Ignacio Devitt, el comisario de Karina Milei para seguir de cerca a Diego Santilli

Gracias al blindaje de Karina Milei , Ignacio Devitt sobrevivió al escándalo judicial y posterior eyección de Manuel Adorni . Se espera su designación formal en las próximas horas como vicejefe de Gabinete de Diego Santilli. El karinista tendrá a su cargo dos responsabilidades políticas: profundizar las relaciones de la Casa Rosada con el Congreso y avisarle de las novedades de manera diaria a la secretaria general de la Presidencia.

"Es un hombre que depende 100% de Karina. Hablan todos los días y reporta de manera directa sólo a ella", describió a Letra P una fuente que integra la mesa política de la Casa Rosada . Devitt tiene un buen vínculo con Martín y Lule Menem , las dos estrellas del karinismo, pero no tanto con Santiago Caputo .

El camino que emprendió Devitt es similar al que tomó en su momento José Rolandi , aunque en una dirección interna contraria. El futuro vicejefe de Gabinete sobrevivió al desgaste y decadencia de Adorni, que arrastró a varios de los integrantes de su mesa chica: Javier Lanari , quien pese a ser su su soldado más fiel fue despedido por la puerta de atrás días antes de la salida del exvocero y Aimé Vázquez , su mano derecha, presentó su renuncia este miércoles por diferencias con Karina.

Rolandi trascendió a sus dos primeros jefes, Nicolás Posse y Guillermo Francos , a quienes conocía al igual que Milei de la época de Corporación América . Pero mientras Devitt se refugió bajo el ala de la mujer más influyente de la Casa Rosada, el exvicejefe hizo lo propio con el asesor presidencial, quien sin embargo no pudo defenderlo de la embestida de Adorni , quien pidió que lo desplacen cuando fue ascendido de vocero a ministro coordinador en diciembre del año pasado.

Aún así hay varios puntos de encuentro no buscados entre Devitt y Rolandi. "Volvemos a la vieja estructura antes que llegue Adorni", comentó a Letra P un integrante de la mesa política. Esto es, un restyling de la Jefatura de Gabinete con dos vicejefaturas, una a cargo de las cuestiones administrativas y de gestión propias del Gobierno, que recaerán sobre Gustavo Coria, coronel del santillismo, y otra con mayor relación política, sobre todo con el Congreso, que será la que comandará Devitt en nombre de Karina.

De operador tabacalero a negociador libertario

Letra P ya dio cuenta, en diciembre, que Devitt ya era una figura conocida en el Círculo Rojo por haber sido hace un tiempo lobista de Massalin Particulares, la megatabacalera que controla las marcas Philip Morris y Marlboro, donde se movió luego de romper el vínculo que tenía con sus jefes políticos, el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich y Jorge Macri, cuando era intendente de Vicente López.

Su llegada a Balcarce 50 se dio por recomendación de Adorni, quien necesitaba a alguien con habilidades similares a las de Rolandi, pero que reportara a la línea interna del karinismo y no a la del caputismo. Por eso, Devitt fue designado primero como secretario de Asuntos Estratégicos, a través del Decreto 866/2025. De hecho, se comentaba en aquel momento que fue el por entonces ministro coordinador quien lo llamó horas antes de la publicación en el Boletín Oficial para ofrecerle el cargo, con la única condición de renunciar antes a la firma que produce cigarrillos.

Pese a que su arribo se dio gracias al vínculo casi directo con la cúpula libertaria, quienes conocen los pasos que Devitt dio en el ámbito privado aseguran que su paso al mundo público fue auspiciado por el imperio Massalín, la mayor empresa tabacalera del mundo, con una facturación anual de unos 80 mil millones de dólares. Devitt y la Casa Rosada lo niegan.

Aún así, la influencia de esta firma en distintos ámbitos de la política siempre fue una constante. Durante la administración de Mauricio Macri la empresa presionó y logró una rebaja sustancial de los impuestos a la industria. Ahora, el hombre que antes era catalogado de ser un "buen empleado de Massalín", ahora tendrá la responsabilidad de profundizar la rosca y las negociaciones para sancionar los proyectos que priorice el Jefe.

lule-menem-diego-santilli-ignacio-devitt-y-martin-TK3SZKNDFBFABNQNC3W5SRNVPU.jpg Lule Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y Martín Menem.

Militante político del primer jorgemacrismo

Devitt dio sus primeros pasos en la política gracias a Esteban Bullrich en 2010, cuando el por entonces ministro porteño, durante la jefatura de Gobierno de Mauricio Macri, buscaba tener influencia política más allá de la General Paz.

Gracias a este padrinazgo, el actual segundo de Santilli desembarcó, primero, en la Juventud PRO cuando Soledad Martínez era su principal figura y, luego, se metió de lleno en la primera campaña de Jorge Macri, que lo llevó a ganar la Intendencia de Vicente López en 2011. Antes de eso había tenido un puesto menor en el organigrama educativo de Bullrich.

Cuando el primo del presidente del PRO se instaló definitivamente en la Municipalidad, luego de haber jubilado al histórico Enrique "Japonés" García, le dio al actual funcionario nacional un cargo menor dentro de la Secretaría de Gobierno, que manejaba César "Tuta" Torres, uno de los armadores más experimentados del ecosistema amarillo en el territorio bonaerense. Dos años después, Devitt integró la primera lista electoral: Unión PRO, un frente integrado por los Macri, el peronista Sergio Massa y el empresario Francisco de Narváez. Gracias a este armado, el flamante vicejefe de Gabinete libertario ocupó cuatro años una banca en el Concejo Deliberante.

Con el triunfo presidencial de Macri en 2015, y la designación de Bullrich en el Ministerio de Educación de la Nación, Devitt volvió a su cuna política como director nacional de Fortalecimiento Territorial, no sin antes haber roto todo vínculo con el mandamás de Vicente López. "Terminó muy mal con Jorge, se quedó un tiempo más y después lo borramos por completo", recordó a Letra P alguien que lo acompañó en aquellos años.

Su salto al sector privado y el desdén del sistema político

Quienes conocen a Devitt hace más de una década lo definen como "un buen tipo, un buen funcionario y alguien de primera" y atribuyen su ruptura con el macrismo exclusivamente a "temas personales". En público, sobre todo en los pasillos de Balcarce 50 y el Congreso, el flamante funcionario muestra un perfil atípico al resto de los funcionarios: siempre sonríe, camina casi corriendo y saluda a absolutamente a todos los que se cruza, a muchos con un beso en la mejilla.

Después de haber abandonado la política partidaria actualizó su currículum a "consultor en asuntos públicos y negocios", desde donde asesoró a varias empresas de nivel internacional. Además de Massalín, el exoperador del adornismo pasó por Genneia, una compañía líder en soluciones energéticas sustentables, que genera el 22% de la energía solar del país y el 16% de la solar.

Con su ascenso formal a la estructura de la Jefatura de Gabinete, Devitt deberá coordinar, también, múltiples temas de gestión, como seguridad, defensa e, incluso, inteligencia. Sin embargo, su principal tarea será, además de ser un nexto con el Congreso , reportar todo a la Secretaría General de la Presidencia.