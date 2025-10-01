La oposición acordó interpelar a Mario Lugones, pero salvó a Karina Milei

El Senado tuvo una grieta opositora este miércoles que dejó bien parada a Karina Milei : la oposición no logró mayoría para aprobar los proyectos de interpelación a la secretaria general de Presidencia, mientras que sí hubo consenso para llevar al banquillo al ministro de Salud, Mario Lugones .

La secuencia se dio en tres plenarios convocados por la senadora Alejandra Vigo , de Provincia Unidas, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales. Es la esposa de Juan Schiaretti , candidato en Córdoba y enfrentado al presidente Javier Milei . Claro que los proyectos tenían giros a distintas comisiones y fue necesario convocar a plenarios para definir.

Ahí vino el juego opositor del que este miércoles nadie se hacía cargo en el Senado. En los primeros plenarios, de Constitucionales y Salud, hubo mayoría para aprobar tres interpelaciones a Lugones: una por fentanilo contaminado, otra por el hospital Garrahan y la última por el brote de dengue y chicungunya.

También hay otra interpelación firmada junto a las comisiones de Población y Desarrollo Humano por el recorte a las pensiones por discapacidad. Como los pedidos no tienen fecha, el radical Pablo Blanco pidió que sean recién para después de las elecciones.

Los expedientes no formarán parte de la sesión de este jueves, en la que se rechazarán los vetos de Milei a la ley de presupuesto universitario y a la emergencia pediátrica.

La maniobra de la oposición

Lo curioso vino después: cuando se levantó la comisión de Salud, Vigo advirtió que en las otras convocadas no había mayoría como para firmar las interpelaciones a Karina Milei, que se fueron cayendo de a una. Tampoco prosperó una a Guillermo Francos.

En el primer plenario, de Asuntos Constitucionales y Población, no prosperó un pedido de interpelación de Carolina Moises (UP) sobre las pensiones contributivas de discapacidad que se retiraron; y otro de Sergio Levay (UP), sobre los audios del extitular de Andis, Diego Sapgnuolo.

Por su parte, la senadora Carolina Moisés (UP), quien había presentado un proyecto para interpelar por el caso al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y citar al extitular de la ANDIS, resaltó que en la gestión de Spagnuolo “ya se notaban irregularidades bastantes serias con las auditorías sobre las pensiones por discapacidad. Y termina desbarrancando totalmente en su gestión con esta situación de corrupción”.

"Se estarían cobrando retornos y coimas, de los cuales el 3%, según los audios de Spagnuolo, serían para la secretaria General de la Presidencia”, destacó Leavy. Por el PRO sólo acompañaron Guadalupe Tagliaferri y Beatriz Ávila; mientras que el radical Blanco no tuvo mucha compañía de la UCR.

En UP niegan que hayan dejado sillas vacías, aunque fuentes cercanas a los senadores que impulsaban las interpelaciones, aseguran que José Mayans, el jefe de la bancada, llegó tarde. Fuentes cercanas al formoseño lo niegan.

No hay senadores

La última interpelación era en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Economía e Inversión, con dos proyectos para interpelar a Karina. Uno de la senadora Cristina López y otro de Mayans, quien permaneció sentado durante toda la reunión.

Esta vez no fue posible dictaminar porque Blanco dijo que, en la comisión de Economía e Inversión. "Me faltan varios senadores", dijo el fueguino y nombró entre otros a los radicales Daniel Kroneberger (La Pampa), Mariana Juri (Mendoza) y Eduardo Galaretto (Santa Fe).

Tampoco estaba Enrique Goerling Lara, del PRO, cercano a Patricia Bullrich. Mayans no pudo conseguir el número y la interpelación a karina se cayó. Sólo queda la de Lugones.