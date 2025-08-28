CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Diego Spagnuolo podría presentarse como arrepentido y avisa: "Si hablo, armo un quilombo padre"

Es información que publica Hugo Alconada Mon en La Nación. El exfuncionario teme por su vida, afirma su entorno. ¿Por qué borró sus chats con el Presidente?

Por Letra P | Periodismo Político
Diego Spagnuolo

Karina Milei y Diego Spagnuolo.
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Encuesta: más del 53% cree que Karina Milei está involucrada en el pedido de coimas

Por  Susana Maidana

"Si yo hablo, armo un quilombo padre", advirtió Spagnuolo a las personas de confianza en las que se apoya en esta situación ante la distancia de su expareja y su madre, en España y Bahía Blanca, respectivamente, y los problemas de salud de su hermano.

La fuente cercana al exfuncionario citada por Alconada Mon aclaró: "Siente que lo usaron y terminó metido en un baile que no era suyo. Él dice que le transmitió sus inquietudes a (Sandra) Pettovello y que ella le fue con el cuento a Javier Milei, que lo llamó para escucharlo. ¿Conclusión? Karina Milei le dijo después que él con Javier no iba a hablar más".

La sospecha de Diego Spagnuolo y la lupa a Daniel Garbellini

Spagnuolo sospecharía del fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, y de su pareja, la ingeniera Natalia Basil, quien trabajó en la ANDIS apenas seis meses antes de renunciar. El consultor niega ser el interlocutor de la charla que terminó en los audios. "Éramos solo amigos, conocidos, con el que hacía catarsis", explicó en el diario Clarín.

La fuente de Alconada Mon responsabilizó a Daniel Garbellini, el otro funcionario que Milei desplazó de la ANDIS desde que estalló el Karinagate, por ser el que más licitaciones firmó. "No te olvides de algo: Diego es abogado, tiene calle y cuidaba su firma", deslizó y aclaró que no denunció los hechos ante la Justicia porque ya había una causa en curso a cargo del fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y "no está ni imputado".

El entorno de Spagnuolo justificó que haya borrado de su teléfono los chats con el Presidente, tal como sospecha la Justicia. "¿Y si Diego habló de otras cosas con Javier? ¿Por qué tendría eso que salir a la luz? ¡Tiene lógica que los haya borrado!", lo defendieron.

Cómo avanza el supuesto caso de corrupción en la ANDIS que involucra a Karina Milei y los Menem. Qué dice el Gobierno.
Corrupción en la era libertaria

Los empresarios consumen encuestas y siguen el caso minuto a minuto. Marcos Galperin siempre está. El Presidente va a un almuerzo vip.

