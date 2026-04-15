Córdoba: quién es Eduardo Frayre, el estacionero amigo de Bornoroni que maneja la caja en rojo del PAMI

En el complejo ecosistema de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba , los ascensos no suelen ser fruto del azar. Eduardo Frayre , titular de la Unidad de Gestión Local (UGL) del PAMI , es la prueba viviente de esa premisa. Contador de profesión y empresario estacionero, el dirigente además tiene un rol en la Federación de Combustibles que presidió Gabriel Bornoroni .

La obra social de los jubilados se encuentra en el pico del conflicto por atraso en pagos, paro de médicos, personas sin atención ni asistencia, lo que provoca una fuerte tensión en el sistema de salud. Una mancha más a la imagen de Javier Milei y su gestión.

Frayre no es un recién llegado al mundo de las estructuras institucionales, aunque su hábitat natural siempre estuvo entre las planillas de Excel y los surtidores, con un pie en la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC) .

Allí -donde Gonzalo Roca , cabeza de lista del partido violeta, sigue siendo tesorero- el titular de PAMI Córdoba ocupa la vicepresidencia 1°, secundando la línea histórica de una entidad que el propio Bornoroni presidió durante dos períodos antes de dar el salto definitivo a la política partidaria.

Su terminal de poder en el sector privado es familiar y estratégica: tiene, al menos, dos estaciones de servicio Axion Energy que explota en sociedad con su hermano, Daniel Frayre , otro nombre con peso propio en el tablero local al desempeñarse como vocal del Tribunal de Cuentas de FECAC.

Gabriel Bornoroni , jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados

El heredero de la estructura en PAMI

La llegada de Frayre a la cima del PAMI de Córdoba fue un movimiento de piezas en dos tiempos.

Primero, el desembarco. Frayre ingresó a la obra social de los jubilados originalmente como titular del Departamento Contable. Lo hizo bajo la tutela del abogado Marcos Patiño Brizuela, el primer alfil que Bornoroni ubicó en la caja previsional tras el recambio del gobierno nacional.

Gabriel Bornoroni y los candidatos de la lista celebran los resultados en Córdoba Gabriel Bornoroni, con Marcos Patiño Brizuela (derecha) y otros candidatos electos en los festejos de octubre

Segundo, el ascenso. La salida de Patiño Brizuela hacia el Congreso —tras ocupar el tercer renglón en la lista de candidatos a diputados de LLA— dejó la vacante servida. Según la resolución oficial de noviembre de 2025, Frayre tomó las riendas de la UGL, pasando de auditar las facturas a gestionar la política prestacional más sensible de la provincia. Hoy, en crisis y blanco de demandas y críticas.

El hombre de las finanzas electorales de Gabriel Bornoroni

Más allá de su rol administrativo, Frayre fue una pieza logística clave en el último turno electoral. Durante la campaña legislativa de 2025, donde los libertarios buscaban revalidar su supremacía en el distrito electoral más afín a Milei, el contador cumplió el rol de "tesorero y primer responsable económico".

176917393312243697373ad7ac6b

Su firma ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) no fue un mero formalismo: fue el garante de la transparencia y el flujo de recursos en una campaña que terminó de cimentar el poder de Bornoroni como el armador de la voluntad del Presidente en tierras mediterráneas.

Con un perfil bajo, técnico y profundamente ligado al sector empresarial, Frayre hoy administra una de las delegaciones del PAMI más grandes del país donde el paso de la motosierra generó colapsos y paro de profesionales de la salud por deudas millonarias.

En concreto, la secretaria general de Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba, Liliana Montero, aseguró que la delegación debe a los municipios casi $500 millones. El gobernador Martín Llaryora pidió que "pongan la cara y manden los recursos".