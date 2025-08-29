Las escuchas a Diego Spagnuolo desataron una guerra de espías: descenso a los sótanos de Milei

Los audios filtrados de Diego Spagnuolo , en los que menciona presuntos casos de corrupción que involucran a Karina Milei , abrieron el juego a una guerra de espías que se disputan el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ). La influencia de los servicios quedó expuesta este miércoles, durante la exposición de Guillermo Francos en el Congreso.

Frente al ministro coordinador, la diputada Marcela Pagano , recién eyectada de La Libertad Avanza (LLA), enumeró a espías que trabajan en la Jefatura de Gabinete . La pelea tiene como protagonistas a históricos padrinos de la SIDE, como Coti Nosiglia ; a referentes como Jaime Stiuso y a la pareja de Pagano, Franco Bindi , señalado por Karina Milei y Martín y Lule Menem como un enemigo capaz de todo.

Francos quedó involucrado en el tema que más inquieta al oficialismo: saber quién grabó (¿filmó?) a Spagnuolo y logró arrancarle la confesión sobre presuntas coimas en el área de Discapacidad. Fuentes libertarias creen que la filtración está vinculada a la interna oficialista que involucra a Santiago Caputo y a la secretaria general.

El jefe de Gabinete fue testigo de esta disputa y sería el principal beneficiado si ambos sectores se anularan de tanto pelear. Ya le pasó cuando, siendo ministro del Interior, Milei lo nombró jefe de Gabinete y lo mantuvo en ambos cargos. Fue hace más de un año; el exrepresentante en el BID aceptó sumar funciones y hasta diseñó un ordenamiento jurídico para darle más autonomía a funcionarios y directores.

Pagano prendió el ventilador con nombres conocidos en Inteligencia que desde que arribó Milei cumplen funciones en la Casa Rosada. El principal es José Luis Vila , secretario de Asuntos Estratégicos e histórico de la SIDE , donde siempre representó la línea de Nosiglia.

La periodista consultó al jefe de Gabinete, además, por otros nombres, como Víctor Hugo Armellino, que fue nombrado por el decreto 691/2024 y también trabajó en la AFI (actual SIDE); y tres agentes: Jimena Honor, Santiago Carro y Jorge Kurt Dreyssig.

Se trata de espías con historia en la dirección de Contrainteligencia, histórica base de Stiuso, quien sigue con un pie adentro a través de Alberto Magaldi, un empleado de carrera que reporta a quien fuera dueño de los secretos nacionales por décadas.

Fuentes del Congreso con llegada a La Casa, como se conoce en el mundillo de los espías a la sede de Inteligencia, explicaron a Letra P que Honor, Carro y Dreyssig son personal de contrainteligencia, quienes cumplieron funciones durante la gestión de Gustavo Arribas en el gobierno de Mauricio Macri y fueron desplazados con el cambio de gobierno, en 2019.

Algunas versiones dan cuenta de que, en ese año, Bindi intentó rescatar a este trío de espías, pero chocó con los nuevos controllers de La Casa cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. La pareja de Pagano es un joven abogado, con historia en la SIDE y, sobre todo, con muchos encuentros y desencuentros con el kirchnerismo.

Cerca de CFK cuentan que Néstor Kirchner lo miraba con desconfianza, pero le reconocen haber hecho operaciones exitosas, como la que logró descubrir la red de espionaje ilegal liderada por el abogado Marcelo D’Alessio, involucrado en el gobierno de Macri. El nexo de Bindi habría sido el denunciante de D'Alessio, el ruralista Marcelo Etchebest.

Con La Cámpora la pareja de Pagano no terminó bien: le recriminan no haber tenido buenas conductas sobre el final del gobierno de Alberto Fernández. Otro dato a analizar es la relación entre Bindi y Vila. Según fuentes kirchneristas, mantenían un vínculo muy cercano. El diputado Leopoldo Moreau solía nutrirse de ambos cuando investigaba en el Congreso el espionaje ilegal del macrismo. “Franco es así: toma confianza, pero, si es necesario, te ejecuta”, explican en el kirchnerismo.

¿Y si Vila filtró los audios de Diego Spagnuolo?

Cuando se conocieron los audios de Spagnuolo, en La Libertad Avanza rápidamente señalaron a Bindi; un camino fácil de responsabilizar a Pagano. Sin embargo, la hipótesis fue cambiando con el correr de los días y este miércoles voces libertarias no descartaron que, durante su intervención en la sesión, la diputada del bloque Coherencia haya dado indicios reales de lo que sucedió.

“Vila pudo haber hecho esto para tener el control de la SIDE, a través del área de contrainteligencia. Tal vez Francos ni se enteró”, sostuvo ante Letra P una fuente libertaria afectada por la filtración. El organismo tiene de jefe a Sergio Neiffert, cercano a Caputo, quien con la pérdida de poder en la Casa Rosada empezó a ser menos escuchado.

En el entorno de Las Fuerzas del Cielo reconocen lo obvio: tras la disputa con Karina, las áreas de influencia empezaron a disputarse. Inteligencia es una de ellas.

La carpeta de Guillermo Francos

El miércoles pasó inadvertido que el jefe de Gabinete, en su informe, respondió como si nada que Vila era agregado de inteligencia en Washington cuando se conocieron. Fue hace sólo tres años y el ahora funcionario clave de Milei era representante del gobierno del Frente de Todos en el BID. La Secretaría de Asuntos Estratégicos fue creada por el expresidente para que la ocupara Gustavo Beliz, quien reclutó a Francos para que viajara a Washington.

En esos años, Beliz se ocupaba de mantener la relación con organismos internacionales. No está claro el rol que cumple Vila en esa oficina. Las menciones de Pagano surtieron efecto: algunos miembros de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia pedirán iniciar una investigación en la próxima reunión. Por tratarse de denuncias sobre lo que ocurre en la SIDE, es lo que corresponde.

Tal vez Vila sea citado pronto.