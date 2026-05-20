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Rolando Figueroa firmó acuerdos con Caputo y Santilli para abrochar U$S 300 millones para obras

El gobernador de Neuquén avanzó con financiamiento internacional para rutas, servicios básicos y desarrollo urbano. Otra foto y buena onda renovada.

Por Letra P | Periodismo Político
Obras par Neuquén: Diego Santilli, Toto Caputo y Rolando Figueroa

Obras par Neuquén: Diego Santilli, Toto Caputo y Rolando Figueroa

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó acuerdos con los ministros Toto Caputo y Diego Santilli que permitirán asegurar U$S 300 millones destinados a obras estratégicas. Los convenios incluyen financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con foco en infraestructura, servicios y desarrollo territorial.

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En la Ciudad de Buenos Aires, la firma abre el camino para dos líneas de crédito de U$S 150 millones cada una. Figueroa, Caputo y Santilli avanzaron con la contragarantía con el Banco Mundial y el Gobierno. Por otro otro lado, se rubricó la garantía para ejecutar proyectos financiados por el BID.

Tras el acto, el gobernador de Neuquén definió la jornada como “un día muy importante para Neuquén” y destacó el trabajo conjunto para impulsar el crecimiento provincial.

“En Neuquén defendemos un modelo de crecimiento con planificación que prioriza a la gente y transforma recursos en soluciones concretas para mejorar la calidad de vida”, escribió el gobernador en las redes sociales.

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En sintonía con la foto que mostró a los protagonistas sonrientes, el ministro de Economía remarcó el respaldo de la Nación al proceso y aseguró que Neuquén es “uno de los pilares más importantes” del país. Según expresó, la provincia resultó clave para acelerar exportaciones, empleo y crecimiento económico.

En la misma línea, Santilli subrayó la relevancia de la inversión en infraestructura. “Actividad económica y mucho trabajo para los neuquinos y los argentinos”, señaló tras la firma de los acuerdos.

Rutas, servicios y planificación en la Patagonia

A través del Banco Mundial, se financiaron obras viales clave como la pavimentación de las rutas provinciales 65, 63 y 54, que conectarán zonas estratégicas como Villa Traful, Villa Meliquina y Manzano Amargo. También se incluyeron proyectos turísticos y de ordenamiento territorial.

El programa contempló además la elaboración del proyecto para el paso internacional Pichachén, junto con inversiones en parques ribereños en Aluminé y Villa Traful, y la construcción de salas de elaboración de alimentos en distintas localidades.

Otro eje fue el fortalecimiento del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, con una inversión estimada en seis millones de dólares destinada a equipamiento y capacidad operativa en todo el territorio.

Obras públicas, viviendas y urbanización

En paralelo, el financiamiento del BID apuntó a mejorar el acceso a servicios esenciales y la integración urbana. El plan alcanzó de forma directa a 23.000 hogares y de manera indirecta a 98.000, con obras de agua, cloacas, electricidad y conectividad vial.

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Entre los proyectos se destacaron loteos con servicios en localidades como Chos Malal, San Martín de los Andes, Aluminé y Andacollo, además de iniciativas de regularización dominial y urbanización de barrios populares.

También se incluyeron planes de infraestructura urbana como pavimentación, iluminación, bicisendas y paseos en Villa Pehuenia, junto con mejoras viales en Junín de los Andes, Zapala y Piedra del Águila.

El paquete de obras incorporó centros de salud, una nueva terminal de ómnibus y proyectos de integración socio urbana en la capital provincial. A su vez, se previó el fortalecimiento de capacidades locales mediante formación técnica en planificación.

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