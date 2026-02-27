Cordobesismo open mind

El gabinete de Martín Llaryora: Marcos Torres será ministro de Desarrollo Social y Jure pasa a Cooperativas

El intendente de Alta Gracia asumirá este viernes. La contadora schiarettista no ocupará su banca en la Legislatura y se suma al esquema de Gustavo Brandán.

Letra P | Yanina Passero
Por Yanina Passero
Marcos Torres, nuevo ministro de Desarrollo Social

El peronista Marcos Torres asumirá este viernes por la tarde como ministro de Desarrollo Social de Martín Llaryora. Como anticipó Letra P, con el responsable del gobierno de Alta Gracia se concreta la primera etapa del intendentazo que tenía en mente el gobernador de Córdoba para dinamizar su gabinete rumbo a 2027.

El ascenso implica la reubicación de Laura Jure, que tendrá a su cargo una secretaría con rango ministerial dentro de la cartera de Cooperativas y Mutuales que comanda Gustavo Brandán. También se especulaba con la posibilidad de que quedara como viceministra. La contadora vinculada al schiarettismo ejecutará desde allí proyectos de infraestructura social, escrituración y economía emprendedora.

La saga de cambios empezó tras la derrota electoral de Provincias Unidas frente a la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. Jure corrió la misma suerte que otras dos ministras del staff llaryorista.

llaryora torres marcos alta gracia autovia.jpg
Martín Llaryora y Marcos Torres en un acto oficial del gobierno de Córdoba

Las carteras que comandaban Victoria Flores (Ambiente y Economía Circular) y Liliana Montero (Desarrollo Humano) dejaron de existir como ministerios independientes para integrarse a los esquemas de los ministros Horacio Ferreyra (Educación) y Raúl Pieckenstainer (Salud).

De no ocurrir más cambios, a esta hora no hay mujeres ministras en el gabinete de Llaryora.

La despedida de Marcos Torres

El intendente crítico con las políticas de Javier Milei asumirá en el acto anunciado para este viernes, a las 17, en el Panal, como se conoce a la casa de gobierno de Córdoba. Torres será reemplazado en la Municipalidad de Alta Gracia por el viceintendente Jorge de Napoli.

marcos torres alta gracia
Marcos Torres dio una conferencia de prensa, junto a su equipo de gobierno, en Alta Gracia

En conferencia de prensa, rodeado por todas las personas que componen el gabinete municipal, Torres dio un último mensaje antes de ceder la posta a uno de los hombres que perfila para la sucesión en la ciudad ubicada a poco menos de 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

“Este proyecto de ciudad no depende de un hombre y tampoco de un apellido. Depende de un equipo profesional y capacitado”, dijo.

El “eje Torres” en el gobierno de Martín Llaryora

Los hermanos Marcos Torres y Facundo Torres, ambos referentes del peronismo del departamento Santa María, ocuparán rangos clave dentro del esquema.

Producto de los cambios poselectorales, la partida de Miguel Siciliano de la Legislatura dejó el puesto libre para que Facundo Torres asumiera el control de la bancada llaryorista. No obstante, casi en simultáneo, asumió la presidencia provisoria del Partido Justicialista de Córdoba.

Marcos Torres no tiene reelección. El pase se explica en las cúpulas llaryoristas por la necesidad de aportar la experiencia de gestores y armadores territoriales al gobierno.

llaryora locro torres alta gracia
Martín Llaryora, junto a los hermanos Torres, en la Fiesta de las Colectividades de Alta Gracia

Sin embargo, desde que empezó a correr el rumor del intendentazo, hay quienes eligen leer la jugada como un gesto fuerte al peronismo territorial, que había quedado en plano secundario tras la obsesión inicial de Llaryora con llenar de opositores la coalición oficialista y el esquema de gobierno. ¿Buscan bloquear la ambulancia de Natalia de la Sota? Pregunta posible.

La unidad peronista es un elemento clave para el proyecto reeleccionista de Llaryora, que entiende que va a ser una campaña territorial y de núcleos duros.

