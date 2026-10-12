Dos alfiles de Rolando Figueroa se anotan para pelear por la intendencia en Centenario

Novoa preside el bloque de Comunidad, el partido de Rolando Figueroa, y la comisión de Asuntos Constitucionales en la Legislatura de Neuquén.

Comunidad , el partido del gobernador Rolando Figueroa , debe definir quién será su candidato a intendente en Centenario . Esteban Cimolai tiene chances de ser reelecto, pero en el espacio dudan sobre si se presentará. Por eso, Ernesto Novoa , el jefe del bloque oficialista en la Legislatura ya se prueba el traje.

Centenario es la tercera ciudad en cantidad de electores: tiene 36.978 personas habilitadas para votar. Pertenece a la región Confluencia que es la más poblada de Neuquén . La ciudad está ubicada a 17,2 kilómetros de la capital, por Ruta Provincial 7 , que es el corredor que conduce a Añelo . Por eso la localidad se considera “la puerta de Vaca Muerta ”.

A diferencia de Plottier , que cuenta con su propia fecha de elecciones en septiembre, Centenario elige gobernador e intendente el mismo día.

En 2023 Cimolai ganó con el 26,81% de los votos. Este es su segundo mandato, ya que estuvo al frente del municipio entre 2015 y 2019. En la última elección compitió con el sello Somos Centenario , un partido vecinal, pero en julio de 2025 se afilió a Comunidad.

En caso de que el intendente decida no participar, Novoa está dispuesto a saltar a la cancha. Desde hace meses, el legislador comparte en sus redes sociales fotos recorriendo los barrios de la ciudad y tomando mates en casa de vecinos, imágenes típicas de un político en campaña. Abogado, escribano y comisario retirado, en su entorno no ocultan su voluntad de gobernar Centenario y aseguran que se prepara para eso. Es un soldado de Figueroa e irá donde el gobernador le pida.

El médico Jorge Alberti es otra de las cartas del oficialismo, aunque su postulación está prácticamente descartada. Fue el candidato a intendente de Figueroa en 2023 y estuvo a punto de coronarse. Quedó segundo por un margen de menos de 400 votos de diferencia. También integró la lista de diputados de La Neuquinidad en las elecciones legislativas de 2025.

Primero Neuquén, el partido del intendente Mariano Gaido, está en plena búsqueda de alguna figura competitiva. Si la encuentra, la estrategia será la misma que en el resto de las localidades: tributar a la reelección del gobernador.

La oposición también se alista

Por el lado del peronismo, Fernando Pieroni tiene intenciones de competir. Preside el consejo local del PJ en Centenario e integra la línea parrillista dentro del partido. Es uno de los organizadores del acto por el Día de la Lealtad, que se realizará en la ciudad el próximo 17 de octubre, en el que podría anunciarse, entre otras, su candidatura.

La apuesta busca dar vuelta la página tras el revés del 2023 cuando Javier Bertoldi, el entonces intendente que buscaba reelegir, salió tercero con menos del 15% de los votos.

En La Libertad Avanza pica en punta Darío Reyes, referente local del mileísmo. Se trata de una incorporación reciente, ya que viene de ocupar una banca de concejal representando a Somos Centenario, el sello de Cimolai.

Reyes (de camisa negra) cuando anunció en 2025 su pase a LLA.

En Más por Neuquén, el espacio del sindicalista Carlos Quintriqueo, también sondean nombres, aunque todavía no hay definiciones a la vista.

El MPN díscolo

La Convención del MPN debe resolver si el partido participará en las próximas elecciones. Como ya contó Letra P, la versión más fuerte es que no participará formalmente de la elección provincial por primera vez en sus más de 60 años de historia. No lo haría en ninguna de las categorías, por lo que tampoco habría listas municipales.

El detalle es que que en Centenario está la única seccional opositora a la conducción provincial y su presidente, Claudio Machado, afirmó a este medio que no está de acuerdo con que “cierren el partido”. Dijo que en el caso de que se oficialice la decisión de no participar, evaluará de qué manera pueden competir a nivel local. Incluso, no descartó la judicialización.

Con esa postura, se encolumnó detrás de Jorge Sobisch, el exgobernador y presidente del MPN que está enfrentado a la conducción de Gabriel Álamo. El exmandatario estuvo en una actividad que realizó la seccional el 25 de septiembre pasado en el que agitó a la militancia.

Machado manifestó que lo unen "un aprecio" y "una amistad" de años con el tres veces gobernador que hasta intentó pelear por la Presidencia en las elecciones de 2007. “Si tuviese que caminar con un referente a nivel provincial, sin lugar a duda acompañaría a Jorge Sobisch”, aseguró.