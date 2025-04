Alta Gracia: Marcos Torres retruca las cifras de pobreza de Javier Milei y extiende la asistencia alimentaria

“Es muy fácil hablar desde la capital sin tener contacto con los abuelos que no pueden comprar sus medicamentos, las madres que no pueden alimentar a sus hijos o los trabajadores que no pueden pagar el transporte. Seguramente usted no los conoce ni los recibe”, le respondió Torres a Caputo en un largo posteo en redes sociales, después de dar ejemplos concretos del repliegue del Estado nacional en el interior y la obligación de los municipios de cubrir ese vacío.