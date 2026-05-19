Empresas & Negocios

Vaca Muerta: Continental Resources amplía su presencia con nuevas áreas en Neuquén

La petrolera de Harold Hamm, referente del shale amigo de Donald Trump, sumó participación en tres bloques clave. Pan American Energy seguirá como operadora.

Por Letra P | Periodismo Político
Vaca Muerta: Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources en tres áreas estratégicas.

Vaca Muerta: Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources en tres áreas estratégicas.

Continental Resources aceleró su expansión en Vaca Muerta con el ingreso a tres áreas estratégicas de Neuquén, en una operación que consolidó su alianza con Pan American Energy (PAE) y reforzó su apuesta por los desarrollos no convencionales en la principal cuenca hidrocarburífera del país. La petrolera estadounidense ganó participación en bloques clave y amplió su presencia en negocios energéticos.

Notas Relacionadas
YPF aprovecha el RIGI en Vaca Muerta y anuncia una inversión de u$s 25.000 millones
EMPRESAS & NEGOCIOS

YPF aprovecha el RIGI en Vaca Muerta y anuncia una inversión de u$s 25.000 millones

La incorporación fue autorizada por el gobierno neuquino y alcanzó a los bloques Coirón Amargo Sur Este, Aguada Cánepa y Bandurria Centro. La compañía pertenece al empresario Harold Hamm, referente del shale en Estados Unidos y cercano al presidente Donald Trump.

En paralelo, PAE mantuvo el rol de operadora en los tres proyectos, mientras Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) conservó la titularidad de las concesiones en dos de las áreas involucradas.

Nuevas participaciones en áreas de Vaca Muerta

En Coirón Amargo Sur Este (CASE) y Aguada Cánepa, la operación se concretó mediante adendas a los contratos de Unión Transitoria (UT) firmados entre GyP y PAE.

En ambos bloques, Continental ingresó a partir de la cesión de un 18% de participación de PAE. La nueva composición quedó integrada por un 72% para PAE, un 18% para Continental y un 10% para GyP.

Vaca Muerta Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources
Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources Argentina en tres áreas no convencionales de Vaca Muerta.

Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources Argentina en tres áreas no convencionales de Vaca Muerta.

La petrolera estatal neuquina mantuvo la titularidad de las concesiones, mientras PAE continuó como operadora de las áreas.

En Bandurria Centro, cuya titularidad pertenece a PAE, se autorizó la cesión de un 20% de participación a favor de Continental Resources.

La nueva estructura accionaria quedó conformada con un 80% para PAE y un 20% para la compañía estadounidense, que se incorporó al desarrollo sin cambios en la operación del bloque.

Expansión de Continental en Neuquén

Las autorizaciones se otorgaron en el marco de la Ley Nacional de Hidrocarburos N° 17.319 y de la Ley Provincial N° 2.453, luego de las evaluaciones técnicas, ambientales, legales y económicas correspondientes.

El desembarco en estas áreas se sumó a la presencia previa de Continental Resources en Neuquén. En diciembre de 2025, la provincia aprobó la Adenda II al contrato de UT del área Los Toldos II Oeste.

A partir de ese acuerdo, la compañía asumió los derechos y obligaciones del porcentaje cedido por Pluspetrol Cuenca Neuquina, incorporó una participación del 90% y fue designada operadora del área, mientras GyP conservó el 10% restante.

Continental Resources Argentina pertenece a la estadounidense Continental Resources Inc., empresa con más de seis décadas de trayectoria en el sector hidrocarburífero y especializada en reservorios no convencionales, perforación horizontal y desarrollo de pozos múltiples desde una misma locación.

Temas
Notas Relacionadas
Vaca Muerta: Chevron invertirá u$s 10.000 millones y acelera la apuesta al RIGI
Empresas & Negocios

Vaca Muerta: Chevron invertirá u$s 10.000 millones y acelera la apuesta al RIGI

Toto Caputo lo anunció en Estados Unidos. Más de 36 proyectos ya pidieron ingresar al régimen. Energía y minería lideran las presentaciones.
Vaca Muerta: Pluspetrol busca ingresar al RIGI con un megaproyecto de u$s 12.000 millones
Empresas & Negocios

Vaca Muerta: Pluspetrol anticipa una inversión de u$s 12.000 millones para entrar al RIGI

Presentó un plan junto a una empresa estatal de Neuquén. La petrolera quiere producir hasta 100 mil barriles y 12 millones de metros cúbicos de gas diarios.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Kicillof es Cristina: el peronismo del centro del país no compra la candidatura del gobernador bonaerense
DISCUSIÓN 2027

"Kicillof es Cristina": el peronismo del centro del país no compra una candidatura del gobernador bonaerense

Por  Pablo Fornero
Horacio Marín, Javier Milei y la YPF estatal
LOS PERFILES DEL PODER

La estatal YPF, el motor del gobierno "anarcocapitalista" que vino a destruir el Estado

Por  Esteban Rafele
El peronismo federal prepara su segundo encuentro nacional en Entre Ríos
DISCUSIÓN 2027

El peronismo federal prepara su segundo encuentro nacional y busca seducir a los sectores productivos

Por  Laura Terenzano
Javier Milei volvió a bendecir a José Luis Espert.
GOBERNAR ES TUITEAR

Milei, de Espert a Adorni: ensayo de indulto 2.0 en la guerra contra la realidad

Por  Marcelo Falak