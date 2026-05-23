Bajen las armas: intendentes reclaman un puente entre CFK y Axel Kicillof

Un enorme grupo de intendentes que se encuentran fuera de los extremos de los espacios que lideran Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof reclaman que se vuelva a construir un puente de diálogo entre la expresidenta y el gobernador, para comenzar a darle un rumbo al peronismo de cara a las elecciones de 2027.

La novedad es que no sólo se trata de jefes comunales que se describen prescindentes de la interna, sino también algunos que juegan deliberadamente para uno de bandos, aunque no forman parte de los sectores más duros que están en disputa permanente.

El pedido, y algunas gestiones iniciales, se dan en un momento de tensión extrema entre las partes , después de los últimos reclamos del kirchnerismo al gobernador para que sea más contundente a la hora de pedir por la libertad de CFK. Los puentes entre esos sectores están totalmente rotos y el diálogo, cortado.

Letra P habló con un amplio abanico de dirigentes territoriales, muchos de intendentes. Todos coinciden en la necesidad de que haya un canal de diálogo entre las partes para encauzar la discusión.

“Trato de ser un puente entre las partes, pero es muy difícil”, confiesa un jefe comunal de la Tercera sección electoral a este medio. Considera que, aunque cada uno siga con su propio camino, es “necesario” buscar “puntos en común”, “hablar” y comenzar a delinear una estrategia electoral, pero también accionar de forma “más seria” y conjunta para “mejorar la situación de Cristina”.

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“Autoflagelarnos no sirve de nada, tiene que haber más mesas de diálogo. Ho no las hay”, se queja alguien que gobierna una distrito del conurbano norte que está más cerca de CFK que de Kicillof. Reclama “estrategias de fondo y coordinadas”. “Confío en que se ordene, porque de lo contrario vamos a hundirnos nosotros mismos y al peronismo”, alerta.

Estos dirigentes no acuerdan con las críticas abiertas del kirchnerismo y La Cámpora al gobernador. Creen que “limarlo” perjudica al conjunto. Reparten culpas: en parte coinciden con que Kicillof “se cierra” en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que creó para impulsar su candidatura presidencial, de la que forman parte más de una treintena de jefes comunales.

Un intendente alineado con el gobernador también apuesta al diálogo. “Cuando a los muchachos se les acabe la pirotecnia, se hablará. No se puede hacer de otra manera”, afirma en referencia a las últimas acciones de La Cámpora, como el reclamo a Kicillof en el marco del lanzamiento de los cursos de formación del PJ bonaerense. “No hay diálogo, pero estamos trabajando en tender puentes”, agrega.

Diálogo cero

La conversación entre los dirigentes con posturas más duras de uno y otro sector está totalmente cortada. La última vez que Kicillof habló con CFK fue en octubre de 2025, cuando la visitó en el departamento de San José 1111, donde cumple su condena. Después de las tensas negociaciones por el cierre de listas bonaerenses, en julio del año pasado, tampoco hubo diálogo entre el gobernador y Máximo Kirchner.

Los delegados más cercanos de unos y otros tampoco están en diálogo con sus contrapartes, más allá de peleas particulares como la de las comisiones en la Legislatura bonaerense.

Algunas declaraciones separan aún más las aguas. Oscar Parrilli dijo en el Congreso del PJ que cualquier candidato a presidente será “trucho” con CFK presa. Sergio Berni dijo que si Kicillof no acepta la conducción de Cristina buscarán otro candidato y Teresa García abonó la posibilidad de buscar un candidato al estilo Héctor Cámpora. Cerca de la diputada dicen que está arrepentida de su comentario al respecto.

Embed - La Franela - Hacer un puente (versión YouTube) 1080 HD

El incidente con la bandera de “CFK Libre” en el Teatro Coliseo Podestá, donde un militante interrumpió al gobernador durante su discurso para pedir por la expresidenta, no generó ningún cruce de llamados para bajar la espuma.

En las últimas horas, Andrés Larroque dijo que “la conducción gubernamental no puede estar disociada de la conducción política”. Un funcionario bonaerense le dijo a este medio que los ataques camporistas son “el síntoma de una organización en disolución”. Más fuego.

Caminos paralelos

Mientras los dirigentes del centro intentan tender puentes, cada sector va a seguir avanzando con su propia estrategia y agenda política. En los últimos días se multiplicaron las acciones en la puerta de San José 1111. Son parte de una serie de actividades que el kirchnerismo impulsa en la previa de que se cumpla un año de la detención de la expresidenta.

Hasta el barrio de Constitución llegaron, primero, militantes de Lomas de Zamora, con el intendente Federico Otermín y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, a la cabeza. Luego se movilizó la militancia de Avellaneda organizada por el senador de La Cámpora Emmanuel Santalla. Este sábado estará la de Lanús, junto al intendente Julián Álvarez, y seguirán hasta el 20 de junio, cuando se hará un banderazo en Parque Lezama.

Otermin y Vilas en San Jose 1111

Por su parte, Kicillof seguirá avanzando en su propio armado, combinando la gestión de la provincia con su agenda político-electoral. El próximo 28 de mayo lanzará el MDF Salud en La Plata y el 6 de junio, el MDF Juventudes en San Martín. También está previsto el lanzamiento de la campaña de afiliaciones al PJ bonaerense.

Las PASO, la herramienta para la unidad

En todos los campamentos coinciden en que, ante este panorama, es necesario que haya Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para poder llegar todos los sectores del peronismo juntos a las elecciones en Buenos Aires y en las nacionales. La discusión de las estrategias para lograrlo es también algo que reclaman los intendentes que se ubican por fuera de la interna.

“Sirven para ordenar y ensanchar”, dice a Letra P un intendente del conurbano que reclama que todo el peronismo “tenga una estrategia fuerte y conjunta” para evitar que La Libertad Avanza elimine o modifique a su antojo las primarias.

Axel Kicillof PJ bonaerense

Si bien un sector del peronismo ya piensa en la posibilidad de una elección fragmentada, al estilo 2003, la mayoría de las tribus apuesta a que se sostengan las PASO y a que sean la herramienta fundamental para dirimir las diferencias que cruzan a las tribus en lo nacional, lo provincial y lo local. Las reglas para esa competencia también deben discutirse.

Desdoblamiento y reelecciones

Junto con las PASO, otros dos temas electorales están en el centro de las conversaciones de la dirigencia. Uno es el posible desdoblamiento electoral, al que abona la gran mayoría de intendentes, especialmente los nucleados en el MDF, y que no descarta Kicillof.

Pero concretarlo tendrá sus dificultades, más aún si el kirchnerismo se opone, como hizo en 2025. Si el peronismo logra su objetivo de sostener las PASO a nivel nacional y al mismo tiempo el gobernador decide desdoblar la elección bonaerense, para modificar la fecha de las primarias en Buenos Aires la Legislatura deberá cambiar la ley que las rige. El éxito de esa empresa dependerá en gran medida de cómo se pare La Cámpora, que tiene peso en el parlamento bonaerense.

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A eso se suma la discusión por el tope a las reelecciones indefinidas. Muchos de los dirigentes consultados coinciden en que sin reelección de los intendentes la elección puede complicarse en Buenos Aires, pero hasta el momento no hay ámbitos de negociación del peronismo en su conjunto para avanzar con alguna estrategia.

“Creo que tenemos que seguir buscando la forma de tener las reelecciones. Así, traccionaríamos más votos. Pero no creo que lo logremos, menos en este contexto de pelea interna”, se resigna un intendente.