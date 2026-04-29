Tierra del Fuego: Melella llama a elecciones constituyentes y le pone fecha a su jugada más arriesgada

Gustavo Melella convocó a elecciones de constituyentes para el 9 de agosto en Tierra del Fuego.

El gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , firmó este miércoles el decreto que convoca a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto, dando un paso clave en el proceso de reforma parcial de la Constitución provincial y reactivando una de sus apuestas políticas más ambiciosas y arriesgadas.

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La convocatoria se inscribe en la Ley 1529, sancionada en diciembre de 2023, que declaró la necesidad de modificar la Carta Magna fueguina y habilitó la conformación de una Convención Constituyente. Con este movimiento, el oficialismo busca avanzar pese a un escenario adverso, marcado por la pérdida de peso legislativo, la judicialización del proceso en la Corte Suprema y el estallido de la matriz económica provincial.

El decreto llega, además, en un momento de alta tensión política. Sectores de la oposición ya anticiparon que insistirán en frenar la reforma, cuestionando tanto su costo económico como la oportunidad política. También ponen bajo la lupa el alcance de los cambios, especialmente aquellos vinculados a la organización de los poderes del Estado y eventuales modificaciones en el régimen de reelección.

La jugada de Melella tiene doble filo. Por un lado, intenta recuperar iniciativa política y ordenar el oficialismo tras la derrota electoral de 2025. Por otro, se expone a una disputa abierta con la oposición y a un proceso que todavía no tiene despejada su viabilidad judicial. En el medio, flota el intento solapado de abrir la puerta a un tercer mandato consecutivo del gobernador, que el texto vigente imipde.

Como contó Letra P , el proyecto de reforma constitucional agudizó las diferencias políticas entre FORJA y parte del MoPoF, que decidió romper con el oficialismo y asociarse con el intendente de Río Grande, Martín Pérez , en las últimas elecciones. Actualmente, FORJA también mantiene un conflicto con el PJ de Walter Vuoto , principal aliado del gobierno provincial en las legislativas de 2025.

Hoy firmé el decreto para convocar a elecciones de convencionales constituyentes. El 9 de agosto, cada fueguino y fueguina va a poder elegir quiénes van a escribir la constitución que nos merecemos.

Sin embargo, Melella decidió avanzar en solitario. "Soñamos con una provincia donde los derechos no sean promesas. Donde no haya privilegios para pocos. Donde el esfuerzo de las familias fueguinas tenga respaldo real en la ley", dijo en las redes sociales, donde anunció la fecha de elecciones.

"Esto es de todos. La reforma la construimos juntos, con las voces de nuestra comunidad. Tierra del Fuego tiene futuro, y ese futuro empieza el 9 de agosto", agregó.

Qué busca la reforma en Tierra del Fuego

Entre las modificaciones que cranea el mandatario de origen radical y opositor a Javer Milei se encuentra una gran reforma electoral que incluiría diversas aristas. Entre ellas, establecer un nuevo plazo para la realización de las elecciones provinciales y así acortar los tiempos de transición para evitar “vacíos de poder”.

Actualmente, la normativa establece que los comicios provinciales deberán realizarse entre tres y cinco meses antes de la fecha establecida para la instancia nacional. En 2019, por caso, las elecciones provinciales se celebraron en junio y Melella recién asumió sus funciones en diciembre, por lo que pasó medio año hasta que finalmente tomó posesión del cargo entre fuertes tironeos con la entonces mandataria Rosana Bertone.

Otro de los puntos que el oficialismo busca discutir es la metodología de sufragio para los cargos legislativos. Actualmente, las boletas son individuales y están separadas, lo que deja a quien triunfe en los comicios para la gobernación con posibilidades concretas de no contar con mayoría en el parlamento. De hecho, Melella hoy tiene solo tres bancas que le responden en la Legislatura.

Por otro lado, el proyecto del mandatario buscará dar la discusión en el plano tributario y pretende que la provincia comience a recaudar el impuesto inmobiliario, hoy potestad de los municipios.

Además, baraja la posibilidad de cambiarle el nombre al territorio. Es que, paradójicamente, la provincia que incluye a las Islas Malvinas no tiene ninguna mención en su texto constitutivo que aluda directamente al archipiélago. En este sentido, el oficialismo plantea la idea de rebautizar al distrito como Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El fantasma de la re-re

En este contexto, queda en el aire la posibilidad de que Melella pelee por un tercer mandato en 2027, ya que una reforma constitucional lo habilitaría para hacerlo.

De hecho, así ocurrió con el intendente Vuoto en Ushuaia. La ciudad más austral modificó su carta orgánica en 2022 y el intendente quedó habilitado para competir por un tercer mandato consecutivo, que logró en 2023. Se basó en una interpretación jurídica extendida que no contempla el primer mandato de quien gobierna, ya que se produjo con un texto constitucional anterior a la nueva carta magna en vigencia.

Una vez electa, la Convención Constituyente podrá únicamente debatir sobre los 70 artículos puestos a consideración en el proyecto de necesidad de reforma. El cuerpo estará conformado por 15 integrantes y su elección se hará por el mismo sistema con que se elige representantes en la Legislatura: boleta única con sistema de tachas.

La Convención sesionará en Ushuaia e iniciará su labor dentro de los diez días posteriores a que la Justicia Electoral haya proclamado a la totalidad de convencionales electos. Deberá concluir su cometido y expedirse dentro de los 60 días hábiles de haberse constituido.