Córdoba: Gustavo Benedetti denunció el colapso del PAMI y una demanda social explosiva en Arroyito

El intendente de Arroyito , Gustavo Benedetti , describió el impacto de la crisis económica sobre los adultos mayores y el sistema sanitario, con fuertes críticas al PAMI y advertencias sobre una demanda social en aumento. También abordó obras clave y definiciones políticas en Córdoba .

Las declaraciones del jefe comunal se dieron en una entrevista con Punto a Punto radio, donde repasó los principales desafíos de su gestión. Entre ellos, mencionó la crisis sanitaria vinculada al PAMI , la implementación de medidores prepagos de electricidad y el avance de obras de infraestructura estratégicas para la ciudad.

En ese marco, destacó el progreso de la autovía hacia San Francisco y anticipó la construcción de un enlace de 100 metros para conectar la traza vieja con la nueva. Según indicó, la obra cuenta con el compromiso del gobernador Martín Llaryora . “Córdoba no se ha detenido y nos hemos visto beneficiados”, sostuvo.

El intendente fue contundente al referirse a la situación de los adultos mayores. Explicó que los montos que abona el PAMI por afiliado resultan insuficientes para cubrir tratamientos complejos, como cirugías de cadera. “Si el monto que te pagan por abuelo son 150.000 o 100.000 pesos por mes, es casi imposible cubrir las terapias”, afirmó.

En ese contexto, señaló que el hospital municipal absorbió gran parte de la demanda que las clínicas privadas no pueden cubrir debido a los atrasos en los pagos de la obra social. Esto generó una sobrecarga en el sistema público local.

Gustavo Benedetti recorrió obras en Arroyito, ciudad ubicada en el este de Córdoba

El deterioro del poder adquisitivo quedó reflejado en una comparación concreta. Benedetti explicó que, dos años atrás, una jubilación alcanzaba para costear un geriátrico, mientras que en la actualidad se requieren tres haberes para acceder a uno de calidad media.

Medidores prepagos y respuesta municipal

Frente a facturas de electricidad que alcanzan hasta 300.000 pesos, el municipio implementó la instalación de medidores prepagos como alternativa para los vecinos. El sistema permite administrar el consumo diario sin generar deudas acumuladas.

“El esquema tradicional te lleva al corte de luz en pocos meses y deja a las familias en una situación de la que no pueden salir”, explicó Gustavo Benedetti al justificar la medida acordada con la cooperativa local.

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En materia educativa, el intendente también destacó la finalización de la Escuela Proa, una obra que debió ser retomada por el municipio tras el abandono de dos empresas privadas. Para ello, se constituyó una firma municipal que permitió completar el proyecto.

Posicionamiento político dentro de la UCR

En el plano político, Benedetti marcó distancia con los sectores del radicalismo alineados con el gobierno nacional. Sostuvo que el partido debe mantener una posición diferenciada respecto de La Libertad Avanza.

“El radicalismo necesariamente debe tener una línea alejada de esta derecha que gobierna el país”, afirmó. Además, consideró que quienes adoptaron esa postura se apartan de los valores históricos del espacio.

El intendente concluyó con una advertencia sobre el escenario social en su ciudad, al señalar que la demanda crece de manera sostenida y que el municipio enfrenta una situación “explosiva” en términos de asistencia y servicios.