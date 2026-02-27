Legislatura bonaerense: la oposición le exige a Axel Kicillof que "deje de lado el relato y dé respuestas"

En la previa del nuevo período de sesiones ordinarias, la oposición en la Legislatura bonaerense le pidió a Axel Kicillof “que deje el relato” y se enfoque en “las respuestas concretas” de los temas de la provincia de Buenos Aires . Desde los distintos bloques pidieron mejoras en salarios, mayor seguridad, mejor salud y educación y atender el déficit de IOMA .

En su mayoría, las bancadas opositoras al peronismo consideran que el gobernador tratará de diferenciarse del Gobierno de Javier Milei , al que culpará de asfixiar a la provincia, y que será un discurso enfocado en el modelo nacional , más que en los problemas de su gestión. Por eso, le pidieron que “deje de lado las excusas y dé respuestas concretas sobre lo que verdaderamente le importa a la gente”.

LLA es la oposición más fuerte a Kicillof, con la segunda minoría tanto en el Senado como en Diputados . El vicepresidente libertario de la cámara baja, Juan Osaba , dijo que el gobernador “puede cambiar el discurso, pero no puede esconder la realidad. Va a abrir el año legislativo con escuelas cerradas, estatales reclamando y policías que no llegan a fin de mes”. Y agregó: “Es tan mala su gestión que se hacen paro entre ellos”.

A su vez, el bullrichista Héctor Gay señaló: “El gobernador hará una fuerte diferenciación con el modelo nacional e intentará mostrarse como líder de la oposición nacional con proyección presidencial”. Por eso, admitió que no espera “demasiadas referencias a problemas graves de la provincia como Ioma, ABSA y Salud. Algo parecido a su compañero de bancada Luis Ontiveros , quien advirtió que “seguramente veremos a Kicillof llorando y quejándose a partir del invento que el gobierno nacional ´asfixia´ a la provincia”, en lugar de aludir a los problemas de gestión como “el sistema educativo de la PBA que está quebrado. La educación de Kicillof se quebró y estalló”.

Bloque LLA Dipu



En la misma línea se mantuvo el presidente de la bancada libertaria en el Senado, Carlos Curestis, quien consideró que Kicillof asignó “partidas millonarias a institutos y supuestas políticas de género que no resuelven ningún problema real, pero sí sirven para sostener cargos, estructuras inútiles y privilegios de la política de siempre”. “Esperamos que el gobernador deje de lado las excusas y dé respuestas concretas sobre lo que verdaderamente le importa a la gente”, concluyó.

El PRO y la UCR, a fondo por IOMA

Uno de los reclamos que el PRO y la UCR vienen sosteniendo hace años es a raíz de la situación de IOMA, la obra social de la provincia. El diputado amarillo Fernando Rovello pidió que “no haga como el año anterior y en toda la alocución no mencionó una sola vez a IOMA y el desastroso funcionamiento”. También admitió que es probable que Kicillof “va a estar más que nunca enfocado en su campaña presidencial”. La legisladora radical de Saladillo Alejandra Lorden también le pidió resolver el déficit de la obra social y “que ordene las prioridades”. En ese sentido, apuntó por mejorar los “sueldos docentes, la salud y atender las prioridades”: “Que no nos dibuje una provincia que no es”, graficó.

Matías Civale, otro diputado de la UCR, pidió que el gobernador “tenga una mirada hacia adelante en cuestiones que lo trascienden: deudas a futuro, municipios, reformas como la autonomía municipal y descentralización de fondos”. También pidió por IOMA y por la discusión de temas de caracter electoral como el desdoblamiento, la eliminación de las PASO y la Boleta Única.





Lorden Alejandra Lorden, de la UCR.



La Coalición Cívica, Nuevos Aires y Unión y Libertad piden por la seguridad

El legislador de la CC Andrés De Leo, afirmó que Kicillof no debe “repetir excusas echándole culpas al Gobierno nacional como lo hiciera antes con el gobierno de (María Eugenia) Vidal y de (Mauricio) Macri”. Pidió que el gobernador “asuma las necesidades de nuestra provincia en seguridad, educación y salud".

El diputado de Nuevos Aires Fabián Luayza señaló que “es imprescindible que este año en la Legislatura se debatan proyectos que mejoren el empleo, que favorezcan la inversión y el desarrollo de los circuitos productivos”, y coincidió en que “es necesario terminar con la inseguridad que nos azota cada día a los vecinos”. Sobre la inseguridad también hizo hincapié el jefe del bloque Unión y Libertad en el Senado, Sergio Vargas: “Nos interesa saber cómo se van a solucionar los temas graves pendientes como seguridad, salud y hacer más productiva a Buenos Aires”.

La izquierda pide por los salarios y Hechos planificación y resultados

El diputado del FIT-U Christian Castillo admitió que Kicillof probablemente busque diferenciarse del Gobierno nacional, pero que “en la provincia tenemos salarios muy bajos en el sector público con el 34% de pérdida de poder adquisitivo durante su mandato”. Y advirtió que “cuando Kicillof dé el discurso habrá un paro docente provincial en desacuerdo con el aumento paritario”.





Chubi Marcelo Leguizamón, senador de Hechos - UCR identidad.



Por su parte, el senador de Hechos - UCR identidad Marcelo Leguizamón pidió que no sea “un discurso de campaña, no una enumeración de anuncios ya repetidos ni una exposición centrada en confrontaciones políticas. La provincia necesita gestión, planificación y resultados”. En ese sentido, el platense señaló que “la pregunta que debería responder el gobernador es simple: ¿Cuál es el plan integral y medible para recuperar la seguridad?”. “La provincia más grande del país necesita un programa serio de inversión y gestión sanitaria, con prioridades claras y ejecución transparente”, cerró.