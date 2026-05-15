Argentina desigual: sólo en Neuquén hay más empresas empleadoras que cuando asumió Javier Milei

Neuquén volvió a destacarse entre el resto de las provincias en materia de generación de empleo y es la única jurisdicción que registra crecimiento en la cantidad de empresas empleadoras, en contraste con un escenario de caída sostenida a nivel nacional desde la llegada de Javier Milei .

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Según los datos más recientes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) , el distrito logró en febrero un incremento interanual del 0,5%, lo que representa que en la provincia hay 48 firmas más de las que había en febrero de 2025.

Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco en base a cifras oficiales, indicó que en en la comparativa febrero 2025-febrero 2026 se perdieron 13.571 empresas empleadoras en todo el país. Esta contracción representó una baja del 2,5% y alcanzó a casi todas las provincias.

El retroceso tuvo carácter extendido: 23 de las 24 jurisdicciones analizadas exhibieron descensos interanuales. Las caídas variaron desde niveles moderados, por debajo del 2%, hasta desplomes cercanos al 10%, como el caso de La Rioja , que encabezó las pérdidas con un 9,2%.

En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor reducción, con 4.086 empresas menos. Le siguieron Córdoba con una caída de 2.062 firmas, la Ciudad de Buenos Aires con 1.496 y Santa Fe con 1.231. Estas cuatro jurisdicciones explicaron el grueso del deterioro nacional.

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El informe remarcó que estos distritos concentran el 72% del total de empresas del país, por lo que sus variaciones tienen un fuerte impacto en el resultado agregado. En ese marco, la mejora observada en el territorio patagónico aparece como una excepción dentro de una tendencia contractiva.

Neuquén, una excepción en el mapa empresarial

Si se analiza el período comprendido entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, es decir el tiempo transcurrido desde que Milei tomó las riendas del país, la provincia también mostró una evolución positiva del 2,1%, lo que implicó la incorporación de 190 empresas empleadoras. Es la única que puede exponer números positivos.

En contraposición, el resto de los distritos registró retrocesos de distinta magnitud. Algunas mostraron caídas moderadas, como Río Negro, San Juan o Tucumán, mientras que otras evidenciaron descensos de dos dígitos, entre ellas Chaco, Catamarca y nuevamente La Rioja.

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El estudio subrayó que, desde agosto de 2025, la velocidad de la caída se aceleró, profundizando un ciclo negativo que ya acumuló 23 meses consecutivos de descensos interanuales en la cantidad de empleadores.

La tendencia negativa también se reflejó en el análisis de más largo plazo. Desde noviembre de 2023, previo al inicio de la actual gestión nacional, se contabilizó la desaparición de 24.046 empresas empleadoras en todo el país, lo que implicó una contracción del 4,4%.

Rolando Figueroa firmó convenios para avanzar con obras

En medio de la caída general, los números de Neuquén son un anzuelo para las inversiones que aprovecha el gobierno de Rolando Figueroa, que firmó el jueves acuerdos de financiamiento con el director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay, Peter Siegenthaler, por un total de 150 millones de dólares destinados a obras estratégicas.

Los fondos se orientaron a proyectos viales, turísticos y productivos, además del fortalecimiento del sistema provincial de manejo del fuego. Entre las iniciativas se incluyeron obras en rutas claves como la 54, 63 y 65, así como planes de infraestructura en localidades como Villa Traful, Aluminé y Junín de los Andes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2054928584951632342&partner=&hide_thread=false TENEMOS UN PLAN DE DESARROLLO PARA NEUQUÉN



Junto a Peter Siegenthaler firmamos los contratos de financiamiento avalados por el @BancoMundialArg por 150 millones de dólares para seguir impulsando el desarrollo de nuestra provincia.



Vamos a avanzar con obras estratégicas en… pic.twitter.com/blfRz9LNny — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 14, 2026

“Es muy importante que, a partir de la fuente de financiamiento que nos otorga el Banco Mundial, podamos expresarles cómo queremos desarrollar la provincia”, afirmó Rolando Figueroa, al destacar el impacto esperado de estas inversiones.

El impulso a la obra pública, el turismo y la diversificación productiva se alineó con el crecimiento registrado en el entramado empresarial. En un país atravesado por la retracción, Neuquén combinó expansión en la cantidad de empleadores con nuevas inversiones, consolidando un perfil económico que buscó proyectarse más allá del sector energético.