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MAS COSTOS PARA CHOFERES

Buenos Aires: los Passaglia denuncian un negociado con licencias profesionales y apuntan a Kicillof y Milei

La tarifa del trámite pasaría de $22.000 a $300.000 y sólo podría realizarse en sedes vinculadas al gremio que conduce Hugo Moyano.

Por Letra P | Periodismo Político
Los Passaglia denunciaron un negocio atrás del nuevo trámite para las licencias profesionales en Buenos Aires.

Los Passaglia denunciaron un negocio atrás del nuevo trámite para las licencias profesionales en Buenos Aires.

Los hermanos Santiago Passaglia, intendente de San Nicolás, y Manuel Passaglia, diputado bonaerense, denunciaron un fuerte encarecimiento en el trámite de las licencias profesionales de conducir en la provincia de Buenos Aires y responsabilizaron al gobernador Axel Kicillof y al Sindicato de Camioneros, con el aval, según sostuvieron, del presidente Javier Milei.

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El planteo de los Passaglia surge a partir de la implementación de un nuevo esquema para las licencias profesionales de las clases C, D y E, que rige desde el 6 de julio en el marco de un convenio de delegación de facultades entre la provincia de Buenos Aires y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), aprobado por el decreto 3153/25.

La conexión con Hugo Moyano

"Como consecuencia de este acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, el Sindicato de Camioneros y el Gobierno nacional, el trámite para sacar el carnet para trabajar de chofer será más caro, más lento y más lejos", sostuvieron los hermanos a través de sus redes sociales.

Según la denuncia de los Passaglia, el trámite que hasta ahora costaba $22.000 pasará a costar cerca de $300.000, un incremento de más de mil doscientos por ciento.

Cambio de reglas en las licencias en Buenos Aires

La circular de la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito establece una distinción entre licencias jurisdiccionales, que se tramitan sin cambios en el Centro de Emisión de cada municipio, e interjurisdiccionales, para las que la evaluación psicofísica y la capacitación teórico-práctica deberán realizarse ante prestadores externos habilitados por la ANSV antes de completar la emisión en el municipio. En la circular no menciona a Camioneros, pero los Passaglia aseguran que esos prestadores externos están vinculados a Moyano.

El diputado y el intendente también apuntaron contra el alcance territorial de la reforma. "Antes lo hacían en la municipalidad. Ahora tienen que pagar mucho más y además viajar hasta los lugares habilitados", cuestionaron, en referencia a colectiveros, transportistas, choferes de ambulancia, conductores de Uber, taxistas y remiseros alcanzados por el nuevo régimen. "El carnet profesional no es un trámite más, es la herramienta de trabajo de miles de bonaerenses"

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