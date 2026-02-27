Neuquén: la junta electoral oficializó las tres listas que competirán en la interna del PJ

El Partido Justicialista de Neuquén define sus autoridades el 15 de marzo.

La Junta Electoral del Partido Justicialista ( PJ ) de Neuquén avaló las tres listas presentadas para la contienda provincial del 15 de marzo . José Carlos “Turco” Assad , Juan Domingo “Chule” Linares y César Godoy se enfrentarán por la conducción del Consejo Provincial, una batalla que tiene atento al gobierno de Rolando Figueroa .

La decisión, tal cual lo determinaba el calendario, se dio a conocer luego de otro frenético trabajo de las autoridades en las últimas horas. En principio, las tres boletas competirán, pero algunas voces partidarias plantean impugnaciones contra la propuesta del dirigente de la UOCRA por no cumplir con algunos requisitos, como la base mínima de 600 avales. Eso podría definirse en el Juzgado Electoral.

Con los nombresconfirmados empieza a encaminarse la contienda para renovar todas las autoridades del peronismo neuquino. En menos de un mes se definirá la conformación del consejo provincial, consejos locales y representantes por localidad al congreso provincial, como así también la elección de los miembros del tribunal de cuentas.

Una vez más, la sede del PJ Neuquén en calle Roca de la capital patagónica fue donde se definió a los partícipes en la interna. Como explicó Letra P en diversas oportunidades , la documentación requerida fue parte del debate en los últimos días, desde la reserva de color hasta el filtro impuesto en la presentación de avales.

Según el acta a la que tuvo acceso este medio, las tres propuestas a nivel provincial fueron aprobadas por las autoridades.

“Estamos adentro”, respondió Godoy a Letra P, en un descargo luego de que corriera la versión sobre la posibilidad de que su boleta no participara, aunque en el espacio kirchnerista, que lleva a Linares de candidato, no descartaban la judicialización.

Los nombres del PJ

La lista 17, denominada “Peronismo Territorial”, candidatea al intendente de Vista Alegre, Turco Assad, acompañado por Anahí Valdez y Lucas Riquelme en la vicepresidencia primera y segunda.

DSC_6853.JPG "Peronismo Territorial", la liga de intendentes de Neuquén que busca conducir el PJ.

Aunque destacan que “el armado es amplio, más allá de la relación con el gobierno neuquino”, la incidencia del poder provincial fue estratégico en el cierre de esta propuesta.

La lista cercana a Oscar Parrilli, lleva a Juan Domingo "Chule" Linares acompañado de Karina Ortiz y Sergio Andrés Leiva.

Y la tercera, que propone a Godoy, se inscribió con María Eugenia Mesa y Javier Enrique Dipaola en las vicepresidencias.

Viejos conocidos

En cuanto a figuras, aparecen en la lista de Godoy el diputado nacional Pablo Todero; en San Martín de los Andes Guillermo Carnaghi y el exintendente de Centenario Javier Bertoldi respalda la propuesta de Assad.

Los nombres del compañeraje con vieja participación aparecen en las tres boletas y las urnas determinarán el futuro del partido que fundó Juan Perón.