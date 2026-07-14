La hidrovía de Vaca Muerta: un estudio asegura que es viable la navegación comercial en los ríos Negro y Limay

Un estudio impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) concluyó que es técnicamente viable habilitar la navegación comercial sobre los ríos Negro y Limay como alternativa logística para potenciar el desarrollo productivo de Vaca Muerta.

El informe propone el creación de una red de puertos fluviales y estaciones de transferencia de carga que permitirían integrar el transporte por vía navegable con los trenes de carga y el transporte de camiones.

El análisis fue financiado por el CFI y elaborado por la consultora IATAS . Además, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) participó como contraparte técnica.

La evaluación, denominada Estudio de Factibilidad de Navegabilidad , evaluó la factibilidad de un corredor logístico fluvial que vaya desde el corazón de la Patagonia hasta el Mar Argentino para ofrecer una alternativa de transporte de gran escala.

Según trascendió, la iniciativa podría reducir los costos logísticos y aliviar la congestión de las rutas de la región, en el marco del aumento de la productividad de Vaca Muerta. Para ello se estudió un recorrido de aproximadamente 720 kilómetros, desde el Compensador Arroyito , en Neuquén , hasta la desembocadura del Río Negro en el océano Atlántico.

El Chocón, obra emblema para Neuquén y Río Negro sobre el río Limay.

De acuerdo al examen, el corredor podría facilitar, también, el transporte de insumos industriales, mejoraría las condiciones para las exportaciones de la producción frutícola y habilitaría el traslado de pasajeros con potencial para fortalecer la actividad turística.

Arenas de fractura y saturación vial, los desafíos en la Patagonia

La iniciativa cobra relevancia en un contexto de creciente demanda de arenas de fractura para Vaca Muerta, uno de los principales desafíos logísticos que enfrenta el desarrollo de la formación no convencional. La estimulación hidráulica de cada pozo requiere entre 11.000 y 15.000 toneladas de este insumo.

Actualmente, gran parte de esas arenas provienen de canteras de Entre Ríos y son trasladadas en camión a lo largo de más de 1.200 kilómetros hasta la Cuenca Neuquina. Ese esquema incrementa los costos logísticos y ejerce una fuerte presión sobre la infraestructura vial.

Las rutas pampeanas se utilizan para el paso de camiones pesados hacia Vaca Muerta: el 42% de las carreteras están al borde del colapso.

Frente a ese escenario, el desarrollo de una red fluvial aparece como una alternativa para transportar grandes volúmenes de carga a menor costo y reducir el tránsito pesado sobre las rutas de la región.

El estado de las rutas en el centro de la escena

No es la única iniciativa que se analiza. Tiempo atrás se supo que el Gobierno de Río Negro estudia un corredor alternativo para descomprimir el tránsito de cargas de la industria hidrocarburífera de Vaca Muerta que actualmente concentran las rutas nacionales 22 y 151, las dos cuyo traspaso dilata la administración nacional.

Según informó tiempo atrás Letra P, se trata de unos 70 kilómetros que van desde los empalmes de la RN 6 hasta la RN 151. En la zona, la traza es conocida como la Ruta de las Arenas, un trecho que ya existe y que conecta Villa Regina y General Roca con otras áreas que tienen producción de arenas silíceas y proveen a los desarrollos no convencionales de la zona.

"El objetivo que se persigue con el nuevo camino es descongestionar el uso actual de las rutas nacionales evitando los potenciales riesgos para la seguridad vial, máxime teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que la actividad hidrocarburífera proyecta para los próximos meses", explicó por entonces Mario Figueroa, responsable del área de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía y Ambiente, ante la consulta de Letra P.