Salta: una diputada que reporta a Gustavo Sáenz se sube a la campaña Gebel presidente

Mónica Juárez viene jugando una partida a dos tableros. En Salta , mantiene su respaldo a Gustavo Sáenz , mientras en el plano nacional se convirtió en una de las referentes de Consolidación Argentina , el espacio que busca construir una candidatura presidencial alrededor de Dante Gebel .

La primera pista de esta doble apuesta apareció en agosto. Públicamente, Juárez respaldó una eventual rereelección de Sáenz y sostuvo que el gobernador “puede ser candidato a presidente” a partir de "su capacidad para construir consensos" y su "perfil federal". Esa idea convive con su nuevo acercamiento al referente que aún deshoja la margarita de si será o no candidato presidencial.

El desembarco en la tropa del conferencista tiene una historia detrás. Juárez comenzó a acercarse al armado a través de Graciela Camaño y Eugenio Casielles , dos dirigentes con peso en la construcción nacional. Casielles, legislador porteño y exintegrante de La Libertad Avanza , es uno de los principales armadores del espacio. Camaño, histórica dirigente peronista, también participa de la mesa política.

El vínculo con Casielles se hizo público en julio, cuando ambos mantuvieron una reunión de trabajo para analizar el escenario político de cara a 2027. Allí hablaron de diálogo, renovación dirigencial, consenso, desarrollo y del rol de las provincias.

Unos meses antes, Consolidación había presentado sus mesas provinciales y regionales en Lanús . El acto reunió a dirigentes sindicales, políticos y sociales de distintos espacios. Gebel no estuvo presente, pero el objetivo era explícito: avanzar en una estructura territorial que pueda sostener una eventual candidatura presidencial.

En el entorno de Juárez explican que su incorporación no responde a un acercamiento a Javier Milei. Más bien lo contrario, ya que la dirigente no se identifica con La Libertad Avanza y busca una alternativa que no quede atrapada en la lógica de la extrema derecha ni en las estructuras tradicionales del peronismo.

La condición de Gustavo Sáenz

La definición que repiten cerca de Juárez es “centro”. Pero no solamente como ubicación ideológica, sino también como una forma de hacer política. Por eso, los ejes que Juárez encuentra en Consolidación son federalismo, diálogo con los gobernadores, producción, trabajo y una agenda construida desde las provincias.

Su recorrido salteño ayuda a explicar esa posición. Fue electa diputada provincial por Capital en 2019 y renovó su banca para el período 2023-2027. Su trayectoria política está vinculada al espacio de Sáenz. Según su entorno, la llegada al armado de Gebel no significa romper con esa relación.

La diputada gebelista junto a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

Juárez conversó con el gobernador cuando comenzó a avanzar en la construcción nacional y planteó que quería participar del espacio. La respuesta de Sáenz fue dejar abierta la posibilidad de que cada uno desarrollara su propio camino político, siempre y cuando el salteño no se postule a la presidencia.

Ahí aparece otro de los puntos que Juárez considera centrales. Cree que no hay que enfrentarse con los gobernadores, sino trabajar con ellos. En su mirada, las provincias deben recuperar peso en una discusión nacional demasiado concentrada en Buenos Aires.

La incógnita Consolidación Argentina

Sin embargo, todo el armado tiene una condición todavía pendiente porque Gebel no confirmó que vaya a ser candidato. El conductor, pastor evangélico y conferencista construyó una enorme popularidad por fuera de la política partidaria. Nacido en Argentina y radicado en Estados Unidos, desarrolló su carrera como predicador, escritor, conferencista y conductor televisivo.

Su figura comenzó a ser utilizada en el último tiempo como punto de encuentro por dirigentes de procedencias diversas, todos interesados en que sea un nuevo outsider que sacuda las estructuras políticas. De hecho, Consolidación Argentina se presentó públicamente en marzo con ese objetivo. Casielles habló entonces de comenzar a organizarse incluso antes de que Gebel fuera candidato.

Dante Gebel, referente del evangelismo que aspira a la Casa Rosada

La estructura de la campaña reúne dirigentes provenientes del sindicalismo, el peronismo, sectores provinciales y también exlibertarios. En abril, el propio Casielles explicó que el espacio buscaba construir una alternativa alrededor de Gebel y que el conductor todavía debía definir su postulación.

En Salta, mientras tanto, Juárez ya ocupa un lugar en ese armado. Su entorno sostiene que el objetivo es llegar a 2027 con candidatos propios, incluidos diputados nacionales, aunque la definición electoral todavía está verde. Siempre y cuando, claro está, no implique enfrentarse con Sáenz.