Rolando Figueroa anunció Ingresos Brutos cero para las empresas que tomen personal neuquino

El gobernador Rolando Figueroa anunció beneficios impositivos para las empresas de Neuquén con la mirada puesta en atraer inversiones, generar empleo y fortalecer el desarrollo productivo. En la presentación del Plan de Ejecución del Parque Industrial Capital anticipó Ingresos Brutos cero para quienes desde 2028 incorporen a trabajadores neuquinos.

El gobernador sostuvo específicamente que los proyectos incorporados al programa provincial Invierta Neuquén pagarán 0% de Ingresos Brutos, aunque también recordó que el Registro Informático de Empleadores (RIdE) permitirá eliminar ese tributo en 2028 para quienes incorporaran nuevos trabajadores neuquinos.

Como ya contó Letra P , la propuesta era una de las principales del espacio libertario blue, Cumplir , que la semana pasada se lanzó oficialmente a la carrera por la gobernación.

El gobernador planteó que las medidas apuntan a generar condiciones favorables para que el sector privado invirtiera y produjera en la provincia. En ese sentido, afirmó que los beneficios fiscales provinciales generararán un impacto positivo junto con una mayor creación de puestos laborales.

El gobernador insistió con la idea de un cambio generacional en la provincial y el rol de Neuquén en el concierto de las provincias. Según destacó con 1,5% de la población total, los neuquinos están produciendo el 5,1% del Producto Bruto Interno y ya se posiciona como la tercer provincia más exportadora del país, sólo superada

Por eso, dijo el gobernador, los beneficios impositivos generarán "un impacto positivo” en ese proceso de crecimiento. “Incrementar el Producto Bruto Geográfico lo vamos a hacer de todas maneras, porque se produce más gas y petróleo. Pero lo importante es cómo se redistribuye, cómo afecta a los ratios socioeconómicos en la provincia del Neuquén y cómo nos afecta el metro cuadrado”, dijo.

NEUQUÉN ESTÁ CONSTRUYENDO UNA SOCIEDAD DIFERENTE



Con el 1,5% de la población, generamos más del 5,1% del PBI y somos la tercera provincia más exportadora. Pero el verdadero desafío es cómo ese crecimiento se redistribuye.



Porque lo más importante es cómo se distribuye y cómo… pic.twitter.com/9newqYUhi6 — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 7, 2026

Figueroa volvió a destacar el alcance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que inicialmente no había incluido al upstream. Según explicó, una solicitud de Neuquén ante el ministro de Economía, Toto Caputo, fue el que permitió incorporar a esa actividad al esquema.

El mandatario señaló que el régimen permitiría reducir costos y mejorar la competitividad de los proyectos vinculados con el petróleo y el gas. “Tenemos que acelerar las inversiones en la ventana de tiempo que tenemos para colocar nuestra producción, pero tenemos que dar previsibilidad de que lo que vamos a sacar nos va a costar menos de lo que es el valor internacional para poder venderlo. Nadie va a querer producir algo que no va a poder vender”, dijo.

RIGI, petróleo y recursos para la provincia

Figueroa estimó que el incremento de la actividad económica asociado al RIGI permitiría generar cerca de 2500 millones de dólares de superávit para Neuquén en 2030. En contrapartida, calculó que la provincia resignaría apenas ocho millones de dólares en concepto de Impuesto a las Ganancias durante los próximos cuatro años.

Rolando Figueroa volvió a destacar el rol del RIGI en el crecimiento de la producción en Neuquén.

El gobernador también señaló que se espera alcanzar una producción de un millón de barriles de petróleo en la Cuenca Neuquina y explicó cómo se distribuyen los recursos generados por cada barril, un tema con el que viene insistiendo para advertir sobre el reparto de lo producido en el corazón de Vaca Muerta.

"Algunos piensan que queda el 100%. Otros piensan que las empresas ganan el 100% y así, de acuerdo a cada ideología, tratamos de castigar el horizonte que nos conviene castigar”, señaló antes de detallar que el 40% queda repartido entre los distintos estados, mientras que el 60% queda para las operadores. "Son números entre los costos que tienen que administrar y la rentabilidad que tienen”, detalló

En concreto, Figueroa precisó que el 17% de cada barril vendido por Neuquén va al Estado nacional y otro 10% se distribuye entre las provincias mediante la Ley de Coparticipación. El mandatario sostuvo que esa normativa perjudicaba a la provincia por su condición histórica de productora de hidrocarburos convencionales.

Figueroa afirmó que a los habitantes de Neuquén les ingresaba el 13% de los recursos asociados al petróleo. “Lo tenemos que reinvertir inmediatamente, porque si no construimos la sustentabilidad social, no puede existir un proyecto económico que sea exitoso”, expresó.