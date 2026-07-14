Elecciones en Marcos Juárez: Mauricio Macri respaldó a Pedro Dellarossa y mete presión sobre el PRO de Córdoba

El jefe del PRO, Mauricio Macri , le dijo a Fernando de Andreis que le diga a Soher El Sukaria que le cuente a Pedro Dellarossa que tiene su apoyo para la elección municipal de Marcos Juárez . La cadena de llamados busca enviar otro mensaje paralelo a la conducción del partido en Córdoba , que logró su independencia por vía judicial.

El expresidente mete presión para que Oscar Tamis , el titular de la fuerza amarilla que responde al legislador díscolo Oscar Agost Carreño y a la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado , no se interponga en el camino del exintendente del kilómetro cero del cambio para lograr su tercer mandato no consecutivo.

Dellarossa espera la negociación oficial con las autoridades del partido para saber si puede anotar su lista bajo el nombre PRO o salir a buscar sello prestado.

El exintendente se mantuvo firme y rechazó la oferta del jefe de la bancada oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni , para que compita bajo la marca La Libertad Avanza , fuerte en la pampa gringa.

El ingeniero -que está algo comprometido con el gobernador Martín Llaryora porque le dio el Ministerio de Producción del gobierno provincial tras la triple derrota de Juntos por el Cambio en el ’23- hizo valer su buena imagen pública y la decisión de municipalizar su estrategia de campaña.

En consecuencia, no anotó ninguna alianza este lunes. Tampoco lo hizo el PJ cordobesista, que envió a su nueva promesa en la zona, Germán Font, a una unidad de sellos vecinalistas que competirán bajo el nombre Generación MJ. Quienes quieran interpretarlo como gestos recíprocos pueden hacerlo sin temor a equivocarse.

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Bornoroni había hecho mérito para cerrar el trato. Bajó anticipadamente a su candidato Gerardo Pasquali, que desobedeció y jugará con el frente Marcos Juárez Despierta (UCR y Partido Demócrata). Tampoco inscribió la Alianza La Libertad Avanza como se proponía, junto a Luis Juez, el senador que arriesga un concejal el domingo 6 de septiembre.

Dellarossa ahora tiene que sentarse a hablar con Tamis, Agost Carreño y Rodríguez Machado.

El café pendiente entre Pedro Dellarossa y el PRO de Córdoba

Todo parece indicar que no será fácil el camino rumbo a la inscripción de listas del 7 de agosto. Lo van a hacer renegar un poco.

En las oficinas porteñas del PRO cuentan con la misma información que corre por los círculos de la política cordobesa: el exdiputado que le ganó en barandillas el sello a Macri quiere poner algunas no tan viejas facturas sobre la mesa. Es por eso que el macrismo salió rápidamente a contener a Dellarossa, porque no se sabe, a ciencia cierta, si el candidato contará con la marca.

Oscar Tamis, Laura Rodríguez Machado y Oscar Agost Carreño le arebataron el PRO de Córdoba a Mauricio Macri

Dellarossa amaga con buscarse otro sello, pero mantiene el diálogo fluido con la conducción por medio de sus armadores. Pese al juego pendular, a los suyos repite “yo soy del PRO”, la misma frase que usó cuando dejó el directorio del Banco de Córdoba, la segunda escala en el staff cordobesista, el día que anunció que sería candidato.

Ni muy macrista ni tan peronista

La conducción parapetada detrás de Tamis no quiere macrismo explícito de Dellarossa ni quedar pegado al cordobesismo reciente del candidato. Es por eso que la conducción provincial evita confirmar el respaldo formal al exintendente.

El argumento es que la discusión excede la elección municipal de Marcos Juárez y se vincula con el posicionamiento que el PRO pretende construir en Córdoba de cara a 2027.

Antes de entregar el sello, el oficialismo partidario quiere recomponer la confianza política con Dellarossa después de una larga secuencia de desencuentros. Será clave su asistencia a la asunción de autoridades partidarias prevista para el 22 de julio, en el Hotel ACA de la ciudad de Córdoba.

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, junto al exministro y candidato a intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa

En el PRO local sintetizan esa desconfianza con una definición punzante. Consideran que el exintendente "está muy peronista y muy macrista". Observan con recelo la relación cotidiana que Dellarossa mantiene con dirigentes del llaryorismo, pero también el operativo impulsado desde el macrismo a nivel nacional para mostrarse cercanos e incondicionales con el candidato.

No hablan de un pliego de condiciones, sino de una etapa de conversaciones. Pica todavía la participación de adláteres de Dellarossa en la bizarra interna partidaria que intentó desplazar a la conducción provincial.

En adelante, la idea es aprovechar los próximos diez días para construir confianza y definir si existe un acuerdo político que resulte conveniente para las partes. "Preferimos acordar, pero que ganemos todos", dicen los dueños de la lapicera en el PRO de Córdoba.

Una victoria que también sea del PRO

El verdadero debate no gira sobre la competitividad de Dellarossa, que nadie discute dentro del partido. La pregunta es quién capitalizará políticamente un eventual triunfo.

En la conducción provincial advierten que el sello amarillo no puede terminar fortaleciendo exclusivamente al llaryorismo o al macrismo a nivel nacional, que en los últimos tiempos mostró puntos de contacto. Por caso, con el ingreso de exfuncionarios macristas como Ércole Felippa y Hernán Lacunza al directorio del banco provincial.

"Si ganamos y al día siguiente se saca una foto con Llaryora, también es un problema", explican para sintetizar el dilema. "No nos asusta ir con él, no ir con él o incluso perder. Lo que nos importa es que el acuerdo también nos sirva a nosotros", insisten.