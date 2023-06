El precandidato a diputado provincial Antonio Bonfatti mantendrá la organicidad partidaria y, pese a la fuerte disputa interna en el socialismo, avisó que acompañará la precandidatura a la gobernación de Mónica Fein y la de Enrique Estévez a la Intendencia de Rosario . No obstante, el exgobernador de Santa Fe blanqueó las diferencias que sostiene con el lifschitzmo, sector que tiene como referente a Clara García , su contrincante en la categoría legislativa. “Habrá que preguntarle a los que no quisieron sentarse en una mesa, dialogar y poder acordar una propuesta”, sentenció en diálogo con Letra P .

-Nunca dejé de hacer política, recorro la provincia, hablo con la gente, muchos docentes, trabajadores de la salud me pedían que vuelva. Estamos en un momento muy complejo, de la ciudad, la provincia, el país, da mucha tristeza ver la desocupación, la pobreza, pero fundamentalmente la pobreza. Hace falta una voz que ponga tranquilidad, diálogo, volver a acordar y tener propuestas. Yo no escucho propuestas, escucho ataques de uno para otro.

-¿Cómo tomó que el socialismo vaya partido en la categoría que usted integra?

-Intentamos una lista única, no se pudo lograr el diálogo, que decida la ciudadanía.

-¿Qué reflexión le merece la situación de inseguridad y violencia en Rosario?

-Que no se resuelve con paz y orden, con un eslogan. Se resuelve con proyectos, vivimos aquella etapa del 2013, cuando lo matan al (líder de la banda de Los Monos, Claudio) "Pájaro" Cantero, y empieza ese cruce de tiroteos, tuvimos ese pico tremendo de muertos, pero lo fuimos abordando con propuestas. Creamos la Policía de Acción Táctica, la Comunitaria, el OJO, dotamos a la policía de instrumentos, modificamos el sistema penal después de ciento y pico de años. Ahora se le conoce la cara a los jueces, a los fiscales, pero también abordamos algo que no es menor, que se ha abandonado totalmente, que era el Plan Abre, la intervención en los barrios más carenciados, el plan Vuelvo a Estudiar con el que recuperamos 42 mil jóvenes a la escuela secundaria. Si no se toma esta situación compleja, con políticas complejas, con respuestas complejas, no hay solución. Y tiene que ver con la articulación de Nación, Provincia y Municipio, la justicia federal, la provincial, la policía. Nos cansamos de pedir ayuda a Nación, en cuatro años de gobernador nunca me recibió la presidenta de entonces.

-Bregó mucho por la construcción de este frente, Unidos, ¿conforme con lo que finalmente se pudo gestar?

-Lo planteé en febrero del año pasado. Frente a la realidad que estábamos viendo de un gobierno sin planes, sin gestión, había que sumar fuerzas, pero partiendo de un programa, no unirse por unirse. Yo tengo ya muchos años de construcciones de frentes. El programa está escrito, con un modelo de salud para adelante, un modelo de educación, ciencia y tecnología, la obra pública, el agua, los derechos de la gente. Si esto no se cumple siempre hay tiempo para votar en disidencia en la Cámara de Diputados, de Senadores.

-En la categoría gobernador Losada y Pullaro mantienen un enfrentamiento muy agresivo, ¿le preocupa que llegue a esos niveles?

-Es necesario escuchar propuestas, la gente hoy está muy mal, está muy triste, basta de enfrentamiento, no sirve para nada de eso.

-Sobre la división del socialismo, hay una sensación de que (las dos listas) reivindican lo mismo, ¿por qué se llegó a esta situación de ir separados?, preguntó un colega.

-Bueno, habrá que preguntarle a los que no quisieron sentarse en una mesa, dialogar y poder acordar una propuesta.

-A gobernador, ¿tiene algún tipo de preferencia?

-Soy afiliado a mi partido, fundador del Partido Socialista Popular en 1972 y voy a respetar la decisión orgánica del partido.

-¿Entonces acompaña la precandidatura de Mónica Fein?

-Obviamente.

-¿Y en la intendencia de Rosario?

-Lo mismo.

-¿Acompaña a Enrique Estévez?

-Obviamente.