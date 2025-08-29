El gobierno de Javier Milei, lanzado a una espectacular guerra de nervios off the record

En el espectáculo de la corrupción que ofrece el gobierno de Javier Milei , denunciantes y denunciados gestionan a través de los medios los términos de sus negociaciones , que oscilan entre amenazas de daños mutuos severos, incluso letales, y sugerencias de acuerdos destinados, lisa y llanamente, a consagrar la impunidad.

La guerra de nervios off the record escaló este jueves con las declaraciones atribuidas a Diego Spagnuolo , abogado penalista, examigo, excontertulio fijo del Presidente en los domingos de ópera y funcionario eyectado sin honra de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ). Es el personaje cuya voz destapó el Karinagate , que ahora dice temer por su vida y asegura estar dispuesto tanto a convertirse en un hombre bomba como a transar con el Gobierno para taparlo todo. Escucha ofertas.

Si, como dijo Juan Rezzano en Letra P , lo que está en juego es el mantenimiento o el quiebre del código de silencio conocido como omertà , la saga deja de tratar sólo sobre una corruptela y comienza a asemejarse a un libro de Mario Puzo .

La regeneración moral que, se suponía, venía a traer la extrema derecha es una de esas carcajadas que se sueltan por no llorar.

La paritaria del Karinagate comenzó, en rigor, hace varios días, tanto a través de contactos reservados que Spagnuolo también decidió ventilar como de mensajes públicos de asombrosa impudicia .

Milei empezó por callar largamente, mientras esos intentos reservados tanteaban si había agua en la pileta de un pacto de impunidad. Fueron horas o días en los que, según cuenta Hugo Alconada Mon en La Nación, el extitular de la ANDIS recibió la oferta oficial de que lo defiendan " Santiago Viola y los Anzorreguy". Como a Spagnuolo eso le sonó a patrocinio del también señalado Lule Menem y de su primo Martín, declinó la propuesta.

diego-spagnuolo-con-karina-milei-lule-menem-y-IXUKVV2PAJB4HCSR4SI6QHU6EM.jpeg ¡Selfie! Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem.

Tanto Viola como Jorge Anzorreguy (hijo) desmintieron haber estado al tanto de la oferta de sus servicios, dice el artículo, pero, de ser verdadera esa versión, por otra parte muy comentada por diversas fuentes en los últimos días, cabe preguntarse qué otro tipo de apoyo ofreció Milei. Los interrogantes se amontonan: ¿el pago de esos honorarios elevados, alguna forma de influencia sobre la Justicia federal o algo más en medio de tanto ida y vuelta de plata negra que, justamente, producen los esquemas de corrupción al desviar recursos presupuestarios "para hacer política"?

Al no fructificar esa propuesta indecente, el Presidente puso en marcha un crescendo de mensajes en plena ágora. Primero, con una entrevista off the record que le concedió a Luis Majul, un desnudo (no muy) poco cuidado.

image Luis Majul, el ventrílocuo de Javier Milei.

Luego, con una amenaza explícita y con una invitación a vender impunidad. Eduardo Feinmann se permitió recomendarle desde la pantalla al posible hombre bomba que cuide sus pasos porque, "Diego, usted no tiene la más puta idea de lo que son juntos (el juez Sebastián) Casanello y (el fiscal Franco) Picardi (…). Yo que usted lo pensaría mucho, lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Yo lo pensaría, pero cada uno…".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altoque_ok/status/1960859972167700764&partner=&hide_thread=false Eduardo Feinmamn

"Nos está viendo Spagnuolo?

Diego, usted no tiene ni LA MAS PUTA IDEA de los que son juntos Casanello y Picardi. YO QUE USTED LO PENSARÍA MUCHO"

ES UNA AMENAZA ? pic.twitter.com/AxAHNm0eJy — Al Toque (@altoque_ok) August 28, 2025

Ante la falta de una respuesta favorable, el propio Presidente llegó a gritar el miércoles, antes de correr los cien metros llanos en Lomas de Zamora, que "todo lo que dice es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió". El mensaje reveló que el Poder Judicial ya no es el único peligro para Spagnuolo.

Por último, Milei se sintió obligado a reforzar el punto ante representantes del Círculo Rojo reunidos en el Encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). "La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como todas las anteriores, una nueva mentira", aseveró. Esos artificios, continuó, son "una nueva embestida para frenar el proceso de cambio que el país está atravesando". El hombre necesita que esa gente siga pensando que él es su mejor carta para parir una nueva Argentina.

El problema es que al extremista de derecha se lo nota frágil, como si fuera una hoja en el viento. ¿Qué tipo de presiones buscó disipar al repostear en Instagram y hacer suyo el comunicado de la droguería Suizo Argentina –la empresa que incrementó sus negocios con el Estado nacional en 2.678% durante su gestión–, un texto lleno de promesas falaces de disposición a colaborar con la investigación?

image Javier Milei reposteó en Instagram el comunicado de la drogería Suizo Argentina, comprometida en el escándalo de las coimas.

Es curioso: Milei insulta a todo el mundo, pero trata con ternura a los empresarios acusados de hacer negocios non sanctos con él, desde el Libragate de Hayden Davis y Julian Peh –o como quiera que se llame– hasta el Karinagate de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

El as en la manga de Diego Spagnuolo

En el otro rincón, Spagnuolo también jugó sus cartas. Deschavado por lo que en el off de La Nación describe no sólo como grabaciones en lugares públicos, sino pinchaduras de teléfono, se ocultó livianamente de Picardi, pero sin llegar a escaparse.

