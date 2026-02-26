Senado bonaerense: se estira la rosca y suben las acciones de Mario Ishii en la pelea por la vicepresidencia

Pasadas seis horas del horario de inicio previsto, la sesión preparatoria para elegir autoridades del Senado bonaerense sigue en veremos por la interna peronista: La Cámpora y el kicillofismo pelean por la vicepresidencia primera del cuerpo.

Como viene contando Letra P , Axel Kicillof quiere a la larroquista Ayelén Durán en la línea sucesoria, pero el kirchnerismo comandado por Máximo Kirchner la veta. En medio del tira y afloje se mencionó a Pedro Borgini para el cargo, pero ese nombre también se desinfló y al cierre de esta nota subían las acciones de Mario Ishii. El exintendente de José C. Paz es propuesto por el kirchnerismo.

El paceño no baja sus aspiraciones. Llegó a La Plata acompañado de 150 militantes y se sentó en el despacho que ocupaba Teresa García , jefa del bloque peronista hasta diciembre, a esperar que el kirchnerismo le gane la pulseada al gobernador. Al cierre de esta nota, crecían sus chances, relegando a Durán a la vicepresidencia segunda.

Además, suena fuerte la versión de que Sergio Berni se quedará con la jefatura del heterogéneo bloque de Unión por la Patria, compuesto por 24 bancas y donde están representadas casi todas las expresiones del peronismo. Con ese número, el oficialismo se asegura el cuórum para sesionar.

La sesión estaba convocada para las 15, pero fue sólo ilusión: estaba claro que el peronismo iba a negociar hasta último momento, tal como sucedió con otros debates durante todo 2025. Ishii arribó al Senado confiado en que iba a ser elegido para la vicepresidencia. Tanto, que trajo desde José C. Paz a La Plata a unos 150 militantes de su espacio para hacer sentir su presencia mientras todo se discutía en las oficinas de la planta baja.

Mario Ishii llegó a la sesión del #Senado bonaerense y, al ser consultado sobre si va a ocupar la vicepresidencia, expresó: "Vamos a ver si me eligen"



— LETRA P (@Letra_P) February 26, 2026



Un antecedente: en 2013, Ishii intentó lo mismo de igual manera y, tras no conseguirlo, rompió el peronismo y armó un monobloque. La pelea es por el segundo lugar en la línea sucesoria a Kicillof, detrás de la vicegobernadora, Verónica Magario. De ahí la importancia del cargo, incluido en un paquete que completan la jefatura del bloque peronista y alguna silla en las secretarías del cuerpo.

Senado: danza de nombres

El kicillofista Pedro Borgini sonó a media tarde como el reemplazante de Durán. El nombre de la senadora de la Sexta sección electoral genera resistencia en La Cámpora porque responde al Cuervo Larroque, uno de los hombres de la mesa política del gobernador fuertemente enfrentado con Kirchner. Germán Lago es otro nombre del MDF que se arrimó a la mesa de negociación.





Borgini Pedro Borgini, del MDF. Sigue la pelea por la vicepresidencia del Senado.



También suena Marcelo Feliú como hombre de consenso, una salida por arriba al laberinto en el que el peronismo da vueltas hace más de dos meses. Fuentes consultadas por Letra P no descartaron que haya acuerdo por la jefatura de bloque y el resto de las vicepresidencias y patear la definición de la primera para más adelante, algo que no ocurrió nunca, pero que no se descarta.

La tensión no afloja: Kicillof quiere que se le respete una silla tan importante como es su línea sucesoria, y el kirchnerismo, que se repita el esquema que funcionaba hasta diciembre, donde ese lugar era ocupado por un hombre del intendentismo kirchnerista, como Luis Vivona.