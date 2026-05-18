El peronismo tuvo asistencia perfecta en la universidad de La Pampa y metió una cuña entre Ravier y la UCR

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto, la vicegobernadora Alicia Mayoral, el rector Francisco Marull y el presidente del STJ Eduardo Fernández Mendía, en la UNLPam.

En el medio de la pelea de las universidades contra el desfinanciamiento libertario, Sergio Ziliotto y el peronismo, cerraron filas y protagonizaron una foto de atísimo volumen político en la asunción de Francisco Marull como nuevo rector de Universidad de La Pampa .

En el Aula Magna de la UNLPam había sobrada representación política. A Ziliotto se sumaron la vicegornadora Alicia Mayoral , el intendente de la capital Santa Rosa , Luciano di Nápoli y la jefa comunal de General Pico , Fernanda Alonso . También legisladoras nacionales, provinciales y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Fernández Mendía .

La disputa de las universidades tiene en Tribunales el capítulo más esperado por el sector luego de que la Marcha Federal Universitaria haya exigido que la Corte Suprema le imponga al gobierno libertario el cumplimiento de la ley que garantiza el financiamiento.

En el medio, Adrian Ravier, el pollo de Javier Milei en la provincia, volvió a quedar expuesto por declaraciones despectivas hacia el Estado y hacia los estudiantes de su propia facultad, la de Económicas y Jurídicas. El peronismo aprovecha y mete la cuña en la realción con la UCR.

El grito universitario desde La Pampa

“Seguiremos luchando frente al desfinanciamiento que nos pretenden imponer. No cederemos un milímetro en los principios que nos definen: una universidad pública, gratuita y de calidad, cogobernada, que respeta la libertad de cátedra y persigue la justicia social”, dijo Marull en su discurso de asunción, el fin de semana. Todos los sectores del peronismo lo escucharon y lo aplaudieron en una sala compartida también por referentes del radicalismo univeristario.

unlpam rector marull El flamante rector de la UNLPam, Francisco Marull, pidió en su discurso inaugural por la "justicia social".

Ya en la Marcha de la semana pasada el peronismo dio un mensaje, con presencias jerarquizadas en la calle, incluyendo a la vicegornadora y a las principales intendencias. La participación fue casi unánime: legisladores nacionales y provinciales, obviamente centros de estudiantes vinculados al peronismo y una muy gruesa columna sindical de gremios justicialistas aportaron a la manifestación desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo.

En esa pelea, la dirigencia del peronismo se mezcla con la del radicalismo, porque la UCR también salió a defender esa histórica bandera, con la presencia de sus principales dirigentes y la visibilización de sus referencias más tradicionales, como por ejemplo Franja Morada.

Desde ese espacio, Marcelo Bessone llegó a la presidencia de la Juventud Radical pampeana y ahora advierte, desde la que el partido debe posicionarse vereda de enfrente del mileísmo.

Es ahí donde aparece un serio ruido en el hipotético rejunte opositor antiperonista donde el radicalismo ya hace sonar, de diversos modos, su disconformidad con algunas políticas públicas y posiciones ideológicas de La Libertad Avanza, que pretende amuchar sellos para liderar la pelea electoral de 2027.

Error no forzado del "pollo" de Javier Milei

En ese marco, Ravier cometió otro error no forzado. En su ya habitual raid por medios de comunicación porteños, el diputado intervino en la discusión por las universidades, una hábitat que le debería resultar más cómoda. Además de una referencia académica de la Fundación Faro de Agustín Laje, Ravier también es docente en la universidad pública de La Pampa. Esta vez se la agarró con sus propios estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas.

“Si vas a Guatemala y les preguntás a los estudiantes qué van a hacer con el título, todos quieren ser empresarios. Le preguntás a un estudiante de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa qué va a hacer cuando se gradúe y te dice que quiere entrar en Rentas. Eso, realmente, es una aspiración pobre”, lanzó durante su participación en el streaming Carajo.

ravier adrian Adrián Ravier, diputado nacional de La Libertad Avanza de La Pampa. FOTO: www.radiokermes.com

Los dichos dispararon repudios y cruces desde La Pampa. Ravier tiene tres cargos en la UNLPam y su postura le valió el reproche de Abelardo Ferrán, diputado peronista y exdecano de Veterinarias, que dijo que con una mano defiende el ajuste en las universidades y con la otra cobra por tres cargos que retiene. "¿Cómo hace para cumplir con 6 horas diarias como docente más la actividad parlamentaria?", se preguntó y lo trató de “rata”.

“Es difícil para mí, como joven, emprender en el sector privado. Nos dicen: ‘chicos, venimos a cambiar’. ‘Esto se va a dolarizar’. ‘Todos vamos a hacer plata’. Pero se presentan currículum por todos lados y no conseguimos trabajo. Te dicen que liberaron el mercado, pero no hay trabajo”, señala Bessone, que amaga a convertirse en la piedra en el zapato de los radicales que empujan una alianza con los libertarios.

La Pampa, faro federal

La Pampa ya venía subida a la disputa universitaria, agitando las banderas del federalismo que Ziliotto reconoce como una de las más importantes en los debates de la Argentina actual.

La provincia fue sede del último encuentro en el que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pataleó con furia contra el vaciamiento libertario y donde levantó su perfil el ahora vicerrector Oscar Alpa, presidente del organismo que reúne a los rectorados, después de ser secretario de Políticas Universitarias del gobierno de Alberto Fernández.

autoridades que asumen Las nuevas autoridades de la UNLPam asumieron este sábado: Alpa deja el rectorado y se sostiene como vice.

En ese encuentro, gobierno de La Pampa potenció su relación con la UNLPam en cuestiones políticas y presupuestarias, y Ziliotto tendió puentes personales con Alpa, que el año pasado hasta sonó como candidato legislativo. Di Nápoli también expuso la busna sintonía con las autoridades universitarias y la destaca como parte de su proyecto.

Luego de la marcha del marte, la puesta en escena durante la asunción de nuevas autoridades el sábado, confirmaron que la alianza entre el peronismo pampeano y las universidades se mantiene firma y servirá para alimentar el faro de resistencia que propone construir desde el norte de la Patagonia.