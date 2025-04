San Francisco: quién es Guillermo Quiroga, el rey del camión que arma para LLA en el pago de Martín Llaryora

Balkenende es un médico veterinario de San Francisco que militó tiempo atrás en el Frente Cívico de Luis Juez, y hasta fue precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas. Finalmente, no hubo interna y acompañó desde otro lugar. Hoy, militan con Quiroga.

Empresario y también con ganas de hacer política en San Francisco

Pese a que tiene 42 años, Quiroga se desempeña hace mucho tiempo en el sector privado. Hasta 2013 trabajó en relación de dependencia y luego se armó su propia empresa de logística que ofrecía coordinación de cargas, un trader logístico, pero que en poco tiempo viró a una empresa de transporte de carga general, con camiones propios, depósito y personal a su cargo.

También, el nuevo articulador de LLA en San Francisco, se reconoce como un “apasionado” del emprendedurismo y ya puso un pie en proyectos de tecnología e inmobiliarios.

guillermo quiroga san francisco LLA.webp Guillermo Quiroga armará para Javier Milei en Santa Francisco.

El técnico en Administración de Empresas considera que su acervo empresarial fue el puntapié para ser llamado a participar en política: “Participo desde lo que sé hacer que es el armado de equipos, la gestión, ámbitos donde me siento cómodo”. Y aclaró por qué decidió a dar un paso firme en este momento: “Hay que involucrarse y ayudar a formalizar las ideas del presidente con las que me identifico bastante”.

Explicó que todo espacio político busca a través de candidatos expresar sus ideas en cada ámbito, sea nacional, provincial y municipal, sin embargo, asegura que no son tiempos para enfocarse en ello. “A corto plazo no veo ser candidato. El objetivo hoy es liderar un espacio donde hay mucho por hacer. Sí, no estoy de acuerdo con imponer a dedo, o que por egos se tomen decisiones de este tipo. Los liderazgos surgen de manera natural, no se imponen”, dice.

Admirador de Javier Milei y buena relación con los políticos locales

Quiroga dice ser un admirador de las ideas que propone el presidente Milei, y asegura que quiere bajarlas a San Francisco. Agrega sentirse atraído por sus máximas: el respeto al prójimo y a la libertad, la no agresión, la meritocracia y la transparencia.

Afirma que no le interesa confrontar y sostiene que no tiene problemas con ningún político de San Francisco, incluido el intendente Bernarte con quien tiene muy buena relación: “Quienes me conocen saben que no confronto, trato de no discutir y mucho menos agredir”, señaló.

Para el 2027 todavía falta. Pero en San Francisco, La Libertad Avanza ya empieza a delinear el equipo que buscará imponer algún “león” en algún lugar clave. La próxima parada serán las legislativas donde se verá la performance del grupo que responde al diputado provincial en tierras sanfrancisqueñas. El tiempo dirá luego si Quiroga será candidato en una contienda local.