El PJ de Neuquén, en su laberinto: tras la caída de Asaad, el parrillismo apura el armado rumbo a 2027

La salida definitiva de José Carlos “Turco” Asaad de la presidencia del Partido Justicialista de Neuquén reaviva la interna por la conducción entre el parrillismo y el sector afín al gobernador Rolando Figueroa y erosiona la posibilidad de construir una estrategia unificada para 2027.

Esta semana, la Cámara Nacional Electoral dio de baja a 44 afiliados que habían competido en las elecciones de 2023 con otros sellos, entre los que se cuenta el propio Asaad, que ya había sido suspendido del cargo a raíz de una denuncia por violencia de género que investiga la fiscalía de Neuquén. Ahora la Justicia dispuso directamente su expulsión.

La semana que viene se reunirá el consejo provincial del partido, que tiene 19 integrantes, para resolver quién será el próximo titular del peronismo neuquino. Mientras tanto el parrillismo apunta a marcar la cancha y posicionar referentes en un acto que hará en Centenario por el Día de la Lealtad ,el 17 de octubre.

Asaad ganó la intendencia de Vista Alegre por Comunidad , el partido de Figueroa, en 2023. El 17 de mayo de 2025 el congreso provincial del PJ pidió la expulsión de un grupo de peronistas que habían integrado listas extrapartidarias. Lo fundaron en el artículo 28 de la Carta Orgánica que establece que quien acepte ser candidato de otra fuerza política “perderá automáticamente su condición de afiliado, como así también todo cargo partidario que esté ocupando al producirse dicha situación”.

El conflicto se judicializó. El 15 de marzo pasado hubo una elección para votar autoridades. La lista Peronismo Territorial que encabezaba Asaad se impuso frente a Peronismo para la Victoria , la línea parrillista. La resolución de la cámara zanjó la discusión y ordenó la baja de los afiliados que habían ganado la interna. Esto altera no sólo la composición del consejo provincial, sino también de los consejos locales y del congreso provincial.

Riquelme, Asaad y Valdez integraron la lista de Peronismo Territorial.

Además de Asaad, el Poder Judicial expulsó a dos integrantes del gabinete del gobernador: Marcelo Zuñiga, subsecretario de Producción, y Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat, nieta del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero. También a Sandra Hernández, la presidenta del Concejo Deliberante de Vista Alegre.

La ministra de Infraestructura de Figueroa, Tanya Bertoldi, conserva su afiliación al igual que la secretaria de Mujeres y Diversidad, Lorena Barabini, ya que no participaron como candidatas en las elecciones 2023.

La sucesión y el armado electoral

No hay consenso todavía para establecer la sucesión de Asaad. Anahí Valdez, vicepresidenta primera, asegura que el cargo le corresponde a ella y se recuesta sobre dos antecedentes. El primero recuerda que cuando renunció Nancy Parrilli asumió Darío Martínez, y que cuando el diputado provincial dio un paso al costado lo reemplazó María Elena Paladino, siempre respetando el orden en la lista y la paridad de género.

Para Lucas Riquelme, vicepresidente segundo, este corrimiento no es automático y lo debe definir el consejo en su conjunto. Además, cuestionó la postura de Valdez, que si bien fue parte de Peronismo Territorial acordó con el parrillismo.

“Uno va en una lista, se pone la camiseta, y resulta que ella se dedicó más a votar con la minoría y estar en los actos de los opositores que a tratar de generar consensos con la lista que ganamos. Entonces, hay mucha gente que lo ve como una incoherencia, muchos de los consejeros, representantes de distintas regiones o distintas localidades también lo ven esto como una falta grave”, planteó.

Luis Sagaseta, presidente del congreso partidario y parte de Peronismo para la Victoria, dijo que la resolución judicial “ordena, por qué de esto se hizo una novela” y afirmó que lo más importante ahora es generar “una propuesta” para 2027 “fundada sobre la justicia social, como siempre ha sido el estandarte del peronismo”.

Anahí Valdez, la vice del peronismo neuquino, asegura que debe asumir la presidencia tras el apartamiento de Asaad.

Sagaseta anticipó que el consejo local del partido en Centenario está organizando un acto que se realizará el sábado 17 de octubre en la unidad básica de la ciudad. Esperan contar con la presencia de referentes nacionales como Teresa García, Carlos Zannini y Carlos Castagneto.

“Es nuestra fiesta más importante, seguramente haya novedades, puede haber lanzamiento de candidaturas, queremos que sea con mucha participación de los compañeros. Creo que nos va a sacar de esta cuestión administrativa, de tanta rosca”, señaló el dirigente. También reclamó diferenciarse de Figueroa que es “Neuquinizate en Neuquén y entregate en Buenos Aires”, en referencia a las votaciones en las que el gobernador ha acompañado a La Libertad Avanza.

Por ahora lo único que se sabe es que la diputada provincial Lorena Parrilli tiene intenciones de ser candidata a intendenta de Neuquén capital. Sus compañeros de bloque Darío Martínez y Darío Peralta apuntan a competir en 2027, pero por fuera del PJ. Están trabajando en el armado de un sello propio, y, si no llegan a cumplir con los requisitos ante el posible madrugón electoral, buscarán una estructura aliada que los arrope.