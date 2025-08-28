Diario de la Convención de Santa Fe, día 34: cómo se tejió el blindaje de la caja jubilatoria

La comisión Redactora de la Convención que elabora la reforma constitucional de Santa Fe parió este jueves una novedad de alto impacto político y social: la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia finalmente tendrá el carácter de “intransferible” con rango constitucional.

El dictamen de la comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana , emitido hace diez días, había encendido todas las alarmas en la oposición, centralmente el peronismo , en los sindicatos vinculados al sector público y a los propios trabajadores estatales, que fatigaban los grupos de Whatsapp con esa preocupación. La razón: el organismo previsional no sería “intransferible” sino “indelegable”. Parecía lo mismo, pero no lo era según la mirada de los críticos.

El clima se fue caldeando, al punto de que este miércoles a la mañana el gremio de los docentes públicos, Amsafe, protagonizó una masiva protesta frente a la sede de la Caja. Al mediodía, todas las organizaciones provinciales de personal estatal, con sus conducciones a la cabeza, mantuvieron una reunión multitudinaria con los dos bloques panperonistas, Más para Santa Fe y Activemos . Propios y extraños tomaron nota.

Tras ese encuentro, voces justicialistas revelaban moderadas expectativas en torcer aquel dictamen porque, en diálogos reservados, el radicalismo no mostraba demasiada resistencia. Había una negociación en curso.

Existía una razón de este cambio en desarrollo. La polémica por la Caja, en franca escalada, había ocasionado el mayor ruido extramuros de la Legislatura por una diagonal semántica y conceptual que servía para consensuar internamente en Unidos , pero que le traía costos más altos de los previstos originalmente.

Todo ello, por un aspecto que en la estricta coyuntura resulta abstracto: ni Maximiliano Pullaro tiene en sus planes transferir el organismo previsional a la Nación ni mucho menos Javier Miei aceptaría hacerse cargo de una institución estatal deficitaria.

Unidos con alfileres

Según supo Letra P, el martes a la noche convencionales de la coalición comieron un asado en el Comité Provincial de la UCR, donde se habló del controversial tópico. Más temprano, en la reunión de la Comisión Redactora, la bancada radical había manifestado una negativa rotunda a cambiar el artículo.

Al día después, hasta bien entrada la tarde, el PRO defendía la no inclusión de la intransferibilidad como una bandera propia. El argumento de esa fuerza política era que ya se había cedido mucho en pos de la unicidad oficialista y, por el contrario, el socialismo se había quedado con varios trofeos.

Por la noche, en la jornada en la que se definiría la chance de su reelección, el propio Pullaro había admitido en charlas informales que estaba de acuerdo en cambiar la denominación, pero que no intervendría para evitar desbalances intestinos. Toda una señal.

Desequilibrio peronista

Este jueves, el arranque de la reunión de comisión Redactora evidenció que la sensible modificación estaba en marcha con los clásicos cuartos intermedios. Dos de una hora, en esta oportunidad.

Flanqueado por el granatista Emiliano Peralta (velozmente repuesto del episodio de salud que le impidió participar de la áspera sesión reformadora del miércoles) y por la peronista Patricia Boni, el presidente de la comisión, el socialista Joaquín Blanco, leyó el nuevo texto referido a la Caja: “El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible”.

La sonrisa de Boni al escuchar la palabra mágica y el aplauso que coronó la lectura dieron cuenta de la satisfacción justicialista. El silencio del PRO y el ceño fruncido del convencional macrista Lucas Incicco reflejaron la otra cara de la moneda.

En el medio, desde el miércoles hasta el jueves, los dos bloques panperonistas y los sindicatos estatales desplegaron una amplísima operación política sobre el oficialismo, a sabiendas de que ese acuerdo interno era endeble. Allí talló, especialmente, el senador Armando Traferri, pero también Alejandra Rodenas, Lucila de Ponti y María Victoria Capocetti (dirigente sindical de La Bancaria), entre otros tantos. También hizo lo suyo Jorge Molina, el secretario general de la poderosa UPCN, de buen diálogo con el gobierno. “Todos juntos aportamos”, celebró una fuente del justicialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodenasale/status/1961102307082321971?t=N5CWhiajQIiTBFrcfJl7Pw&s=08&partner=&hide_thread=false



Hoy es un día histórico para Santa Fe: logramos que un derecho tan valioso que les pertenece a los santafesinos pase a estar blindado y protegido en la nueva Constitución.



Un inmenso triunfo de los… — Alejandra Rodenas (@rodenasale) August 28, 2025

¿Existió canje de reelección por la Caja de Jubilaciones? “No hubo cambio de figuritas, pero el clima de diálogo ayudó”, resumió el mismo vocero. Una pista la aportó el jefe del bloque Más para Santa Fe, Rubén Pirola, en la sesión del miércoles, cuando planteó que, despejado el conflicto por la reelección, el oficialismo debería ser más permeable a las propuestas opositoras.