Neuquén: el intendente de Centenario se afilió al partido de Rolando Figueroa

Cimolai hizo el anuncio a través de sus redes sociales. "Me sumo a dar lo mejor de mí y a pregonar que todo es posible cuando se trabaja en COMUNIDAD; que el bien común debe ser nuestro objetivo global; que defender la Neuquinidad es defender nuestros valores, nuestra identidad, nuestra institucionalidad y, sobre todo, los intereses de cada neuquino y neuquina", escribió en su cuenta de Instagram.

"Este camino se transita y se decide junto al equipo que, día a día, trabaja para mejorar nuestra hermosa ciudad. Y qué mejor que tomar decisiones con el apoyo incondicional de quienes entienden que los intereses personales y partidarios deben quedar de lado en pos del bienestar común", continuó el jefe comunal y sumó: "Vamos a seguir mejorando, convencidos de que una ciudad mejor se construye con una mirada federal, con el corazón puesto en nuestra provincia y en el valor de nuestra gente".

Un día antes del anuncio oficial, Cimolai había dejado claro en otra publicación su adhesión al gobierno provincial. "Desde el primer día de gestión nos encontramos cogobernando con el gobierno provincial dirigido por Rolando Figueroa, buscando la mejor gobernabilidad tanto para Centenario como para la provincia de Neuquén", posteó.

El conflicto con Mariano Gaido

La afiliación de Cimolai al partido del gobernador se produce días después de que quedara expuesto el conflicto por la disposición final de residuos entre las municipalidades de Neuquén y Centenario al calor de una deuda millonaria.

Como contó este medio la semana pasada, la gestión capitalina advirtió a su vecina Centenario que la dejaría sin servicio si no saldaba una deuda de más de 640 millones de pesos por el tratamiento de sus residuos en el Complejo Ambiental de Neuquén (CAM). En aquel momento, Cimolai salió a despegarse de la morosidad y culpó a la gestión anterior de Javier Bertoldi, tío de Tanya Bertoldi, la diputada peronista que ocupa una de las áreas más relevantes del gabinete provincial, la Secretaría de Obras Públicas.

"Centenario no responde a los llamados y se les acumuló una deuda que duplica el plazo de tolerancia. No vamos contra los vecinos, vamos contra una mala administración que no tiene a la higiene como prioridad", sentenció Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la capital neuquina, en diálogo con Letra P. La declaración sonó más a un pase de factura político que a un llamado contable.

Ahora, el litigio parece haber empezado a encaminarse, al menos en la faceta política.