La Libertad Avanza sueña con pintar de violeta 16 provincias en las próximas elecciones

Luego de haber teñido de violeta una porción relevante del Congreso , lo que le permitió a La Libertad Avanza impulsar una nueva tanda de reformas, la Casa Rosada va por más en 2027: sueña con controlar 16 provincias después de las próximas elecciones . Seis de ellas serían a través de gobernadores con ADN 100% mileísta, mientras que las diez restantes surgirían de acuerdos políticos con los actuales mandatarios, como sucedió en octubre de 2026 en Mendoza , Entre Ríos y Chaco .

El oficialismo anhela llegar a ese número no sólo a partir de posibles triunfos de candidatos libertarios puros, como pueden ser Martín Menem en La Rioja o Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires , sino, también, a partir de abrirle las puertas de las Fuerzas del Cielo a mandatarios que aspiren a reelegir en sus provincias, a cambio de un alineamiento irrestricto con las ideas libertarias.

La cúpula violeta pediría, además, un respaldo a las aspiraciones de Javier Milei de ir por un segundo mandato y el apoyo legislativo a las nuevas reformas, pero no ya como opositores aliados, sino más bien como integrantes del partido oficialista. En otras palabras, lo que buscan en Balcarce 50 es que caciques del interior que acompañan al Presidente hace dos años se afilien a LLA, tal como lo hicieron en el pasado algunos dirigentes de otras extracciones como Patricia Bullrich , que provenía del PRO o Luis Petri , de la UCR.

"Es una propuesta razonable que los que acompañan el proyecto del Presidente se incorporen de manera formal a este proceso, en lo político y en lo electoral, porque van a tener mucho más peso si están adentro con nosotros, que si no lo están", describió una fuente de primera línea del Gobierno al tanto de estas intenciones de la cúpula partidaria.

De todos modos, en el oficialismo aclararon que le abrirán los brazos sólo a aquellos que den muestras de haber incorporado las ideas libertarias y estar dispuestos a someterse a la conducción de los hermanos Milei. "El consenso es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. No tiene un valor per se. Y el fin es hacer de Argentina el país más libre del mundo. Si sirve para eso, son bienvenidos, y sino, estarán enfrente", amplió una de las voces que dialoga con el primer mandatario de manera diaria.

Las 16 provincias con las que sueña la Casa Rosada

En el primer borrador de posibles candidaturas aparecen seis nombres de funcionarios, dirigentes y legisladores puros. Los dos principales son Menem y Adorni, que todo indica competirán en La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, con el respaldo explícito de Karina Milei, pero también se observa a Petri en Mendoza, ya afiliado de manera formal al oficialismo, y a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, quien si bien todavía es parte del partido amarillo es el ministro de Interior que eligió de manera personal El Jefe.

Si bien el Colorado es el favorito para intentar arrebatarle la gobernación al peronismo, hoy gobernada por Axel Kicillof, también se anota en esta contienda Sebastián Pareja. Se trata del diputado que integra una de las principales mesas del karinismo. La lista federal de seis posibles provincias propias se completa con Córdoba (donde LLA podría jugar con Gabriel Bornoroni o Luis Juez) y Tierra del Fuego (donde pica en punta Agustín Coto para ser elegido).

65823b554974f Osvaldo Jaldo, en Casa Rosada.

Los territorios que la cúpula violeta se muestra permeable a ceder serían Entre Ríos y Chaco, donde ya hicieron acuerdos electorales con Rogelio Friguerio y Leandro Zdero, respectivamente. También con los tres gobernadores de origen justicialista Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca y Gustavo Sáenz, de Salta, que a pesar de sus extracciones partidarias acompañaron buena parte de las reformas mileístas.

De todos modos el eventual respaldo a Sáenz estaría supeditado a si logra o no forzar la interpretación de la Constitución para presentarse nuevamente el próximo año. De no lograrlo, surge de manera casi natural como postulante libertaria el nombre de la senadora Emilia Orozco, integrante de la agrupación Las Fuerzas del Cielo y de buen vínculo con el sector karinista. De hecho es una de las caras más visibles e instaladas del oficialismo en la provincia norteña.

La lista de los "propios" se completaría con Rolando Figueroa, de Neuquén; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis; Ignacio Torres, de Chubut e, incluso, Pablo Valdés, que si bien tiene mandato hasta 2029 y no deberá jugar la gobernación el año que viene, un sector del Gobierno ve con buenos ojos incorporarlo a sus filas. Todas estas provincias firmaron el Pacto de Mayo del jefe de Estado en el amanecer de su gestión.

Los territorios que se quedarían afuera del nuevo frente libertario

Dados los números y alianzas que evalúan en el oficialismo se quedarían afuera los mandatarios más intransigentes con la Casa Rosada como Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa; y Elías Suárez, de Santiago del Estero. Lo mismo Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, que atraviesa momentos de tensión con la administración central.

Milei Pullaro El gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei compartieron un acto en San Lorenzo.

Lo mismo sucede con aliados eventuales, o algo más resbalosos para los intereses de LLA, como Claudio Vidal, de Santa Cruz; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Carlos Sadir, de Jujuy; y Hugo Passalaqua, de Misiones.

El aparente consenso entre Karina Milei y Santiago Caputo

Si la propuesta del oficialismo se sostiene en 2027 significaría un cambio rotundo con respecto a la estrategia electoral que LLA implementó el año pasado, cuando a pedido de Karina Milei, LLA presentó candidatos legislativos propios en 21 de las 24 jurisdicciones que tiene el país.

De hecho, la competencia a cielo abierto del año pasado en todo el territorio nacional - con excepción de Mendoza, Entre Ríos y Chaco, donde sí cerraron acuerdos con los mandatarios provinciales - fue leído como un triunfo contundente de El Jefe sobre Caputo. La secretaria general, a través de Martín y Lule Menem, quería disputar poder hasta en la última lista de concejales del interior del país, convencida que debían teñir el país de violeta, mientras que el asesor se inclinaba por entregar todos los lugares necesarios si eso le garantizaba una mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.

De aquella intensa interna salió victoriosa la hermana del jefe de Estado, sin embargo hoy los dos principales sectores del Gobierno parecieran estar de acuerdo en retomar la idea original de Caputo. Incluso, según pudo saber Letra P, los riojanos está de acuerdo, aunque no está del todo claro la cantidad de provincias que estarían dispuestos a entregar en favor de "la causa nacional".

Como sea, ambos bandos internos parecieran estar en sintonía electoral. Toda una novedad.