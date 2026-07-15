La CTA Autónoma renueva autoridades en medio de la reconfiguración del mapa sindical de Río Negro

La CTA Autónoma de Río Negro puso en marcha el proceso para renovar sus autoridades en medio de la configuración sindical que acompañará las elecciones 2027. Las elecciones se realizarán el próximo 20 de agosto y estarán marcadas por la presencia activa de uno de los gremios más afines al gobernador Alberto Weretilneck : ATE .

En total, 57.840 afiliados estarán habilitados para votar a quienes conducirán la central durante los próximos cuatro años.

La disputa provincial tendrá dos listas. La Lista 1 Germán Abdala buscará ratificar el liderazgo del actual secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente , quien irá por un segundo mandato acompañado por Claudia Reyes , de General Roca , y Egar Actis , de Bariloche .

Enfrente estará la Lista 6 Multicolor , de corte más combativo, encabezada por Mónica Carrasco , de Cipolletti , junto a Santiago Cayupán y Rafael Maigua , también de Bariloche.

La elección de la CTA se desarrollará en un contexto en el que gobierno de Weretilneck fortalece su alianza con algunos gremios, como ATE, que se convirtió en el principal interlocutor del Ejecutivo provincial.

Mientras, otros endurecen sus reclamos. De hecho, como dio cuenta Letra P, hay actores que buscan hacer crecer su capacidad de presión en un escenario que empieza a configurar el mapa de poder de cara a 2027.

Con UPCN la relación siempre fue tirante, aunque empeoró cuando el gobernador empezó a encontrar interlocutores más cercanos dentro del ámbito público. El punto de quiebre fue en 2018, cuando Weretilneck decidió sentar a ATE a la mesa de negociaciones.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Mientras tanto, la Unión de Trabajadores de la Educación de Rio Negro (UNTER) que nuclea a los docentes de la provincia, profundiza su postura opositora de la mano de Laura Ortiz. También se consolidó como actor relevante en la provincia el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, encabezado por Marcelo Rucci.

En ese contexto, el Ejecutivo consiguió en los últimos meses mostrar avances con medidas de alto impacto, como el incremento del 134 por ciento en las asignaciones familiares y el anuncio del pase a planta permanente de más de 4.200 trabajadores.

Sin embargo, esas decisiones también alimentaron el malestar de organizaciones que denuncian que el gobierno rionegrino privilegia a determinados interlocutores y rompe el equilibrio que, aseguran, caracterizó las negociaciones en los últimos años.

La CTA Autónoma también renueva las conducciones locales

Además de la conducción provincial, la CTA Autónoma elegirá nuevas comisiones ejecutivas locales en distintos puntos de Río Negro. En todos los casos habrá listas de unidad.

Las conducciones estarán encabezadas por Úrsula Caracotche y Pablo González en Bariloche; Sandra Contreras y Andrés Lobo en El Bolsón; Walter Sánchez y Paola Reyes en General Roca (Fiske Menuco); y Adrián Tasca y Rosa Ñanco en Villa Regina.

En Allen, la lista está encabezada por Betiana Barrera y Juan Méndez; Mariano Torres y Vanesa Retamal hacen lo propio en Cipolletti; Dora Fernández y Miguel Cerda en Cinco Saltos; Nora González y Jorge Massouras en Catriel; y Marcelo Núñez y Ana Haro quedarán al frente de la conducción en Viedma.

Mario Pezzati y Fernanda Paz encabezan la única lista en San Antonio Oeste; Verónica Agustín Pazos y José Mora en Sierra Grande; y Hugo Kleba y Haydee Huenteleo en la Región Sur.

La elección nacional

La renovación de autoridades también alcanzará a la conducción nacional de la CTA Autónoma. En todo el país estarán habilitados para votar 1.353.293 afiliados.

La Lista 1 Germán Abdala llevará como candidato a secretario general para un segundo mandato a Hugo "Cachorro" Godoy, mientras que la Lista 6 Multicolor postulará a María Laura Carboni.

La elección se desarrollará en un contexto en el que la discusión sindical en Río Negro trasciende las paritarias y comienza a influir en el escenario político provincial.