A la hora de entregar elementos personales –hasta una máquina de contar billetes–, dejó un iPhone 16 bloqueado y, se supo luego, sin los chats que decía tener con la secretaria general de la Presidencia y con el propio jefe de Estado. Los peritos determinaron que varios mensajes fueron borrados en los últimos días.

diego-spagnuolo-karina-milei-javier-milei-martin-menem.jpg-2 ¡Selfie! Karina Milei, Diego Spagnuolo y Javier Milei.

Los audios de Spagnuolo son una comidilla fascinante para los medios, las redes sociales y la opinión pública, pero a esta altura resultan poco relevantes, ya que constituyen un indicio que debe ser convertido en prueba y porque el lenguaraz exfuncionario se ocupó de ponerlos en tela de juicio al hablar de pinchaduras ilegales, pero sobre todo porque Picardi ya se aseguró de hacerse con voluminosa documentación. Y falta la ronda de imputaciones y declaraciones en sede judicial… ¿Podría haber más de un hombre bomba?

A propósito de su silencio y esa entrega renuente de chats, cabía y cabe más que nunca preguntarse si la borratina fue una decisión destinada a allanar un acuerdo con la organización Milei Hermanos o simplemente una apropiación de archivos que, escamoteados a las primeras indagaciones judiciales, le pudieran servir como prenda de cambio para convertirse en un "imputado colaborador" –un arrepentido– y obtener alivio a una eventual condena por omisión de denuncia, encubrimiento y hasta corrupción señalando hacia arriba, bien arriba, en la cadena de responsabilidades.

Diego Spagnuolo, el hombre bomba que está solo y espera

Quien también fuera íntimo de José Luis Espert, candidato estelar de la ultraderecha que no termina de explicar sus relaciones con el presunto narco Fred Machado –actualizadas recientemente por el periodista Sebastián Lacunza en eldiarioar – habla de todos esos temas a través de sus amigos en la reveladora nota de Alconada Mon.

Spagnuolo tiene "miedo de vida" y "está cagado hasta las patas". Con la omertà no se juega, pero ¿quién sería capaz de ir tan lejos?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1960403589261586684&partner=&hide_thread=false Personajes de envergaduras incomparables, el capo narco y el exabogado de Milei comparten la categoría de hombres bomba



El poder, aquí y allá, en vilo



https://t.co/6HB95JJrhm

@JuanRezzano pic.twitter.com/EFGGDsGsMv — LETRA P (@Letra_P) August 26, 2025

Además, se admite "bocón", pero se escuda en supuestas intervenciones telefónicas ilegales, lo que desvía, una vez más, algunas miradas suspicaces hacia el aparato de inteligencia que maneja Santiago Caputo. Él no habla del asesor, sino que patea la pelota hacia el especialista en redes y fundador de La Derecha DiarioFernando Cerimedo, quien, claro, niega cualquier involucramiento.

Spagnuolo asegura haber querido limpiar la ANDIS para volver, limpio también, a la actividad privada. Abogado, está seguro de haber puesto el gancho solamente sobre papeles irreprochables y filtra que todo lo que se pueda objetar fue resorte del hombre implantado por Lule Menem, el también echado por Milei Daniel Garbellini. ¿Será tan fácil deslindar las cosas?

Afirma no haber incumplido con su deber de funcionario de denunciar posibles ilícitos porque "ya había una investigación judicial abierta, en manos del fiscal (Carlos) Rívolo y (del juez Marcelo Martínez) De Giorgi". Ese es un punto flojo de su línea de defensa, porque los detalles del esquema de corrupción que habría terminado en el despacho de Karina Milei son una novedad aportada por su propia voz.

Lo más relevante, cuenta Alconada Mon, es que Spagnuolo "medita sus siguientes pasos en soledad".

Los caminos de Diego Spagnuolo

"Sus allegados no descartan que se presente como 'imputado colaborador ' (…), pero tampoco que cierre filas con la Casa Rosada, según cómo se muevan el Gobierno, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello… y él mismo", escribe el periodista. Subtitulado: abierto al mejor postor, Spagnuolo escucha ofertas, ya sea para ir a fondo como un hombre bomba dispuesto a detonar todo un gobierno como para encubrirlo. Sin embargo, dado lo que obra ya en poder de la Justicia y cuando esta le levanta el secreto bursátil, fiscal y bancario –como informó anoche Ariel Zak en C5N–, ¿resulta muy alocado comenzar a pensar en un pedido de captura? ¿Tendrá Spagnuolo la libertad que cree para elegir sus opciones?

Diego Spagnuolo Diego Spagnuolo, de íntimo de todos a hombre bomba.

Se verá, pero, así como él mismo fue receptor de mensajes poco cifrados, ahora pasa los suyos propios: "Si yo hablo, armo un quilombo padre". Atención: el hombre parece acorralado, con pocas opciones y tal vez ya inclinado a ponerse el chaleco explosivo. Así parece entenderlo la Casa Rosada, que en estas horas busca una vía judicial paralela a la ya existente –una más "amigable", seguramente– para achacarle al "traidor" todos los males de la ANDIS.

Los chats que llevarían a la presunta recaudación de Karina Milei y al supuesto encubrimiento de Javier Milei fueron efectivamente borrados, admiten los allegados citados por Alconada Mon.

"Todos tenemos todas nuestras vidas en los teléfonos. ¿Y si Diego habló de otras cosas con Javier? ¿Por qué tendría eso que salir a la luz?", explicaron, enigmáticos.

La corrupción en la Argentina de Milei se narra en lenguaje pesado y nadie siente que deba esforzarse en ocultarla.