco en estas áreas se sumó a la presencia previa de Continental Resources en Neuquén. En diciembre de 2025, la provincia aprobó la Adenda II al contrato de UT del área Los Toldos II Oeste.

A partir de ese acuerdo, la compañía asumió los derechos y obligaciones del porcentaje cedido por Pluspetrol Cuenca Neuquina, incorporó una participación del 90% y fue designada operadora del área, mientras GyP conservó el 10% restante.

Continental Resources Argentina pertenece a la estadounidense Continental Resources Inc., empresa con más de seis décadas de trayectoria en el sector hidrocarburífero y especializada en reservorios no convencionales, perforación horizontal y desarrollo de pozos múltiples desde una misma locación.