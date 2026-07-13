El creador del dólar crypto USDC vino a Argentina y promete inversiones si Javier Milei desregula el negocio

Jeremy Allaire , fundador y ceo de Circle , la empresa que emite el dólar digital USDC , llegó a la Argentina para promover un marco regulatorio para las stablecoins y la tecnología blockchain. El empresario prevé reuniones con actores del ecosistema financiero y autoridades, en medio del creciente interés de referentes de Silicon Valley por la agenda de desregulación de Javier Milei .

La gigante estadounidense, emisora de USDC, la segunda stablecoin más importante del mundo -que cotiza "1 a 1" con el dólar estadounidense- y una de las principales referencias para operar con la divisa digital, desembarcó en Buenos Aires para cerrar alianzas comerciales e impulsar un marco regulatorio específico para el sector, en medio de las reformas financieras que promueve el Gobierno.

La compañía apuesta a que la expansión de regulaciones específicas permita integrar estas monedas digitales al sistema financiero tradicional, habilitando su utilización por parte de bancos, empresas de pagos e incluso aplicaciones de inteligencia artificial , un segmento que Allaire identificó como una de las principales áreas de crecimiento para los próximos años.

El objetivo de Allaire va más allá de la expansión comercial de Circle en el país. En el Ministerio de Economía señalaron a Letra P que, por el momento, no figura una reunión programada con el ministro Toto Caputo . No obstante, el empresario remarcó en una ronda con periodistas que uno de los ejes de la visita será el diálogo con quienes diseñan las políticas públicas.

Allaire detalló tres frentes de trabajo. "Queremos formar un equipo capaz de colaborar con socios locales, así como con startups, desarrolladores y creadores del mercado; ese será nuestro punto de partida", indicó. El segundo frente, dijo, apunta a "establecer alianzas comerciales específicas en todo el ecosistema argentino" con bancos, empresas de pagos, fintechs y exchanges.

Mientras que el tercer eje es el vínculo con el Estado. "Invertiremos esfuerzos en colaborar con los responsables de formular políticas públicas. Es fundamental para nosotros trabajar con ellos mientras estudian la introducción de nuevas leyes, ofreciendo asesoramiento y comentarios, y aportando nuestros propios conocimientos y experiencia en la materia", afirmó Allaire, quien identificó al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Economía como interlocutores clave.

"Esperamos regulaciones"

Allaire fue preciso sobre las expectativas regulatorias que tiene la empresa para la Argentina. "Esperamos ver regulaciones sobre cómo se permitirá a las principales instituciones financieras -incluidos los bancos- utilizar activos digitales y tecnología blockchain", afirmó el ceo de Circle.

Y agregó: "Esperamos ver políticas que definan el tratamiento de las stablecoins dentro del sistema financiero local, tanto aquellas vinculadas al peso como las emitidas en el extranjero cuyo uso se permita en el sector financiero de aquí".

"Cuantas más normas existan, más confianza tendrán los usuarios, las empresas y las instituciones. Es precisamente entonces cuando queremos invertir", afirmó.

Argentina, entre los mercados prioritarios

El directivo explicó que la decisión de desembarcar en el país responde a un análisis de mercados globales. "Uno de los aspectos que buscamos es dónde existe un ecosistema fintech próspero, dónde hay ya una adopción sólida de activos digitales -incluidas las stablecoins- y si existe un entorno normativo emergente que consideremos favorable para la expansión. Aquí vemos todos esos factores", sostuvo.

"Creemos que especialmente en los próximos dieciocho meses veremos mucha actividad regulatoria en los mercados emergentes, lo que representa una gran oportunidad", señaló.

Consultado por Letra P, Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, destacó el potencial del sector para el país. "Las stablecoins representan una de las mayores oportunidades de innovación financiera de los próximos años. En Argentina ya dejaron de ser una herramienta utilizada únicamente por usuarios del ecosistema cripto para convertirse en una infraestructura que empieza a resolver problemas concretos: desde pagos internacionales y comercio exterior hasta la gestión de tesorería de empresas y la economía digital", sostuvo.

Biocca remarcó también las condiciones que, a su juicio, tiene la Argentina para capitalizar esa tendencia. "Si logramos consolidar un marco regulatorio basado en reglas claras, neutralidad tecnológica y estándares proporcionales de gestión de riesgos, Argentina puede transformarse no solo en un gran usuario de stablecoins, sino también en un exportador de tecnología y servicios vinculados a este nuevo segmento", concluyó.

Con un circulante global que supera los u$s 30.000 millones, USDC funciona actualmente en el país como un canal de cobertura cambiaria y liquidación de servicios.

Tecnomagnates que se acercan al Gobierno

La visita del presidente de Circle forma parte de una corriente de aproximaciones por parte de referentes tecnológicos de Silicon Valley hacia la administración Milei, motivados por la agenda de desregulación estatal.

Entre los antecedentes más significativos se encuentra el de Sam Altman, ceo de OpenAI. El creador de ChatGPT anunció durante la campaña electoral del año pasado el proyecto "Stargate Argentina", una iniciativa orientada a edificar un centro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia con una inversión estimada en u$s 25.000 millones.

Otro de los referentes instalados en el circuito local es Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir. A diferencia de los anuncios corporativos tradicionales, Thiel optó por un perfil bajo mientras adquirió una propiedad residencial en Barrio Parque.

El inversor concretó audiencias privadas con el Ejecutivo en Casa Rosada para analizar la sustentabilidad política del esquema económico, al evaluar el territorio como un eventual nodo de resguardo operativo ante escenarios de inestabilidad internacional.

Milei y Federico Sturzenegger firmaron, semanas atrás, una columna en el Financial Times en la que ponderaron una inteligencia artificial sin regulaciones y prometieron que Argentina será una panacea para los inversores en nuevas tecnologías. La nota generó un debate al que se subieron el historiador Yuval Haravi y la experta en gobiernos e IA Luiza Jarovsky, entre otros que cuestionan la iniciativa.

Un seguidor desde el principio

En ese contexto, Allaire sostuvo que siguió de cerca la evolución del programa económico argentino desde la llegada del libertario a la Casa Rosada. "He tenido la oportunidad de reunirme con líderes gubernamentales en varias ocasiones desde que Milei fue elegido para conocer el plan, ver cómo se ejecuta y observar los resultados. Ha sido realmente impresionante", afirmó.

El empresario cripto argumentó que la decisión de expandirse hacia la plaza local responde a un cambio de tendencia: "Al analizar los indicadores fiscales y macroeconómicos, así como las normas sobre repatriación de divisas y la estabilidad del entorno empresarial, resulta evidente que el panorama es mucho más claro para que una empresa global invierta. Y es precisamente, entonces, cuando queremos invertir. Vemos todo eso aquí".

"Tengo impresiones muy positivas del país en este momento. Al interactuar con todo tipo de personas -desde el ciudadano de a pie hasta el empresario- percibo un ambiente general muy positivo, especialmente en lo económico", sostuvo y planteó: "La estabilidad parece ser muy real. El país se ha convertido en un lugar mucho más atractivo para la inversión extranjera directa. Hace dos años no era así".