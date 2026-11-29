Elecciones en España: el derechista Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno si confirma su alianza con los ultras de Vox.

El Partido Popular (PP), la fuerza de la derecha conservadora que postula a Alberto Núñez Feijóo para la presidencia del Gobierno, ganó este domingo las elecciones generales en España y, con la ultraderecha de Vox , consiguió la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Con más del 92% de los votos escrutados, ambas fuerzas sumaban 187 escaños, 11 por encima de los 176 necesarios para investir al próximo presidente del Gobierno.

El PSOE , la fuerza que postulaba al presidente Pedro Sánchez por otra legislatura, quedaba segundo y perdía la mayoría parlamentaria que le había permitido seguir en el poder, que ejercía desde 2018, tras las elecciones de 2023.

El PP obtenía 132 bancas. El PSOE conseguía 116, mientras que Vox, el partido de Santiago Abascal , reunía 52 representantes en una elección que sorprendió por la participación récord de casi 80 de las 39 millones de personas que estaban en condiciones de votar.

A guapo, dicen, me gana Sánchez. A fuerte, sin duda, Abascal. Pero soy un político honrado y si me das una oportunidad no te voy a fallar. MI CARTA A LA CIUDADANÍA pic.twitter.com/xs1CB7FWew

El PP quedaba por debajo de la mayoría absoluta por sí solo, pero el respaldo de Vox le daba a Feijóo los votos para superar la primera votación de investidura.

La elección revierte el desenlace de 2023. Entonces, el PP también fue la fuerza más votada, pero Feijóo fracasó en la investidura. Sánchez reunió el apoyo de sus socios de izquierda y de partidos regionales y siguió al frente del Gobierno, al que llegó en junio de 2018.

La vivienda, Vox y el factor Milei

La crisis de la vivienda marcó la campaña. El desalojo de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que murió dos semanas después de que la echaran del departamento donde había vivido durante siete décadas, desató protestas en Madrid y otras ciudades. Sánchez adelantó las elecciones en ese clima, tras el bloqueo parlamentario de sus medidas para limitar la especulación inmobiliaria y regular los alquileres.

El gélido saludo de Javier Milei y Pedro Sánchez durante la visita del argentino a Madrid, en octubre.

Javier Milei también apareció en el tramo final de la campaña. Como repasó Marcelo Falak en Letra P, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, usó el ajuste argentino en el último debate para cuestionar las propuestas de Vox sobre los servicios públicos y las pensiones, lo mismo que Sánchez.

El mandatario español sostuvo un duro intercambio con su par argentino, a quien había colocado entre las figuras de la ultraderecha que representaban la amenaza de una ola que había perdido fuerza con las derrotas de Donald Trump y el clan Bolsonaro y ahora podría llegar al poder en la península por primera vez desde el fin de la dictadura de Francisco Franco, hace más de medio siglo.

"España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez", celebró Milei este domingo por la noche.