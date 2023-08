Con la diferencia que Unidos le sacó a Juntos Avancemos, el bosquejo del gabinete de Pullaro ya se mastica. Para el radicalismo santafesino, es una oportunidad histórica, ya que hace 60 años que no gobierna la provincia. Y lo anhele o no, el ex ministro de Seguridad es convertirá más temprano que tarde en un actor nacional. Todo ganancia.