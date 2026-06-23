Fabián Fernández, el secretario de Comunicación que tiende un puente entre Karina Milei y Santiago Caputo

La designación de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa estaba decidida una semana antes del anuncio. Fue cuando Karina Milei lo conoció en persona y dio la bendición. Oriundo de Lanús y con una extensa trayectoria en las campañas del PRO, su guía política para adentrarse por primera vez en la Casa Rosada fue Manuel Adorni , quien de esta forma seguirá controlando una pieza clave de la comunicación oficial.

Con todo, el flamante funcionario del área de prensa llega con un plus bajo el brazo: está bien conceptuado a un lado y otro de la grieta que separa a la hermana presidencial y al asesor Santiago Caputo .

“Si algo caracteriza a Fabián es que es un buen tipo, humilde y racional, que siempre tendió puentes sin meterse en problemas que no le corresponden”, describió a Letra P alguien que lo conoce hace más de una década. La cita también hace referencia a que Fernández, a diferencia de otros voceros o consultores, no tiene la ambición de ocupar una banca en el Congreso o un despacho ministerial. Lo que le interesa es la comunicación.

Su perfil contribuye a esquivar la interna a cielo abierto que libran la secretaria general de Presidencia y el asesor Caputo, quien pese al desgaste que sufrió en los últimos meses ganó un casillero con el nombramiento de Adrián Ravier al frente de la vocería presidencial.

Ferández será el funcionario moderado encargado de aceitar el diálogo entre las partes. No hablará en público, mantendrá bajo perfil en redes sociales y estará encargado del off con periodistas. “Tiene su desafío más grande, saltar esa grieta”, dijo a Letra P otra fuente de su entorno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069163696132137101&partner=&hide_thread=false Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa.



Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

De conductor de televisión marginal a YPF

Locutor nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, Fernández dio sus primeros pasos como comunicador en programas de radio y televisión del sur del conurbano, como Telecreativa, el histórico Canal 5 de Lanús. En paralelo a esas participaciones, en las que muchas veces hacía dúo con la diputada bullrichista Lorena Petrovich, asesoró a entidades empresarias y sindicales como la Unión Industrial de Avellaneda, el Sindicato de Panaderos o la Federación de Asociaciones Argentino - Alemanas.

Oriundo de Valentín Alsina, el barrio al sur del conurbano que se emplaza en el margen derecho del riachuelo que da a la Ciudad de Buenos Aires, Fernández saltó el mostrador desde el periodismo a la prensa política en diciembre de 2015, cuando Néstor Grindetti se mudó del Ministerio de Hacienda porteño a la intendencia de Lanús.

Durante los dos mandatos que el hombre fuerte de Mauricio Macri comandó el municipio, el hoy flamante funcionario nacional aprendió el oficio de tender puentes con los periodistas, organizar la agenda del jefe comunal y administrar la pauta publicitaria.

FHF-2026-25.jpeg Fabián Fernández, secretario de Comunicación.

Con la llegada de los Milei a la administración nacional, Fernández pasó del PRO a La Libertad Avanza cuando Horacio Marín lo convocó para desempeñarse como gerente de Prensa y Medios de YPF, área que luego pasó a llamarse Dirección de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas, junto con una reorganización total de los vínculos de la empresa estatal con los medios de comunicación.

Allí se volvió a encontrar con Guillermo Garat, el operador con vínculos políticos fluídos que responde a Santiago Caputo, a quien Fernández ya había conocido en la campaña de Juntos por el Cambio (JxC) en la que Grindetti peleaba por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Por ese entonces, Garat, Santiago Caputo y Rodrigo Lugones eran socios en Move Group, la consultora que Bullrich y Grindetti habían contratado y puesto a disposición de Fernández para aquella empresa electoral.

Del llamado de Horacio Marín al contacto con Manuel Adorni

Casado hace 10 años, padre de dos hijos e hincha de Racing -fanatismo que no le impidió formar una amistad personal con Grindetti, quien desde 2023 presidente el club Independiente, el otro grande de Avellaneda-, su mudanza de YPF a Balcarce 50 se dio gracias al jefe de Gabinete, quien tomó de Fernández algunas recomendaciones para hacer frente a las críticas y comentarios respecto a los avances de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

“Fabián se ganó su confianza y Manuel se lo propuso a Karina hace diez días”, aseguró a Letra P un hombre al tanto del rediseño del organigrama oficialista. Luego, hubo un encuentro entre El Jefe y Fernández, la semana pasada, en la que el hoy secretario de Comunicación y Prensa recibió la aprobación que faltaba para su asunción formal.

Los tres acordaron mantener la noticia bajo siete llaves, a tal punto que buena parte del resto de la administración nacional se enteró de la novedad a través de la publicación en redes sociales. Incluso, en los pasillos de la Casa Rosada se menciona que Santiago Caputo se enteró recién el fin de semana, ya que antes de hacerlo público se debían resolver otros temas de agenda, como el nombramiento de Ravier. Designado el viernes, el vocero se puso en funciones recién el lunes, luego de una reunión con Adorni y un posterior tour de Caputo por la Sala de Conferencias.

Varios dirigentes amarillos llamaron a Fernández para felicitarlo. El secretario de Comunicación y Prensa sólo había comentado la noticia con su círculo íntimo. Grindetti estaba al tanto.

Adrián Ravier y Manuel adorni

Fernández ocupará el antiguo despacho de Javier Lanari

Desde este martes, se espera que Ravier y Fernández ocupen el despacho que Adorni y Lanari ocuparon desde el inicio de la gestión hasta noviembre del 2025, cuando el karinista se mudó a las oficinas de la planta baja que alguna vez fueron del Ministerio de Interior. Se trata de oficinas conectadas entre sí con vista a Balcarce 50 y a la explanada de la Avenida Rivadavia, que tienen también acceso directo al Salón de los Bustos.

El último lugar de trabajo de Lanari fue una exclusiva oficina en el primer piso de la sede de Gobierno, entre el despacho presidencial y el Salón de los Científicos. Su salida, que por ahora no tiene otro destino dentro del sector público, se asocia al desgaste que el funcionario sufrió en los últimos tres meses por el escándalo judicial que involucra a su jefe, aunque también se menciona cierto desdén e incomodidad del karinismo en su desempeño.

Adorni despidió a Lanari en redes con un mensaje frío y de carácter institucional, pero más allá de eso el hasta ayer número dos de la comunicación oficial siempre se movió como el funcionario más adornista de todo el ecosistema libertario. En el caos de líneas internas, y en medio de una tensión permanente por las restricciones que tienen los periodistas acreditados en la Casa Rosada, Fernández tendrá el desafío de reconstruir los puentes rotos, tanto entre karinistas y caputistas como entre funcionarios y medios de comunicación.