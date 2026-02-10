Marcha atrás en la televisación del ascenso: la AFA rompe definitivamente con Clarín

Hubo negociaciones hasta último momento, pero finamente la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) rompió el diálogo con Clarín y se quedó con los derechos del ascenso para transmitir vía streaming los partidos de la Primera Nacional y a la Primera B Metropolitana, que comenzarán este fin de semana.

La decisión se terminó de tomar este martes en la reunión de Consejo Directivo que se celebró en el predio de Ezeiza, donde se resolvió desestimar las ofertas que la AFA tenía sobre la mesa y aprobar un nuevo esquema de reparto de fondos que será mucho más beneficioso para los clubes.

Fue determinante en la definición la embestida de Clarín contra Claudio Chiqui Tapia por las causas judiciales que involucran a la AFA. Según pudo saber Letra P , como parte de las conversaciones por la renovación de los derechos del fútbol se había hablado de un alto el fuego de parte del diario Pero eso no ocurrió, y la AFA sacó del bolsillo la carta de la televisión propia, que se hará en la plataforma de la Liga Profesional de Fútbol.

El 25 de noviembre, justo un mes antes de la fecha de vencimiento, la AFA anunció la rescisión del contrato de televisación del fútbol de ascenso con Torneos y Competencias y con el grupo Clarín. La decisión se hizo pública apenas se desató la embestida judicial en la causa Sur Finanzas, que generó un efecto dominó en los tribunales sobre Tapia y su mano derecha, Pablo Toviggino , y tuvo una espectacular cobertura mediática.

#ALERTA | BOMBA: Tras desechar ofertas, el Comité Ejecutivo de #AFA decidió quedarse con los derechos del ascenso y transmitir vía streaming los partidos Será en la plataforma de la Liga Profesional #AFA dispuso que el primer mes sea de manera gratuita y los usuarios… pic.twitter.com/crFHWooM2a

En aquel entonces se especuló con que la AFA barajaba dos posibles alternativas, la transmisión en una plataforma propia o la cesión a DirectTV, que ya había estado en conversaciones a mitad de año. Pero algunos dirigentes cercanos a Tapia advertían que solo Clarín tenía montada la estructura para hacer las transmisiones y que le sería muy difícil a la AFA arrebatarle el negocio.

El conflicto estaba en plena escalada a principios de enero, cuando la AFA y Clarín retomaron las conversaciones. En ese entonces, fuentes de la entidad le dijeron a Letra P que las conversaciones se encaminaban a una nueva renovación, con mejores condiciones para los clubes. En el pliego de condiciones estaba el cese de hostilidades del multimedios hacia Tapia y Toviggino, algo que nunca sucedió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2021328324518203820&partner=&hide_thread=false Mañana vas a poder enterarte paso a paso cómo hacer para ingresar en la plataforma de LPF Play y registrarte para ver todos los partidos de la Primera Nacional, Primera B, Torneo Femenino, Torneo Proyección y mucho más contenido audiovisual pic.twitter.com/THhI9jwGnh — AFA (@afa) February 10, 2026

Sin garantías de que Clarín fuera a “sacar el pie del acelerador”, en el caso de que recuperara el negocio del fútbol, este martes el Comité Ejecutivo de la AFA decidió anunciar que se quedará con los derechos del ascenso y transmitirá por streaming los partidos. El primer mes lo hará de manera gratuita y luego comenzará a cobrar una suscripción. El monto todavía no está definido.

Los clubes no dudaron en apoyar. El nuevo sistema les garantizará ingresos mucho más sustanciales de los que tenía con el anterior esquema. Hasta tanto se avance en el sistema de suscripciones, la AFA repartirá 65 millones de pesos por mes para los clubes de Primera Nacional, 20 para los de la Primera B Metropolitana, y 12 millones para el caso de la Primera C y el Federal A. Se trata de más de un 60 por ciento de aumento.

El contrato de la AFA con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen SA (TRISA) fue firmado en 2016 y modificado en 2019. En aquella última renegociación se pagaron 290 millones de pesos por la temporada terminada y se fijaron 350 millones de pesos anuales por la televisación de la Primera Nacional y la B Metropolitana. Esa cifra explica el nivel de tensión que se generó con la rescisión anunciada y el negocio que perdió Clarín. En la AFA ya saben que la respuesta será durísima.