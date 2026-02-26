Reforma laboral y aseguradoras: preocupación en las ART porque el Gobierno les suelta la mano

En el mercado de las aseguradoras de Riesgo de Trabajo, advierten que la reforma laboral que va a aprobar el oficialismo no resuelve la crisis de sector.

Mientras el Gobierno impulsa cambios en las relaciones laborales, el mercado de las ART enfrenta una crisis profunda: litigiosidad en niveles elevados, caída de un actor histórico y señales de fragilidad financiera, un panorama que no encuentra cambios en la reforma laboral que se votará el viernes en el Senado.

Pese al espíritu reformista de La Libertad Avanza, el problema estructural del sector asegurador permanece intacto. Los juicios por accidentes laborales continúan concentrados en pocos distritos y los peritos judiciales cobran en función del porcentaje de incapacidad que determinan, lo que mantiene un esquema que genera incentivos económicos para elevar esos porcentajes. Si bien la reforma aborda aspectos generales del mercado laboral, no interviene sobre el engranaje que sostiene la judicialización creciente del sector.

Más del 70% de los juicios por accidentes de trabajo se concentran en tres jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe. Allí, el sistema diseñado para reducir la litigiosidad no logró revertir esa tendencia.

Las aseguradoras sostienen que la reforma laboral propuesta por el oficialismo no modifica el esquema pericial ni los criterios que impactan en el cálculo de indemnizaciones. Tampoco altera el circuito judicial que alimenta el flujo constante de demandas. El resultado es un mercado con costos crecientes y sin horizonte claro de estabilización.

El diagnóstico interno del sector es que el Gobierno avanzó en cambios normativos generales, pero dejó sin abordar el corazón financiero del sistema de riesgos del trabajo, una decisión que agrava aún más la situación crítica de las ART.

Galeno ART y el riesgo sistémico

En ese sentido, la quiebra de Galeno ART marcó un punto de inflexión. Se trata de una compañía con trayectoria en el mercado, que en 2012 compró la operación de la española Mapfre ART y formaba parte del acuerdo sellado entre un exclusivo grupo de grandes aseguradoras que evitaba guerras de precios de las pólizas.

Su caída generó 470 despidos, pero, sobre todo, encendió alertas sobre el efecto expansivo en un sistema que ya mostraba señales de tensión. No se trata de un actor marginal sino de una empresa relevante dentro del núcleo del mercado.

En el sector advierten que el problema no es sólo la insolvencia de una firma, sino el mensaje que transmite al resto del sistema: si un jugador de ese tamaño no logra sostener el negocio, el equilibrio general queda en cuestión y agita el fantasma de un efecto dominó en un mercado inestable, con litigiosidad alta y reglas que no ofrecen previsibilidad.

Fondo de reserva, autoaseguramiento y Provincia ART en jaque

A diferencia del mercado de seguros generales, el sistema de riesgos del trabajo cuenta con un fondo de reserva que responde ante la insolvencia de una ART. Ese mecanismo debería cubrir las sentencias judiciales pendientes.

Sin embargo, dentro del mercado surgen dudas sobre la capacidad real del fondo para afrontar el volumen de fallos que podrían acumularse en causas contra Galeno ART. La incógnita es directa: si no alcanza, la tensión se trasladará al conjunto del sistema.

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires y Chubut decidieron salir del esquema tradicional y comenzar a autoasegurarse. La decisión implica dejar de contratar una ART y asumir directamente el riesgo, un modelo que promete expandirse como alternativa.

El impacto es significativo para Provincia ART, líder del mercado e integrante del grupo BAPRO. La aseguradora pierde como cliente a la Ciudad, con cerca de 200 mil trabajadores cubiertos, y debe ser capitalizada por el Gobierno bonaerense.

La reforma laboral, que prometía ordenar el mercado de trabajo, no alteró este escenario. Los juicios continúan, el fondo de reserva enfrenta su prueba más exigente y el principal sector asegurador del mundo laboral atraviesa una crisis que no encuentra respuesta en la nueva normativa.