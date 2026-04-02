Córdoba | San Justo

San Francisco: la oposición denunció que Damián Bernarte compró paz sindical para lanzar su campaña 2027

El intendente ofreció una suba al personal estatal por arriba de la inflación. La oposición acusó una “vieja práctica” del PJ y pide priorizar a los jubilados.

Letra P | Nicolás Albera
Por Nicolás Albera
Marco Puricelli y ediles de la oposición en San Francisco

Marco Puricelli y ediles de la oposición en San Francisco

La oposición en el Concejo Deliberante de San Francisco rechazó el aumento salarial acordado entre el oficialismo y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Metalúrgicos (Suoem), al advertir que se trató de una decisión vinculada puramente a lo que será —o ya es— la campaña 2027, donde el intendente Damián Bernarte irá por la reelección.

Notas Relacionadas
Damián Bernarte dio por primera vez su discurso anual en la explanada de la UTN de San Francisco
Apertura de sesiones

Bernarte evitó roces con LLA y subió al ring a la UCR para la pelea por la reelección en San Francisco

Por 
Letra P | Nicolás Albera
Nicolás Albera

Por un lado, la postura de los bloques PRO, UCR y Córdoba Cambia (ala que responde a Luis Juez en la ciudad) abrió un frente de conflicto con el gremio, que salió a manifestar su enojo y acusó un “uso político” del debate en el recinto de la ciudad cabecera del este provincial.

Las críticas a Damián Bernarte

El proyecto aprobado por la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante establece un incremento salarial escalonado para el personal municipal, en base al acuerdo firmado el 18 de marzo con el sindicato.

La iniciativa no fue respaldada por los bloques opositores, que votaron en contra. Se trata del radical Marco Puricelli junto a sus compañeros de bancada del PRO: Camila Sol Pérez, Luciano Stoppani y Pablo Terraf.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcojpuricelli/status/2036498053532729512?s=20&partner=&hide_thread=false

Uno de los que explicitó su postura fue Puricelli, hoy el principal referente opositor en la cabecera del departamento San Justo, quien ya avisó que será candidato a intendente en 2027 y trabaja en el armado de un frente más amplio.

El dirigente reconoció la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, pero puso el foco en los jubilados municipales, que —según su visión— quedaron relegados en anteriores acuerdos con sumas no remunerativas.

“Ahora, los acuerdos de este convenio son remunerativos. Esto es propio del peronismo el año previo a las elecciones para dar señales a sectores postergados”, afirmó, y reclamó un plan específico para los pasivos.

El Suoem mostró su enojo con la oposición en San Francisco

La decisión opositora no fue gratuita. Desde la conducción del Suoem recogieron el guante y salieron a cuestionar con dureza.

“Hacen publicidad de que están preocupados por los jubilados y después votan en contra. Son actitudes de gata flora que llaman la atención”, disparó Víctor Lescano, secretario general del gremio.

victor lescano suoem
Victor Lescano, secretario general del Suoem de San Francisco, mostró su enojo con la oposición en el Concejo Deliberante

Victor Lescano, secretario general del Suoem de San Francisco, mostró su enojo con la oposición en el Concejo Deliberante

El sindicalista sostuvo que no se trata de un aumento, sino de una recomposición salarial, y remarcó que el acuerdo también alcanza a los propios concejales. A la vez, valoró que el Ejecutivo haya definido que las subas sean remunerativas.

Además, anticipó que las negociaciones seguirán abiertas: el sindicato volverá a reunirse con el Ejecutivo en mayo para evaluar la evolución de las variables económicas y definir posibles actualizaciones en función de la inflación y el poder adquisitivo.

Damián Bernarte busca blindar la campaña 2027

La decisión del intendente no es aislada. En Córdoba capital, Daniel Passerini viene de cerrar la paritaria anual con el Suoem, algo poco habitual para esta altura del año.

Bernarte conoce la dinámica electoral y sabe que los conflictos salariales pueden convertirse en un problema de campaña. La estrategia apunta a desactivarlos a tiempo y llegar a 2027 con el frente interno ordenado.

Damian Bernarte con Martin Llaryora
Damián Bernarte busca hacer de San Francisco una ciudad

Damián Bernarte busca hacer de San Francisco una ciudad "moderna" y lleva adelante mega obras con fondos provinciales.

En paralelo, lanzó el programa “San Francisco del Futuro”, un ciclo de talleres territoriales para relevar prioridades barriales. El primer encuentro reunió a más de cien vecinos.

“En San Francisco podemos dialogar pese a un contexto nacional donde la política se maneja con gritos y nadie se escucha”, planteó.

Para la oposición, en cambio, se trata de otra herramienta electoral para “contener” la pobreza y “confundir” a la clase media.

Cómo es el acuerdo con el Suoem

El proyecto aprobado contempla subas del 3% mensual entre febrero y junio de 2026, lo que configura una recomposición acumulada del 15% en cinco tramos consecutivos. El porcentaje supera en un punto a la inflación de febrero.

En detalle, se establece un incremento del 3% sobre los haberes de febrero —cuya diferencia se abonará en marzo— y aumentos del mismo porcentaje para los salarios de marzo, abril, mayo y junio, que se liquidarán con cada sueldo mensual.

Las subas tienen carácter remunerativo y se aplican sobre los salarios brutos del personal de planta permanente y contratado.

Además, la ordenanza prevé la incorporación progresiva como remunerativas de sumas otorgadas durante 2025: un 2% retroactivo a febrero de 2026, un 1% en mayo y otro 2% en junio, con impacto directo en aportes y en el sistema previsional.

Temas
Notas Relacionadas
Gabriel Bornoroni abre las puertas del partido de Karina Milei en Córdoba para potenciar el espacio de cara al 2027.
Discusión 2027

La pesca de intendentes de Bornoroni hace crujir el armado libertario en el interior de Córdoba

El diputado engorda el partido con saltarines de la UCR y el PRO. Dirigencia libertaria de San Justo y Punilla rechazan a la "casta" y pegaron el portazo.
El intendente de Neuquén Mariano Gaido apuesta a un centro ambiental como parte de su ofensiva en la obra pública.
PROYECTO DE CENTRO AMBIENTAL

Neuquén: expectativa y recelos por la licitación de Gaido para el multimillonario negocio de la basura

El intendente juega fuerte. El Concejo Deliberante mira de afuera una inversión de 30 millones de dólares. Antecedentes, secretos, empresas y actores clave.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Marcha de los municipales en Córdoba. Según CEPA, la provincia es una de las tantas que no puede cerrar ningún frente paritario con los gremios estatales. 
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Gobernadores en crisis: la caída de la recaudación multiplica conflictos con los gremios estatales

Por  César Pucheta
Las dos caras de Javier Milei: la furia y el guion (imagen generada con inteligencia artificial).
CONTRATAQUE DEFENSIVO

El descontrol guionado de Milei

Por  Marcelo Falak
Karina Milei reactiva La Libertad Avanza con un acto en el distrito bonaerense de Suipacha
OPERATIVO OTRO TEMA

Karina Milei reactiva La Libertad Avanza con un acto en el distrito bonaerense de Suipacha

Por  Pablo Lapuente
Bloque UP en Diputados
FUMATA NEGRA

Legislatura bonaerense: Kicillof, Kirchner y Milei se disputan la comisión de reforma política en Diputados

Por  Juan Rubinacci