Karina Milei marca el paso de los bloques libertarios y arma la agenda del segundo semestre

Karina Milei ya es El Jefe en el Congreso . A través de grupos de WhatsApp, maneja los bloques de La Libertad Avanza (LLA), que no tienen ninguna actividad sin su revisión. El último fin de semana hizo una demostración de poder: citó a la tropa a una reunión de urgencia con Javier Milei para el lunes en la Casa Rosada.

El primer y el último día hábil suele haber despachos vacíos en el parlamento y la secretaria general de la Presidencia lo sabe. Su invitación fue recibida como un test de fidelidad: al instante, 85 de los 95 diputados de LLA se apresuraron en confirmar su presencia, aun cuando no había actividades previstas para esta semana. En la cámara alta no hubo tanto entusiasmo por responder, aunque la mayoría se hizo presente.

No pudieron llegar representantes de algunas provincias patagónicas, donde ya se inició el receso invernal y no había pasajes disponibles. Varios ya habían pedido a sus autoridades de bloque que evitaran reuniones los lunes, pero a Karina pareció no llegarle el mensaje.

Fue la segunda reunión del Presidente con su tropa legislativa este mes. La primera había sido el 1 de julio, en ese caso a mediados de semana. Ambas con la misma temática: escuchar a Milei exponer sobre los proyectos de ley que enviará al Congreso. En esta oportunidad, detalló la reforma a la carta orgánica del Banco Central, con la que se iniciará un segundo semestre de mucha actividad parlamentaria. La idea del Gobierno es recuperar la agenda, pero con el control directo de El Jefe.

Karina inició una modalidad de trabajo con los bloques oficialistas que seguirá hasta el final del mandato de Milei y tiene como objetivo manejar la agenda del Congreso y la dinámica de cada bloque. Por otro lado, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli , es el encargado de seguir en detalle los acuerdos parlamentarios con otras fuerzas políticas. Tuvo un debut difícil, cuando intentó destrabar en el Senado el proyecto para cambiar el régimen de zonas frías.

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La hermana del Presidente, además, es la mandamás de la dirigencia libertaria de las provincias, a la que también controla con un grupo de WhatsApp. Su tarea, en los próximos meses será persuadir a varios referentes de no competir en las elecciones locales para acordar con los gobernadores.

El método busca evitar que líderes legislativos tengan juego propio, como el que mostró este semestre Patricia Bullrich, cuando impuso los cambios de la reforma laboral, trató de negociar la letra chica de la reforma electoral o dejó avanzar iniciativas para interpelar al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Para controlarla, Karina armó un sistema que sobrevuele sus decisiones que incluye el chat directo con su bloque del Senado.

La exministra de Seguridad es una jugadora experimentada. Supo ganar protagonismo como nexo con los aliados, a quienes sabe contener con oficio. "Si tres veces te dicen que no, no queda otra que replantear la estrategia", es una de sus frases predilectas, cada vez que se reúne la mesa política.

Las internas siguen

Bullrich mantiene sus propios chats para mantener juego propio. En uno interactúa con su equipo de trabajo para coordinar estrategias y aún está activo el que armó con sus aliados, para citar a reuniones. La última fue en la previa de la sesión de labor parlamentaria, que es cuando se juntan los jefes de bancadas para definir la agenda. La titular de LLA suele llegar con los temas acordados.

En la Casa Rosada niegan cualquier cortocircuito con la senadora, aunque aceptan que hubo tensiones por la autonomía que suele exhibir a diario. "Nos dice que están los votos o que no. Es sólo eso. Pero en ningún momento nos desafía", minimizan. En la reunión de la mesa política de este martes, por caso, Bullrich detalló las dificultades que hay para aprobar el proyecto de inviolabilidad de Propiedad Privada.

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Si bien este tema está en la sesión citada para este jueves, entre los aliados hay resistencia a aprobar el capítulo segundo, que habilita la venta de tierras a extranjeros. Una opción es retirarlo y otra continuar la negociación un tiempo más.

La otra pata de la interna sigue siendo Santiago Caputo. El asesor no participó de la presentación de Milei del lunes en la Casa Rosada, aunque uno de sus diputados afines, Santiago Santurio, sorprendió con una sugerencia para modificar las ponderaciones del INDEC.

El segundo semestre

Con estas condiciones, Karina ya bajó línea para que la última parte del año haya una actividad intensa, con iniciativas del Gobierno que marquen el inicio de la campaña electoral. Son iniciativas que intentan resolver problemas operativos, como también fortalecer narrativas proselitistas.

Es el caso de la reforma del Banco Central, que Milei presentó el lunes ante sus legisladores, pero aún no fue redactada. Hay consenso en el oficialismo en retornar a la letra chica previa a la reforma de 2012, aunque no así en establecer sanciones penales a directivos, que difícilmente sean aceptadas por los aliados.

La reforma electoral está en fojas cero, porque aún no hay consenso con los socios parlamentarios para eliminar las PASO del calendario. La discusión seguirá el resto del año y, si es necesario, en el verano de 2027. Bullrich también es protagonista de esta historia: la semana pasada cuestionó el sistema de adhesiones que ella misma había empezado a negociar. Suelen hacer esas cosas cuando la dejan fuera de la rosca.

El 15 de septiembre, en Diputados llegará el proyecto de Presupuesto y Milei lo quiere sancionar rápido. Lo contrario sería una mala señal a los mercados financieros, que el Presidente mira con lupa. Aspira a terminar el año con una nueva baja del riesgo país, que tocó el nivel más bajo en ocho años. Su hermana está a cargo de las gestiones en el Congreso. Nadie lo discute.