Cómo impactarán en la Patagonia los cambios en la ley de zonas frías

Los cambios en el Régimen de Zonas frías que La Libertad Avanza empuja desde el Congreso concentrará el beneficio en las provincias de la Patagonia y en algunas regiones de Mendoza y San Luis . Sin embargo, el impacto de las modificaciones igualmente se sentirá en La Pampa , Río Negro , Neuquén , Chubut , Santa Cruz y Tierra del Fuego .

Los hogares patagónicos notarán el impacto en las boletas que llegarán infladas el próximo invierno si la Cámara de Diputados aprueba los cambios este miércoles y el Senado sanciona la nueva ley antes del cambio de temporada. El proyecto contempla un recorte sobre el subsidio, que sólo financiaría el 50% del consumo de gas natural y gas propano por redes, dejando fuera al transporte y la distribución.

En concreto, el subsidio se calculará sólo sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa.

Bajo la consigna "Para los patagónicos, lo que es de la Patagonia", los representantes del peronismo en la Patagonia unificaron un mensaje expresando su rechazando a cualquier modificación en el Régimen de Zona frías.

"Hace más de 100 años que nuestras provincias le dan energía al país. Este gobierno insiste en restringir nuestros derechos adquiridos y no estamos dispuestos a seguir siendo solo zona de sacrificio", señalaron en la previa de la sesión en la cámara baja Juan Pablo Luque y José Glinski (Chubut), Andrea Fretes (Tierra del Fuego); Moira Lanesan , Ana María Ianni y Juan Carlos Molina (Santa Cruz); Adriana Serquis y Marcelo Mango (Río Negro); y el neuquino Pablo Todero .

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"Con el discurso del equilibrio fiscal, desde 2023 se dolarizaron las tarifas y se avanzó en una quita brutal de subsidios que impactan en la economía de nuestras ciudades", señalan los representantes de Unión por la Patria al advertir que habrá "miles de patagónicos” que “van a pagar la tarifa plena y quienes puedan aplicar al subsidio van a contar con un tope mensual".

"Solo un patagónico entiende que con un tope de consumo no hay invierno que se soporte y nuestros inviernos son muy largos", se asegura en el video que circuló través de las redes.

Los cambios más allá de la Patagonia

En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, el beneficio dejará de existir de modo automático y sólo podrán sostenerlo los hogares de bajos ingresos incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Como contó Mauricio Cantando en Letra P, en el proyecto que debate el Congreso condona deudas a las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), las compañías provinciales y municipales.

“Las deudas fueron generadas por las tarifas congeladas. Con este plan, logramos evitar juicios al Estado por incumplimiento del contrato, que las empresas podrían hacer”, sostuvo la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, cuando participó del plenario de comisiones que debatió el proyecto que también prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.