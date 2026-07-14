Buenos Aires: los Passaglia denuncian un negociado con licencias profesionales y apuntan a Kicillof y Milei

Los Passaglia denunciaron un negocio atrás del nuevo trámite para las licencias profesionales en Buenos Aires.

Los hermanos Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado bonaerense, denunciaron un fuerte encarecimiento en el trámite de las licencias profesionales de conducir en la provincia de Buenos Aires y responsabilizaron al gobernador Axel Kicillof y al Sindicato de Camioneros, con el aval, según sostuvieron, del presidente Javier Milei.

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El planteo de los Passaglia surge a partir de la implementación de un nuevo esquema para las licencias profesionales de las clases C, D y E, que rige desde el 6 de julio en el marco de un convenio de delegación de facultades entre la provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aprobado por el decreto 3153/25.

La conexión con Hugo Moyano "Como consecuencia de este acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el Gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos", sostuvieron los hermanos a través de sus redes sociales.

CON AVAL DE MILEI, OTRO CURRO DE KICILLOF Y MOYANO QUE JODE AL LABURANTE



Ayer: el carnet de conducir profesional para trabajadores cuesta $22.000 y se hace en la municipalidad.



Hoy: por culpa del fóbico a la gestión de @kicillofok el laburante pasa a pagar $300.000 y lo tiene… pic.twitter.com/XOhOuFsxaR — Manuel Passaglia (@manupassaglia) July 13, 2026 Según la denuncia de los Passaglia, el trámite que hasta ahora costaba $22.000 pasará a costar cerca de $300.000, un incremento de más de mil doscientos por ciento.

Cambio de reglas en las licencias en Buenos Aires La circular de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito establece una distinción entre licencias jurisdiccionales, que se tramitan sin cambios en el Centro de Emisión de cada municipio, e interjurisdiccionales, para las que la evaluación psicofísica y la capacitación teórico-práctica deberán realizarse ante prestadores externos habilitados por la ANSV antes de completar la emisión en el municipio. En la circular no menciona a Camioneros, pero los Passaglia aseguran que esos prestadores externos están vinculados a Moyano.

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https://t.co/zlAjJ93smp pic.twitter.com/EOCnE1S3c0 — LETRA P (@Letra_P) July 13, 2026 El diputado y el intendente también apuntaron contra el alcance territorial de la reforma. "Antes lo hacían en la municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados", cuestionaron, en referencia a colectiveros, transportistas, choferes de ambulancia, conductores de Uber, taxistas y remiseros alcanzados por el nuevo régimen. "El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses"