El Gobierno anunció que la ANDIS dejará de existir y será absorbida por el Ministerio de Salud

Lo confirmó Manuel Adorni en conferencia de prensa. Audios, presuntas coimas y auditoría. Alejandro Vilches, de interventor a secretario.

Por Letra P | Periodismo Político
Manuel Adorni.

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni confirmó este martes en conferencia de prensa que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) "dejará de existir" como organismo independiente y "sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud", conducido por Mario Lugones.

Según detalló Adorni en su última conferencia del año, la decisión responde a una reestructuración, debido a que la agencia acumulaba “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, agregó el vocero, quien aseguró que los cambios "no implican que se corte absolutamente ninguna prestación".

"Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan donde tienen que ir: a las personas con discapacidad, a los equipos de salud y a los cuidadores que los asisten”, añadió el jefe de Gabinete, quien agregó que la medida permitirá eliminar 16 cargos políticos, "lo que implica una reducción del 45,7 % en la estructura jerárquica".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2006013384018325819&partner=&hide_thread=false

Alejandro Vilches, el interventor que reemplazó a Diego Spagnuolo cuando salió a la luz el escándalo de las coimas en el organismo, será el nuevo secretario. Es de extrema confianza del ministro Lugones, alfil del asesor Santiago Caputo, sospechado de filtrar los audios que desataron el Karinagate.

El escándalo de la ANDIS

El Gobierno decide la disolución de la ANDIS luego de ordenar una auditoría después de que estallara el escándalo por la por la filtración de audios de su exdirector Diego Spagnuolo, que desataron una causa por presuntas coimas vinculadas a adjudicaciones de compra de medicamentos.

Los audios daban cuenta de un circuito de coimas y sobornos que involucrarían a piezas sensibles del Gobierno, como la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha Lule Menem.

“Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS”, sostuvo Spagnuolo en su descargo escrito presentado a mediados de este mes ante el juez federal Sebastián Casanello.

Temas
