El gabinete de Pullaro: el socialismo define sus términos y condiciones

En el socialismo no confirman ni desmienten ninguno de los rumores que corren con respecto a su participación en el gabinete de Maximiliano Pullaro. Si bien quienes participan en la rosca los señalan como números puestos para conducir las carteras de Salud y Cultura -e incluso ya se habla de nombres-, en el partido de la rosa no se apuran y avisan que quieren negociar “la política, no los cargos”.