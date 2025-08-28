Diego Spagnuolo podría presentarse como arrepentido y avisa: "Si hablo, armo un quilombo padre"

Diego Spagnuolo

"Si yo hablo, armo un quilombo padre", advirtió Spagnuolo a las personas de confianza en las que se apoya en esta situación ante la distancia de su expareja y su madre, en España y Bahía Blanca, respectivamente, y los problemas de salud de su hermano.

La fuente cercana al exfuncionario citada por Alconada Mon aclaró: "Siente que lo usaron y terminó metido en un baile que no era suyo. Él dice que le transmitió sus inquietudes a (Sandra) Pettovello y que ella le fue con el cuento a Javier Milei, que lo llamó para escucharlo. ¿Conclusión? Karina Milei le dijo después que él con Javier no iba a hablar más".

La sospecha de Diego Spagnuolo y la lupa a Daniel Garbellini Spagnuolo sospecharía del fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, y de su pareja, la ingeniera Natalia Basil, quien trabajó en la ANDIS apenas seis meses antes de renunciar. El consultor niega ser el interlocutor de la charla que terminó en los audios. "Éramos solo amigos, conocidos, con el que hacía catarsis", explicó en el diario Clarín.

Aclaro por única y última vez:

1- No, yo no soy el que esta con Espagnuolo en esa charla ni el que filtro nada ni el que le dio el audio a alguien.

Esa charla es imposible que haya sido conmigo por muchos factores de como él habla, y los que mandan fruta con esa versión lo saben.… — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) August 23, 2025 La fuente de Alconada Mon responsabilizó a Daniel Garbellini, el otro funcionario que Milei desplazó de la ANDIS desde que estalló el Karinagate, por ser el que más licitaciones firmó. "No te olvides de algo: Diego es abogado, tiene calle y cuidaba su firma", deslizó y aclaró que no denunció los hechos ante la Justicia porque ya había una causa en curso a cargo del fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y "no está ni imputado".

El entorno de Spagnuolo justificó que haya borrado de su teléfono los chats con el Presidente, tal como sospecha la Justicia. "¿Y si Diego habló de otras cosas con Javier? ¿Por qué tendría eso que salir a la luz? ¡Tiene lógica que los haya borrado!", lo defendieron.

