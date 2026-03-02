Damián Bernarte evitó roces con LLA y subió al ring a la UCR para la pelea por la reelección en San Francisco

Damián Bernarte dio por primera vez su discurso anual en la explanada de la UTN de San Francisco

Damián Bernarte abrió el periodo de sesiones legislativas en San Francisco con un discurso de repaso de su gestión y algunos anuncios. El intendente peronista del este de Córdoba , también mostró los dientes a sus opositores, a quienes acusó de desinformar con mala intención. Los calificó de “burdos”. Así, largó la campaña por su reelección en 2027.

Este domingo, endureció el tono de su discurso respecto al de años anteriores cuando elegía mostrarse más moderado. Para la oposición, sus dardos fueron síntomas de que le están marcando la agenda.

Bernarte subió al ring a la Unión Cívica Radical ( UCR ), representada en el Concejo Deliberante por Marco Puricelli y tres ediles del PRO que lo secundan, y si bien evitó polemizar con La Libertad Avanza (LLA) -como sí hizo Daniel Passerini , quien culpó a Javier Milei por la crisis- se limitó a mencionar que le toca gobernar en un momento “complejo”.

Aunque no lo dijo esta vez directamente, Bernarte dejó en claro en la explanada de la UTN de San Francisco, donde por primera vez se realizó este acto, que tiene pensado ir por la reelección. Sostuvo que sus decisiones de gobierno son para que aquellos intendentes que vengan después de 2031 no tengan problemas.

Con este norte, no fue una sorpresa que el abogado que atraviesa la segunda mitad de su mandato, haya modificado el tono de su discurso. Esta vez, no se guardó los dardos hacia la oposición y pese a que no realizó menciones personales, si los miró al momento de hablarles.

bernarte sesiones 26 Damián Bernarte abrió el periodo de sesiones legislativas en San Francisco.

Uno de los temas donde recogió el guante fue respecto a la polémica que existe sobre la cantidad de empleados municipales en San Francisco, batalla que decidió jugar el radical Rodrigo de Loredo en algún momento, a 200 kilómetros de distancia.

Bernarte defendió su avance hacia una estructura municipal “más austera y moderna”, con una inversión en personal que se mantiene por debajo del 50% del presupuesto total. Aclaró que redujeron el 15% de la planta política municipal y que hoy el total del personal municipal -incluido el intendente- es de 1214 personas, “lo que representa el 1,7 % de la totalidad de la población de San Francisco”.

La oposición siempre le enrostró que eran más de tres mil. “No nos gustan las mentiras burdas. Por eso me apena profundamente cuando veo ignorancias galopantes o mentiras descaradas”, expresó Bernarte, haciendo referencia a un “dirigente provincial” que lanzó un video en redes sociales manifestando esa cifra que también utilizó la oposición local.

Tras ello, el mandatario municipal aclaró que viene de cerrar el ejercicio fiscal con equilibrio y sin deuda, “mal que les pese a los agoreros de siempre”. La mirada fue hacia su izquierda, donde estaban los concejales de la oposición. Luego llegaron los aplausos.

Llegar a la totalidad de los servicios en San Francisco

Uno de los anuncios centrales de la tarde noche en San Francisco fue la construcción de la estación de bombeo y la cañería de impulsión en Palmares IV. Una obra estratégica pero de costo millonario que brindará factibilidad para extender el servicio cloacal al 5% del total que todavía no lo tiene.

El financiamiento vendrá de la gestión Llaryora pero hoy estaría atado a la aprobación del Tribunal de Cuentas provincial que mantiene algunos fondos trabados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2028258368469516542?s=20&partner=&hide_thread=false #Córdoba APERTURA DE SESIONES



El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, se refirió al contexto complejo para los gobiernos municipales: "En tiempos donde se plantea que la respuesta es retirarse o mirar para otro lado, elegimos sostener un rumbo distinto: cuidar los… pic.twitter.com/RpDlZdlpdG — LETRA P (@Letra_P) March 1, 2026

Según el propio intendente, la ciudad tiene cobertura de cloacas en un 95%. Pero además destacó que en materia de agua potable está cubierta en el 100%, cuando la media de las poblaciones del país está entre el 88 y 90%.

En gas natural ostenta un 91% de hogares conectados a la red, mientras que el promedio nacional es del 50 y 55%. Aquí también hizo anuncios y proyectó llegar a todos los barrios en los próximos tres años. También se refirió a pavimentación y calles con cordón cuneta, donde se presenta un avance en el 80% del total de la ciudad.

Infraestructura para las viviendas que vendrán

Bernarte también resaltó la entrega de viviendas Semilla el año pasado, por ejemplo, que si bien fue un programa provincial el municipio debió aportar fondos propios y dar solución a algunos problemas.

Bernarte discurso anual 26 Damián Bernarte buscará la reelección en 2027.

Habló del loteo municipal “La Arbolada”, sobre el que dijo que marcará un antes y un después en San Francisco, y en el cual comenzaron las obras de infraestructura. Aquí también apuntó a la oposición que viene poniendo en agenda la necesidad de un plan habitacional municipal. Incluso, la UCR local acaba de presentar una propuesta en ese sentido.

Bernarte intentó bajarle el tono a la disputa y chicaneó con que lleva adelante una “gestión responsable” que “hace ciudad, primero, con todos los servicios” para que luego se pueda construir. De yapa, se vio ganador en el '27 y sostuvo que esta decisión es para no causarles problemas a los gobiernos que vengan después de 2031, tampoco a los vecinos y centros vecinales.

Cómo observa Damián Bernarte el impacto de las políticas de Javier Milei

Como cierre, el intendente de San Francisco habló del contexto en el que les toca gobernar. Lo definió como “complejo, atravesado por una inflación persistente, con caída de la actividad económica y un clima de incertidumbre”.

Luego apuntó al presidente Javier Milei, aunque sin nombrarlo, y defendió el Estado en su rol de ayudar a la población. “¿Dónde creen que acuden las personas cuando los paladines del achique les dan la espalda? Nosotros le damos la mano a las personas y nunca la espalda”, afirmó.

Qué dijo la oposición de San Francisco

Marco Puricelli, dirigente radical y concejal de Juntos por el Cambio, consideró que el discurso del intendente mostró una novedad respecto de años anteriores: “Es la primera vez que se nota una centralidad de la oposición en el discurso de apertura de sesiones. Hay una escucha no reconocida a una agenda opositora que viene impulsándose desde hace años”. Luego, indicó que el discurso dejó sin respuesta dos temas centrales: la problemática habitacional para los sectores más vulnerables y la situación ambiental.

Bernarte saluda a opositores previo a su discurso El intendente de San Francisco saludó a sus opositores previo a su discurso anual.

Por su parte, la juecista Cecilia Roffé, del monobloque San Francisco Cambia, criticó que Bernarte transformó un acto institucional en un acto político. “Habla de equilibrio fiscal cuando en realidad eso también es mérito del gobernador, como las obras que se están haciendo en la ciudad”, sostuvo y pidió que se bajen los impuestos y eliminen sobretasas.