Axel Kicillof les puso el gancho a los nombramientos del directorio del Banco Provincia

El peronismo , el radicalismo y el PRO estaban a la espera de que Axel Kicillof finalmente ponga el gancho y oficialice los nombramientos en el directorio del Banco Provincia , la prenda de cambio con la que el gobernador logró aprobar el endeudamiento para este 2026 en la Legislatura bonaerense . Lo hizo este miércoles con su publicación en el boletín oficial.

La banca pública bonaerense que preside el economista Juan Cuattromo destacó esta mañana que con la conformación del nuevo directorio, que establece la creación de la sindicatura y el consejo asesor, "el órgano de gobierno del banco más antiguo de Hispanoamérica incorpora mejores prácticas de gobernanza, transparencia y control interno, alineadas con estándares nacionales e internacionales".



Los nombres del Bapro

Los nueve vocales titulares son: Alejandro Formento, Carlos Moreno, Julio Orisingher, Julio Pereyra, Rodrigo Rodríguez, Rubén Osuna, Marcelo Daletto, Matías Ranzini, y Fernando Rozas.

Los primeros cuatro responden a Kicillof. Rodríguez es de La Cámpora y Osuna del Frente Renovador de Sergio Massa. Daletto reporta a la UCR, Ranzini al PRO y Rozas al sector denominado “libertarios blue”.

Los vocales asociados, que tendrán voz pero no voto en el directorio son Sergio Bordoni, del Frente Renovador, Fernando Pérez, de la UCR, y Adrián Urreli, del PRO. Finalmente, los dos lugares para síndicos son ocupados por Gabriela Demaria, del Frente Renovador y Laura González, de La Cámpora.

Afuera del esquema había quedado La Libertad Avanza, enfurecida con la negociación de sus socios del PRO en la Legislatura para ampliar los cargos del directorio y quedarse con una tajada. El 4 de diciembre, después de la votación por el endeudamiento, el jefe libertario bonaerense, Sebastián Pareja, afirmó que "negocian con los diputados y senadores que asumieron en 2021 y se van en menos de 10 días porque quieren perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quiénes los van a representar".

001-buenos-aires Urreli, Rozas y Daletto, los nombres de la oposición que suenan para el Bapro

Ruido por la duración de los mandatos

Gran parte de la expectativa del peronismo y la oposición estaba puesta en cuánto durarán los mandatos de cada cargo, ya que durante la negociación se estableció que el directorio de nueve miembros, se renovaría parcialmente cada dos años y como todos los mandatos se encontraban vencidos había que decidir quiénes tendrían un mandato de solo dos años para que el mismo tenga la renovación de cuatro de sus miembros en 2027.

“Va a haber ruido con la duración de los mandatos, no estaba acordado quiénes iban a estar dos años y quiénes cuatro, lo definió Kicillof como él quiso”, afirmó a este medio alguien que integra la entidad bancaria.

Según la definición que tomó el gobernador, los que tendrán solo dos años de mandato son Daletto, Rozas, Moreno y Pereyra, los dos últimos, como se dijo, parte de la estructura del propio Kicillof.