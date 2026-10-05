Catamarca: Jalil le devuelve la pared a Milei y promete profundizar la baja de impuestos tras el nuevo RIGI

El gobernador Raúl Jalil le devolvió la pared a Javier Milei y anunció que profundizará la baja de Ingresos Brutos en su provincia. Lo hizo luego de que el Presidente anuncie la aprobación del RIGI más grande para Catamarca . Según explicaron, el proyecto permite recuperar recaudación y otorga margen para bajar impuestos.

El anuncio se produjo durante una actividad de la Argentina Week en París y contempla una inversión total de u$s 4 mil millones para explotar el yacimiento Agua Rica , aprovechando la infraestructura que quedó en desuso tras la desactivación del Bajo La Alumbrera . Milei compartió la presentación con el CEO de Glencore , Gary Nagle.

Para los primeros dos años del emprendimiento se proyecta una inversión de u$s 771 millones, casi diez veces el monto mínimo exigido por el régimen de promoción. La iniciativa había sido presentada por Glencore en agosto de 2025 y quedó como el sexto proyecto con sede en Catamarca incorporado al RIGI.

Jalil vinculó el crecimiento de la actividad extractiva con una profundización de la reducción de la presión tributaria provincial. “Es un buen anuncio porque la recaudación crece y hay más empleo”, sostuvo el mandatario.

En ese sentido, planteó que el objetivo está puesto especialmente sobre Ingresos Brutos. “Tenemos un plan para bajar Ingresos Brutos y la minería incide mucho: cuanto más crezca, más vamos a bajarlos”, afirmó el gobernador.

Comenzamos nuestra agenda en París participando de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei, gobernadores de distintas provincias y ministros del Gabinete nacional.



Este primer encuentro nos permitió compartir una mirada federal sobre el presente económico del país y… pic.twitter.com/UoKmoc5XdK — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) October 1, 2026

En el gobierno catamarqueño ya muestran la recuperación de la recaudación como consecuencia del crecimiento de la minería. Los recursos de origen provincial crecieron 10,5% en septiembre de 2026 frente al mismo mes de 2025, en términos reales. En agosto ya habían aumentado 1,1%. Así, lograron que entre enero y septiembre la caída acumulada quede por debajo del 1% interanual.

Los recursos de origen nacional también mostraron una mejora durante el tercer trimestre de 2026 con respecto al mismo período de 2025. Crecieron 7,8% en julio, 0,4% en agosto y 4,4% en septiembre, siempre en términos reales. En el acumulado anual, la pérdida frente al mismo período de 2025 fue de apenas el 0,88%.

En total, la recaudación provincial registró avances interanuales reales de 5,3% en julio, 0,5% en agosto y 5,2% en septiembre. En paralelo, cerca de Jalil destacan que el empleo privado registrado pasó de 27.405 trabajadores en 2019, cuando asumió el gobernador, a 35.859 en junio de 2026.

El vínculo político entre Jalil y Milei

El anuncio también funcionó como un gesto político hacia Jalil, uno de los 13 gobernadores que habían aceptado la convocatoria del Gobierno a viajar a la Argentina Week. En esa semana parisina, el mandatario provincial participó de las dos reuniones de los gobernadores con Milei, en las que el Presidente les agradeció a los dialoguistas el apoyo a sus iniciativas en el Congreso.

La estrategia le permitió al Presidente acercarse a los gobernadores dialoguistas en una semana marcada por dificultades económicas y mostrar aires de gobernabilidad a los mercados internacionales. El equipo presidencial, integrado por Karina Milei, Diego Santilli y Toto Caputo, buscó además respaldo para suspender las PASO y avanzar con el Presupuesto 2027.

Javier Milei en París con los gobernadores, entre ellos Raúl Jalil de Catamarca.

Jalil ya había expresado su respaldo a la suspensión de las primarias, a las que había definido como costosas e innecesarias para la sociedad. Esa posición le generó tensiones dentro del peronismo catamarqueño, aunque el gobernador mantuvo su estrategia de diálogo con la administración nacional.

El vínculo entre Jalil y Milei tiene un antecedente decisivo. El gobernador impulsó un bloque propio en Diputados y permitió que La Libertad Avanza se convierta en primera minoría de la cámara baja. A cambio, el Gobierno restituyó a la provincia el control de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD). La decisión adquirió relevancia porque YMAD es socia de Glencore en los proyectos anunciados.

La baja de Ingresos Brutos y el desembarco de Longvie

Hace dos semanas, el gobernador anunció la eliminación de Ingresos Brutos para las actividades fabriles de Catamarca. La medida fue presentada ante Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), durante su visita al Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

La primera reacción empresarial llegó de parte de la firma Longvie, que anunció el traslado de la fabricación de calefones y anafes hacia su planta catamarqueña. La compañía prevee completar el proceso en noviembre para reducir costos, aprovechar su infraestructura y ampliar la capacidad instalada.

Recibimos a los representantes de la Unión Industrial Argentina para conversar sobre la situación del sector y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.



Tambien sobre la necesidad de avanzar con la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial, una… pic.twitter.com/ZLr8LZz4pC — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 25, 2026

Para Longvie, la reorganización permitiría ganar escala, reducir costos fijos, utilizar plenamente la planta provincial y responder a mayores volúmenes de actividad. Además, claro está, comunicaron que quieren aprovechar la baja de Ingresos Brutos en Catamarca cuando se concrete.

El sexto proyecto bajo el RIGI

Catamarca es una de las provincias con mayores iniciativas incluidas en el RIGI. Entre ellas figuran dos proyectos en el Salar del Hombre Muerto, con inversiones de U$S 530 millones de capitales británicos y U$S 217 millones de origen australiano. También aparecían la mina Diablillos, compartida con Salta, y Sal de Oro, bajo control de una empresa surcoreana.

A esa lista se sumó el proyecto de capitales chinos para extraer carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, con una inversión prevista de U$S 710 millones. En el gobierno provincial atribuyen a ese conjunto de iniciativas parte de la mejora de la recaudación y del empleo privado.

La provincia también espera el regreso de la producción en Bajo La Alumbrera. Jalil estimó que en julio de 2027 podría comenzar la producción para exportación en el yacimiento que está parado hace casi una década. Esa reactivación es aparte de la inversión de Glencore en Agua Rica.