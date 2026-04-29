El jefe del PAMI de San Francisco salió al cruce del reclamo de los jubilados mientras madura una candidatura

Pablo Vega se cruzó con dirigentes gremiales este miércoles frente a la sede del PAMI en San Francisco, durante una protesta.

El director del PAMI de San Francisco confrontó este miércoles a un grupo de referentes sindicales en una manifestación de jubilados y pensionados frente a la sede del organismo del este de Córdoba . El médico Pablo Vega apareció en la protesta y acusó que algunos de los reclamos eran de “otra índole”, tratándolos de políticos.

La manifestación en el pago chico del gobernador Martín Llaryora se sumó a la que todos los miércoles se realiza en distintos lugares del país. En esta oportunidad, bajo el lema “El PAMI no se cierra”, entre otras consignas contra el gobierno de Javier Milei , hubo acompañamiento de referentes gremiales que con sus acusaciones activaron la respuesta desde el organismo.

Tras el conflicto con #PAMI , la cobertura médica de nuestros jubilados es cada vez más crítica. Desde #Córdoba haremos todo lo posible para continuar dando respuesta al aumento de la demanda de los servicios de #salud . No vamos a dejar sin atención médica a ningún vecino,… pic.twitter.com/bfgKow983P

La obra social se encuentra en el pico del conflicto por atraso en pagos , paro de médicos, personas sin atención ni asistencia, lo que provoca una fuerte tensión en el sistema de salud, afectando la imagen de la gestión libertaria.

Quién es Pablo Vega, el director del PAMI de San Francisco

Vega asumió como director de la agencia sanfrancisqueña del PAMI a mediados de 2025. Se trata de un profesional que, entre varias especialidades, cuenta con experiencia en medicina general de adultos; trabajó tanto en centros de salud privados como públicos y hasta formó parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), siendo delegado gremial en el Hospital Iturraspe.

Actualmente es uno de los referentes más importantes de La Libertad Avanza en esta ciudad, detrás de quien fuera elegido como armador: el empresario Guillermo Quiroga. El médico tiene mucho protagonismo en las redes sociales del espacio político que a nivel provincial lidera el diputado Gabriel Bornoroni.

¿Un posible candidato de LLA en San Francisco?

El alto perfil de Vega en defensa de las ideas libertarias lo ponen en carrera como precandidato a intendente en la próxima elección municipal en 2027. Y eso, este miércoles, se lo hicieron saber luego de que Vega indicara que muchos de los reclamos que escuchaba eran de “otra índole”.

Pablo Vega Pami San FRancisco Pablo Vega, director del PAMI en San Francisco.

El médico aseguró que la delegación está abierta a recibir y gestionar sobre los inconvenientes que tienen los afiliados y que, de ser necesario, atenderá cada caso en particular. “Ninguno puede decir que vino a la agencia y no fue atendido”, afirmó.

Los gremios cuestionaron a Javier Milei

Durante la protesta, que incluyó un desayuno comunitario frente a la sede de PAMI, los manifestantes reclamaron por el cierre de clínicas en distintos lugares del país que atienden a sus afiliados -como el caso Marcos Juárez, por ejemplo-, el corte de la cobertura en diferentes prestaciones, de medicamentos y de análisis, y los paupérrimos haberes mensuales.

Marta Bratti, una de las jubiladas presentes, resaltó que la sensación hoy es de “humillación” porque los haberes no alcanzan. Sobre la gestión del PAMI sostuvo que es “deficiente” y que existe una “falta de respeto absoluto desde el Gobierno nacional que baja hasta la ciudad”.

Protesta frente a Pami San Francisco1 Protesta este miércoles frente al PAMI de San Francisco, entre jubilados y gremios.

En esa opinión coincidieron referentes gremiales de peso en San Francisco, quienes mostraron su apoyo a los jubilados y pensionados. Uno de ellos fue Víctor Lescano, secretario general del SUOEM, quien le apuntó a Vega. “Nosotros hacemos política, pero usted también porque quiere ser candidato. Nuestro interés hoy es apoyar a los jubilados, no alcanzan con la jubilación y menos si le sacan los medicamentos. Tienen que tener empatía en la situación que se vive, usted tiene un puesto político y debe gestionar”, le pidió.

En otro momento del cruce, al director del organismo en San Francisco le cuestionaron hasta dónde llega su responsabilidad de gestión tras un reclamo y le endilgaron muchas veces responder que no tiene la culpa ante diferentes situaciones.

Otras de las organizaciones que apoyaron fueron la delegación local de la CGT, la CTA, ATE, Asociación Bancaria y el gremio de los trabajadores gráficos.

En números: cómo repercute la crisis del PAMI en San Francisco

En los primeros tres meses de 2026, la asistencia pública municipal realizó 2016 prestaciones a pacientes de PAMI, cifra que duplica todo lo atendido durante 2025. Hoy, en tanto, los afiliados a esta obra social representan el 12% de los pacientes del sistema público estatal con una concentración especialmente alta en algunos barrios donde llegan al 50%.

Silvina Martín, secretaria del área sanitaria, le solicitó al Gobierno nacional que se haga cargo de la atención de sus afiliados porque, de lo contrario, se satura todo el sistema de salud.

“Es muy triste ver a diario a mutualizados de PAMI a los cuales el sistema privado les da turno a 90 días, mientras que acá se los atiende en el momento por orden de llegada”, destacó la funcionaria.

Días previos a esta protesta, la gestión local cuestionó a la Nación ante las demoras en los pagos a médicos, la falta de medicamentos y la imposibilidad que tienen los pacientes de PAMI de conseguir un turno en menos de 90 días.

Remarcaron además que esta situación “expulsó a miles de afiliados del sistema privado al público” como el Hospital Iturraspe y otros que los atañen a como la Asistencia Pública y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).