Máximo Kirchner le ganó la batalla a Kicillof en el Senado bonaerense: Ishii vice y Berni jefe de bloque

Tras varios días de negociaciones, sobre el final de este jueves Máximo Kirchner le ganó la pulseada a Axel Kicillof : Mario Ishii se quedó con la vicepresidencia primera del Senado , puesto que llevó al peronismo al borde de la fractura durante todo el martes. Las negociaciones se estiraron al límite y estuvieron a punto de hacer caer la sesión.

La disputa entre ambas partes fue para imponer el apellido que quedará segundo en la línea sucesoria de Kicillof. El MDF proponía a Ayelén Durán , la senadora que responde al Cuervo Larroque , pero el kirchnerismo terminó imponiendo a Ishii , que llegó al palacio confiado en que vencería y acompañado de su militancia para celebrar. El gobernador debió conformarse con la vicepresidencia segunda que ocupará su candidata.

Durante la tarde, cuando no parecía haber luz al final del túnel, asomó el fantasma de 2013, cuando Ishii también intentó quedarse con la vicepresidencia primera y, tras no conseguirlo, rompió el peronismo y armó un monobloque. Esta vez, el paceño cayó al Senado con 150 militantes confiado y plantado en ser el elegido. Durante la tarde ocupó el despacho que pertenecía a Teresa García hasta diciembre, cuando dejó de ser la jefa del bloque peronista.

Mario Ishii llegó a la sesión del #Senado bonaerense y, al ser consultado sobre si va a ocupar la vicepresidencia, expresó: "Vamos a ver si me eligen"



Todo se dio tras una jornada completa de conversaciones entre el kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo, que avisó en la previa que iba a trabajar hasta último momento para salvar la unidad de la bancada que tiene 24 bancas, lo que le garantiza el cuórum propio a UP. Detrás de Ishii, Durán quedó con la vicepresidencia segunda, Gonzalo Cabezas (LLA) con la tercera, Valeria Arata (FR) con la cuarta, Alex Campbell (PRO) con la quinta y el peronista Germán Lago (FP) con la sexta.

Ayelen-Duran Ayelén Durán.



Además, asumieron sus funciones las senadoras Roxana López y Marisa Pirillo (LLA) en reemplazo de Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela respectivamente, que pidieron licencia en diciembre.

"La Cámpora rompió el acuerdo"

Hubo mucha disconformidad en el kicillofismo, que asumió el resultado de las negociaciones como una durísima derrota. Cerca del gobernador mascullaban bronca por lo que consideraron un incumplimiento del acuerdo interno por parte de La Cámpora. A saber: la conducción de la cámara de Diputados en manos de ese espacio y la viceprimera en el Senado para Kicillof.



"El gobernador tenía su candidato para la vicepresidencia primera, pero los votos los tienen ellos. La Cámpora impuso su mayoría, rompieron el acuerdo", dijo una fuente kicillofista al cierre de la sesión que arrancó pasadas las 23.30. Tanto fue el tire y afloje durante las horas previas, que incluso se pensó en un escenario con el bloque peronista roto en la cámara alta.

Casi tres meses de disputa

La elección de autoridades del Senado estaba pendiente desde el 8 de diciembre, durante la sesión preparatoria y la jura de los nuevos representantes del Senado. Esa vez quedó expuesta la ruptura interna del peronismo bonaerense, que desde entonces no logró ponerse de acuerdo hasta este jueves.



La vicepresidencia primera del Senado es el lugar más importante en la línea de sucesión en la gobernación que, de acuerdo con el orden constitucional, empieza con la presidencia del Senado, hoy en manos de la vicegobernadora Magario, y sigue por la vice primera



