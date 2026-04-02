San Francisco: la oposición denunció que Damián Bernarte compró paz sindical para lanzar su campaña 2027

La oposición en el Concejo Deliberante de San Francisco rechazó el aumento salarial acordado entre el oficialismo y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Metalúrgicos ( Suoem ), al advertir que se trató de una decisión vinculada puramente a lo que será —o ya es— la campaña 2027, donde el intendente Damián Bernarte irá por la reelección.

Por un lado, la postura de los bloques PRO , UCR y Córdoba Cambia (ala que responde a Luis Juez en la ciudad) abrió un frente de conflicto con el gremio, que salió a manifestar su enojo y acusó un “uso político” del debate en el recinto de la ciudad cabecera del este provincial.

Por otro lado, Bernarte se anticipó a un problema clásico en año electoral: las siempre difíciles negociaciones salariales, en un contexto de vacas más que flacas por la caída de la coparticipación y de la recaudación propia .

El proyecto aprobado por la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante establece un incremento salarial escalonado para el personal municipal, en base al acuerdo firmado el 18 de marzo con el sindicato.

La iniciativa no fue respaldada por los bloques opositores, que votaron en contra. Se trata del radical Marco Puricelli junto a sus compañeros de bancada del PRO: Camila Sol Pérez , Luciano Stoppani y Pablo Terraf .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcojpuricelli/status/2036498053532729512?s=20&partner=&hide_thread=false Por un lado se quejan de la caída del empleo, pero les impiden trabajar con planificación a quienes quieren hacerlo.



Hacer las cosas de forma ordenada permite cumplir con el barrio sin perjudicar a los trabajadores.#SanFrancisco #Córdoba pic.twitter.com/XFNRxtuTvA — Marco Puricelli (@marcojpuricelli) March 24, 2026

Uno de los que explicitó su postura fue Puricelli, hoy el principal referente opositor en la cabecera del departamento San Justo, quien ya avisó que será candidato a intendente en 2027 y trabaja en el armado de un frente más amplio.

El dirigente reconoció la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, pero puso el foco en los jubilados municipales, que —según su visión— quedaron relegados en anteriores acuerdos con sumas no remunerativas.

“Ahora, los acuerdos de este convenio son remunerativos. Esto es propio del peronismo el año previo a las elecciones para dar señales a sectores postergados”, afirmó, y reclamó un plan específico para los pasivos.

El Suoem mostró su enojo con la oposición en San Francisco

La decisión opositora no fue gratuita. Desde la conducción del Suoem recogieron el guante y salieron a cuestionar con dureza.

“Hacen publicidad de que están preocupados por los jubilados y después votan en contra. Son actitudes de gata flora que llaman la atención”, disparó Víctor Lescano, secretario general del gremio.

victor lescano suoem Victor Lescano, secretario general del Suoem de San Francisco, mostró su enojo con la oposición en el Concejo Deliberante

El sindicalista sostuvo que no se trata de un aumento, sino de una recomposición salarial, y remarcó que el acuerdo también alcanza a los propios concejales. A la vez, valoró que el Ejecutivo haya definido que las subas sean remunerativas.

Además, anticipó que las negociaciones seguirán abiertas: el sindicato volverá a reunirse con el Ejecutivo en mayo para evaluar la evolución de las variables económicas y definir posibles actualizaciones en función de la inflación y el poder adquisitivo.

Damián Bernarte busca blindar la campaña 2027

La decisión del intendente no es aislada. En Córdoba capital, Daniel Passerini viene de cerrar la paritaria anual con el Suoem, algo poco habitual para esta altura del año.

Bernarte conoce la dinámica electoral y sabe que los conflictos salariales pueden convertirse en un problema de campaña. La estrategia apunta a desactivarlos a tiempo y llegar a 2027 con el frente interno ordenado.

Damian Bernarte con Martin Llaryora Damián Bernarte busca hacer de San Francisco una ciudad "moderna" y lleva adelante mega obras con fondos provinciales.

En paralelo, lanzó el programa “San Francisco del Futuro”, un ciclo de talleres territoriales para relevar prioridades barriales. El primer encuentro reunió a más de cien vecinos.

“En San Francisco podemos dialogar pese a un contexto nacional donde la política se maneja con gritos y nadie se escucha”, planteó.

Para la oposición, en cambio, se trata de otra herramienta electoral para “contener” la pobreza y “confundir” a la clase media.

Cómo es el acuerdo con el Suoem

El proyecto aprobado contempla subas del 3% mensual entre febrero y junio de 2026, lo que configura una recomposición acumulada del 15% en cinco tramos consecutivos. El porcentaje supera en un punto a la inflación de febrero.

En detalle, se establece un incremento del 3% sobre los haberes de febrero —cuya diferencia se abonará en marzo— y aumentos del mismo porcentaje para los salarios de marzo, abril, mayo y junio, que se liquidarán con cada sueldo mensual.

Las subas tienen carácter remunerativo y se aplican sobre los salarios brutos del personal de planta permanente y contratado.

Además, la ordenanza prevé la incorporación progresiva como remunerativas de sumas otorgadas durante 2025: un 2% retroactivo a febrero de 2026, un 1% en mayo y otro 2% en junio, con impacto directo en aportes y en el sistema previsional.