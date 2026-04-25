San Francisco: la UCR blinda su armado para ir por Bernarte, el PRO se alinea y LLA mueve sin romper puentes

Marco Puricelli, candidato a intendente de San Francisco buscará la revancha con un frente amplio

El radical Marco Puricelli busca no repetir errores de 2023 y proyectó su armado rumbo a 2027 en San Francisco , donde la UCR intentó consolidarse como alternativa. En su entorno evaluaron que la falta de compromiso total de aliados facilitó el triunfo del peronista Damián Bernarte por un margen ajustado.

Luego de una negociación tensa antes de los comicios, Juntos por el Cambio logró una lista de unidad con Puricelli al frente y referentes del PRO y el Frente Cívico en lugares expectantes. La Libertad Avanza (LLA) no presentó candidato local, aunque la figura de Javier Milei apareció en la campaña libertaria .

Al revisar esa experiencia electoral, en el espacio opositor valoraron el caudal de votos obtenido, aunque admitieron que faltó mayor esfuerzo conjunto. La diferencia fue de casi tres mil sufragios y dejó la sensación de una oportunidad desaprovechada.

Meses después, las tensiones internas quedaron expuestas. La alianza entre UCR , PRO y el Frente Cívico se resquebrajó y derivó en un esquema más acotado, con radicales y macristas trabajando en conjunto.

La apuesta de la UCR de San Francisco

En medio del escenario complejo que atravesó la UCR en Córdoba, el caso de San Francisco mostró una dinámica distinta. Dirigentes con matices internos lograron sostener la unidad en el plano local.

Referentes cercanos a Rodrigo de Loredo convivieron con sectores críticos, pero priorizaron un esquema compartido. Marco Puricelli y Cristian Canalis encabezaron ese acuerdo al repartirse la conducción partidaria.

“Pudimos mantenernos en un camino y con juego propio. Hoy existe un Comité en calma”, señalaron desde ambos sectores. La conducción buscó ordenar la vida interna y evitar fracturas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcojpuricelli/status/2036498053532729512?s=20&partner=&hide_thread=false Por un lado se quejan de la caída del empleo, pero les impiden trabajar con planificación a quienes quieren hacerlo.



Hacer las cosas de forma ordenada permite cumplir con el barrio sin perjudicar a los trabajadores.#SanFrancisco #Córdoba pic.twitter.com/XFNRxtuTvA — Marco Puricelli (@marcojpuricelli) March 24, 2026

Puricelli continuó como principal referencia electoral. Desde su entorno afirmaron que mantuvo niveles de imagen desde 2023 y que se posicionó como uno de los dirigentes mejor medidos en la ciudad.

El objetivo pasó por fortalecer la base militante y abrir el Comité a la comunidad con actividades. La estrategia apuntó a llegar con mayor solidez a la próxima contienda. “No queremos que en esta campaña nadie se borre como pasó en 2023”, advirtieron.

El PRO, siempre listo

En el PRO coincidieron en respaldar a Puricelli. El espacio contó con tres ediles que integraron el bloque de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante.

Dirigentes macristas plantearon la necesidad de una elección polarizada entre oficialismo y oposición. En esa línea, buscaron consolidar un frente competitivo.

bloque-concejales-jxc san francisco.jpeg Marco Puricelli, Camila Sol Pérez, Luciano Stoppani y Pablo Terraf, concejales de JxC de San Francisco. Fuente: Prensa JxC

El concejal Luciano Stoppani, excandidato a intendente, sostuvo que la unidad opositora estaba encaminada. También reconoció contactos con sectores libertarios. “No es imposible juntarnos, pero las fuerzas del mal siguen trabajando”, afirmó.

La Libertad Avanza se mueve pero prefiere el silencio

La Libertad Avanza se construye en San Francisco con una estrategia silenciosa. El armado local tiene como referente al empresario Guillermo Quiroga, vinculado al espacio que lideró Karina Milei.

El espacio libertario trabajó en la incorporación de dirigentes del departamento San Justo, donde el oficialismo provincial mantuvo peso territorial. La construcción apuntó a disputar poder en futuras elecciones.

Gabriel Bornoroni y Guillrmo Quiroga.jpg Gabriel Bornoroni junto a Guillermo Quiroga: el diputado lo eligió para el armado en San Francisco.

Quiroga sumó referentes provenientes de la UCR y el PRO, aunque también enfrentó salidas de dirigentes que cuestionaron la conducción de Gabriel Bornoroni y del propio armador local.

“Le abrimos la puerta a quienes piensan igual. En cada localidad la alianza va a presentar al mejor candidato”, expresó Quiroga en redes sociales, donde defendió la lógica de priorizar el proyecto político.

Patricia Bullrich también juega

Cecilia Roffé es otra dirigente opositora de San Francisco. Fue parte del Frente Cívico y de la alianza Juntos por el Cambio en 2023. Fue segunda en la lista que encabezó Puricelli. Eso le permitió obtener nuevamente una banca en el Concejo Deliberante, pero antes de la primera sesión –ante las diferencias con los demás integrantes- se abrió del bloque y armó uno propio llamado San Francisco Cambia.

Cecilia Roffé de San Francisco junto a Bullrich Cecilia Roffé se siente parte del equipo de Patricia Bullrich.

La dirigente ostenta muy buen vínculo con Patricia Bullrich, a quien acompaña en cada visita que la hoy senadora hace a Córdoba. Hace poco lo hizo en la Bolsa de Comercio, donde además se sentó en una misma mesa con Gabriel Bornoroni.

Su cercanía con La Libertad Avanza no sólo viene por el lado del Bullrich, sino que también ha tejido puentes con la conducción local. Por ahora no hubo traspaso oficial, pero por lo visto hasta ahora podría darse ya en campaña.

El plan del Partido Libertario

El Partido Libertario tiene varios adeptos en San Francisco. Su referente es Germán Cassinerio, quien fue dos veces candidato a intendente y asegura que tienen “espíritu frentista pero no bajo cualquier circunstancia y condiciones”.

Aclaró que se unirán sólo si en la alianza existe “una gran reforma del Estado municipal” con puntos innegociables como reducir la cantidad de funcionarios políticos y el gasto público. También piden transparentar la gestión de manera absoluta.

También señaló que tienen armada desde hace tres años una carta orgánica municipal, pero reconoció que a muchos no les gusta porque plantea cosas al arco político que no les conviene. “Nuestro modelo de ciudad es servir a la gente, no hacer política y enquistarnos en el poder”, pronunció tajante el libertario.