Las rutas de Vaca Muerta: el plan de Figueroa para que las petroleras financien obras en 158 kilómetros

Las rutas de Vaca Muerta: cómo es el plan de Figueroa para que las petroleras financien 158 kilómetros de ruta en Neuquén.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, logró el aval político de la Legislatura para que 15 de las principales operadoras del sector hidrocarburífero aporten 177 millones de dólares para asfaltar y arreglar rutas estratégicas para mejorar la logística en Vaca Muerta.

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El acuerdo entre la provincia y las empresas fue ratificado a través de la ley que terminó de aprobar el cuerpo legislativo y que le permite a Figueroa disponer de fondos frescos para comenzar a pavimentar antes de fin de año 158 kilómetros que van a permitir que el tránsito pesado o de trasporte de personal pueda llegar a Añelo y a Rincón de los Sauces a través de las rutas 7, 8 y 51.

Según el convenio, las empresas definieron los tramos a pavimentar, mientras que la provincia se deberá hacer cargo de garantizar la ejecución y realización de cada tramo de obra en la Patagonia. El financiamiento se efectúa a través de un mecanismo de anticipo de regalías que Neuquén recién comenzará a devolver dos año y medio después de iniciadas las obras, sin tasa de interés y con la instancia de repago que también incluye el cobro de peaje en los tramos renovados.

El acuerdo entre la provincia y las empresas fue ratificado a través de la ley aprobada de Legislatura. El gobierno puso como condición que automovilistas locales paguen solo un costo ínfimo por su uso y fijó un tope máximo del 20% del monto mensual que las petroleras pueden deducir del cobro de regalías, previsión que se tomó para no comprometer los fondos que en forma regular deben ingresar a las arcas provinciales.

Tramos comprometidos en el corazón de Vaca Muerta Las obras pactadas incluyen dos tramos de la ruta 8, uno de 95 kilómetros y otro de 8 kilómetros; 15 kilómetros de la ruta 7 y 40 kilómetros de la 51. Los montos acordados son de 98 millones para la ruta 8; 50,4 millones para asfaltar la ruta 51 y 6 millones se destinarán a la ruta 7. Los fondos suman un total de 154,5 millones, pero el acuerdo supera los 177 millones al contemplar un 15% extra para cubrir cualquier eventualidad que pueda surgir durante las obras.

Neuquén: Figueroa cerró un acuerdo para que las operadoras de Vaca Muerta financien 158 kilómétros de rutas. Al acuerdo lo firmaron 15 empresas del sector petrolero: YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol , Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark Argentina, Continental Resources, Tecpetrol y Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L. El aporte de las empresas y la cuestión Malvinas El aporte de cada operadora se encuentra supeditado a la cantidad de superficie lindante que tienen con las obras viales comprometidas. Por caso, YPF asume el mayor se compromiso y destina el 37,6% del total de fondos que se utilizarán para pavimentar los cuatro tramos acordados. La sigue Vista Oil con el 13,2% y por debajo aparecen Pan American Energy (7,8%); Pampa Energía (6,4%); Tecpetrol (6,4%) y Pluspetrol (6,1%). Un tema que deberá resolver el gobierno provincial es la inclusión en el acta acuerdo de la firma Wintersall, empresa cuyos activos fueron adquiridos en 2024 por Harbour Energy, que, a su vez se fusionó en 2021 con la grupo Premier Oil. Esta compañía se encuentra sancionada a nivel nacional por operar en la zona de las Islas Malvinas.