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TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Diego Giuliano analiza visitar a CFK y consolida su plan para ser candidato a gobernador

El diputado massista buscará gestionar un encuentro con la expresidenta. La unidad peronista en la provincia, clave para su proyecto. El libro y la plataforma.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Diego Giuliano se perfila como uno de los precandidatos a gobernador de Santa Fe por el peronismo.

Diego Giuliano se perfila como uno de los precandidatos a gobernador de Santa Fe por el peronismo.

Diego Giuliano evalúa visitar a Cristina Fernández de Kirchner en la residencia de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. El diputado del Frente Renovador planea incrementar su exposición pública con miras a consolidar su candidatura a la gobernación, una vez sancionada la ley de reforma electoral en Santa Fe.

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Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Las razones para visitar a Cristina Kirchner

“Es un movimiento lógico como el de cualquier candidato a gobernador de Santa Fe el de ir a verla a Cristina”, comentan en el Frente Renovador a Letra P.

“Es lo que hizo Omar Perotti en 2019”, agregan. En aquel año, Unidad Ciudadana, el espacio que creó CFK, se decantó por el rafaelino en la interna que lo enfrentó con María Eugenia Bielsa.

Cerca de Giuliano afirman que los contactos con la expresidenta aún no comenzaron. Sin embargo, consideran que la visita podría concretarse una vez que se sancione la reforma electoral de Santa Fe, que establecerá las reglas de juego para los comicios provinciales de 2027.

Diego Giuliano durante el proceso de reforma constitucional en Santa Fe

Diego Giuliano durante el proceso de reforma constitucional en Santa Fe

Cristina Fernández de Kirchner cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución desde junio de 2025, cuando la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.

Ese mismo año, en noviembre, el Tribunal Oral Federal 2 endureció las condiciones en las que la expresidenta puede recibir visitas. Según fuentes consultadas, para visitar a Cristina Fernández de Kirchner se debe enviar un correo electrónico al juez de ejecución penal Jorge Gorini.

En ese escrito se debe detallar el objetivo de la reunión e identificar al visitante. CFK puede recibir dos visitas por semana, de no más de tres integrantes, durante un lapso de dos horas.

Los planes de Diego Giuliano para la gobernación de Santa Fe

Como adelantó hace semanas Letra P, Diego Giuliano se mueve con la intención de ser el contendiente del peronismo santafesino a la gobernación en 2027. Según comentaron en el Frente Renovador a este medio, el lanzamiento de su candidatura incluirá la presentación del nuevo libro escrito por el profesor de Derecho.

El texto es una crónica sobre el proceso de reforma constitucional elaborada desde el punto de vista de Giuliano y contiene, además, un programa de gobierno para Santa Fe.

El rosarino planea iniciar su campaña política una vez que la Legislatura sancione la nueva reforma electoral. El poder legislativo de Santa Fe discute, principalmente, la unificación de candidaturas en una misma boleta y los pisos que deben establecerse para ingresar al reparto de bancas de la Cámara de Diputados provincial.

La unidad del peronismo y el escenario hacia 2027

El exconcejal de Rosario se mantiene al margen de las internas del peronismo provincial en la que se enfrentan, entre otros actores, al exgobernador Omar Perotti con el senador por San Lorenzo, Armando "Pipi" Traferri. Giuliano, en cambio, cada vez que puede subraya que trabaja para sellar la unidad del justicialismo.

Pese a que resalta los acuerdos que alcanzó el partido a lo largo de 2025, orquestados por la cúpula -Traferri, el sector de Agustín Rossi, Ciudad Futura y el kirchnerismo-, Giuliano mantiene diálogos con Marcelo Lewandowski y Omar Perotti, dos de los actores más descontentos con la conducción partidaria tras los últimos armados de listas.

El Frente Renovador de Santa Fe apuesta por Massa para 2027

Como viene contando Letra P, Sergio Massa reapareció recientemente en la escena política nacional y dejó correr versiones sobre una nueva candidatura a presidente en 2027.

En Santa Fe, casi en simultáneo, volvieron a instalar su nombre y creen que debería volver a competir por la primera magistratura.

“La Argentina que viene va a necesitar un piloto de tormentas y Sergio Massa es el mejor piloto que ha tenido la Argentina”, dicen cerca de Giuliano en relación con el paso de Massa por el Ministerio de Economía entre 2022 y 2023.

En el Frente Renovador evalúan la coyuntura provincial de forma análoga a la nacional. Por eso Giuliano decidió llamar a su nuevo libro La Santa Fe que viene, un material que contiene las bases de un “proyecto de provincia alternativo” al que lleva adelante Maximiliano Pullaro.

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